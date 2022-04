Asturias exhibe en Madrid músculo agroalimentario, en un sector que representa el 20% del PIB

Asturias saca pecho en Madrid con su sector agroalimentario. Y no es para menos. Porque tal y como destacó el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, este mismo lunes en la inauguración del Salón Gourmets –una de las principales referencias en Europa del ramo y una de las mejores plataformas para darse a conocer a nivel internacional– “entre las grandes empresas y las artesanas más pequeñas se aporta a la economía regional un 20%”.

Muchas de ellas participan en la feria madrileña, amparadas por la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex), que ha organizado la participación del estand del Principado. Son un total de 14 firmas regionales, además de Rula de Avilés, Denominaciones de Origen, Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la marca Alimentos del Paraíso. Su presencia en el Salón Gourmets no es baladí, pues se prevé la visita de más de 70.000 visitantes profesionales a los 1.600 expositores que exhiben 40.000 productos.

Alejandro Calvo fue el encargado de recibir en el expositor asturiano al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El Consejero bromeó sobre las dificultades para encontrarse ambos, dada la expectación y el numeroso público en el certamen. Un dato que para Calvo es una “buena noticia” y demuestra las “ganas de salir de la incertidumbre”, de manera especial por parte del sector agroalimentario, después de los largos meses de crisis y problemas que arrastran en el campo. Así las cosas, el Consejero ve “fundamental” que se produzca esa reactivación para la viabilidad de la actividad que desarrollan los ganaderos y los agricultores.

Especial presencia en el salón tiene la marca Alimentos del Paraíso, que a nivel nacional tiene su replica con Alimentos de España. El Ministro Planas no pasó por alto que uno de sus embajadores es precisamente de Asturias, el cocinero José Andrés, que se encuentra en Ucrania con su ONG World Central Kitchen, ayudando y dando de comer a los ucranianos afectados por la invasión de Rusia. “José Andrés es nuestro embajador, pero no solo representa a esta campaña, sino también a toda España. Cuando lo vemos en Ucrania, creo que nos sentimos muy orgullosos como españoles de lo que está haciendo con World Central Kitchen, proporcionando comida caliente a los afectados por este conflicto”, destacó el Ministro. Su presencia en el país no está exenta de riesgo, ya que cuatro participantes en la misión de la asistencia humanitaria resultaron heridos en un ataque contra un restaurante en la ciudad ucraniana de Járkov.

No fue la única referencia que hubo a José Andrés en el Salón Gourmets. El cocinero asturiano participa en el proyecto agroalimentario de Rey Silo, la quesería de Pravia que se hizo con la medalla de oro con su variedad blanca (similar al afuega’ l pitu). El chef no perdió el tiempo y llamó a su responsable presente en la feria, Pascual Cabaño, para felicitarle por el galardón y mostrar su alegría.

La sidrería La Manzana hace el mejor cachopo con Ternera Asturiana IGP

El premio se quedó en casa aunque hubo que ir hasta Madrid a fallarlo. La Manzana Sidrería, con sede en Gascona (Oviedo), ha ganado el V Concurso nacional ”En busca del mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana” convocado por la IGP Ternera Asturias, firma presente en el Salón Gourmets. Fuer 12 finales de toda España, entre ellos 7 asturianos, de entre los que ha salido el ganador, que este mismo lunes recibió el premio durante el certamen. Ternera Asturias tiene presencia destacada en el salón, al igual que otras IGP (como Faba Asturiana) o denominaciones como Sidra de Asturias. Todas, junto a las empresas que han acudido junto a Asturex y las de Alimentos del Paraíso, serán protagonistas este miércoles, cuando el Salón Gourmets celebre el Día de Asturias. Será un programa intenso de actividades con catas, conferencias de productores y técnicos, así como curiosos maridajes entre productos asturianos (quesos, pescado, frutas y derivados, carnes).