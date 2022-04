Sed vel augue non elit viverra imperdiet sit amet posuere orci. Proin at lacus et magna elementum iaculis sed in ipsum. Suspendisse quis dui a turpis laoreet tincidunt. Curabitur pharetra, risus sit amet pretium viverra, massa felis mollis orci, a rhoncus tellus tellus eget quam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ante turpis, adipiscing iaculis lacinia vitae, imperdiet a dolor. Fusce in sem ut nisl molestie pellentesque at at dui. In hac habitasse platea dictumst.

Vivamus tincidunt egestas suscipit. Morbi porta tristique justo eu tristique. Morbi urna metus, aliquet quis aliquet luctus, sollicitudin sit amet lorem. In quis turpis tortor, ullamcorper bibendum eros. Ut vel orci vel mauris mattis hendrerit nec ut sapien. Etiam pharetra iaculis justo ac consequat. Praesent leo nulla, sagittis vel semper quis, aliquam ac nisl. Quisque tristique dignissim sapien at sollicitudin. Aenean sed blandit dolor. Aenean pharetra bibeneleifend consequat at ut nulla. Duis hendrerit velit nisl. Suspendisse ultrices venenatis metus, vel sollicitudin dui eleifend non. Praesent varius elit in felis vestibulum ac convallis metus ullamcorperenatis metus, vel sollicitudin dui eleieperenatis metus, vel sollicitudin dui eleieperenatis metus, vel sollicitud El Parlamento Europeo “asaltó” este lunes por unas horas la Junta General de Principado. Medio centenar de alumnos del colegio Santo Domingo (Navia) y del IES Roces (Gijón) protagonizaron en el hemiciclo un acto de Escuelas Embajadoras de la UE.