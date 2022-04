Píldoras para dar malas noticias médicas

Las píldoras para que las malas noticias médicas no se les atraganten a los pacientes o a sus familiares son, en general, sencillas. El problema, denuncian los sanitarios, es que esta es un tipo de formación que no suele darse durante la carrera. Y si se da se hace de pasada. Sin profundizar demasiado en los detalles. Los diferentes estudios psicológicos desarrollados sobre el tema apuntan a una serie de pautas que hay que seguir para que estas malas noticias no se atraganten, tanto cuando se transmite el diagnóstico de una enfermedad o la muerte de una persona cercana. Son las siguientes.

Lo primero es tener un alto grado de empatía, entendida como ponerse en el lugar del otro, y no soltar toda la información de golpe. Hay que permitir que los pacientes o sus familiares vayan asimilando el golpe –duro por lo general– poco a poco. Hay ocasiones en las que lo conveniente es trocear las reuniones en varias, para no que no vaya todo del tirón. La planificación por parte del médico del fatídico momento es esencial. Fundamental. El problema, critican los sanitarios, es que en la Facultad de Medicina hay poca teoría, y aún menos práctica, sobre cómo abordar una situación de estas características. Por lo que son los propios psicólogos o los médicos con más experiencia del hospital los que acaban instruyendo a los nuevos residentes acerca de cómo enfrentarse a un momento de este calibre. La empatía, como ya se ha apuntado, es fundamental. Hay que ponerse en el lugar del otro. Intentar anticipar cómo se va a sentir y cómo le va a sentarle la noticia. Cada persona, además, es un mundo, como reza el dicho, y la asimilación de una mala noticia y de sus consecuencias no encuentra siempre el mismo acomodo. Las tipologías de pacientes y familiares son muy variadas, tantas como personas. Todo eso deben tenerlo en cuenta los médicos. Otra lección esencial es el contexto. La coincidencia entre los psicólogos es que hay que respetar al máximo la intimidad. Hay que mostrarse tranquilo y cercano, manteniendo un contacto visual y una proximidad física. Está comprobado que el modo en el que se da una mala noticia es determinante en el impacto emocional de quien la recibe, y de la gestión posterior del daño depende evitar un duelo patológico. Con los que, entre las conclusiones de los psicólogos figura el de adaptarse al paciente. Moldearse a él. Y, por supuesto, a lo que en la psicología se considera como la verdad tolerable, que es aquella que el familiar puede asumir sin que le cause un grave daño psicológico o físico. Por lo que el médico debe adaptarse a ese ritmo permitiendo que el paciente o familiar pueda expresar sus emociones y que resuelva todas las dudas que puedan surgirle. En el caso de que lo que el médico transmita una mala noticia relacionada con alguna enfermedad, lo que dice la teoría es que también hay que dejar una pequeña ventana de esperanza para el paciente. Siempre desde un punto de vista realista. Pero cuando se trata de una muerte, lo que hay que hacer es acompañar, ser una especie de bastón, porque el primer sentimiento que invade al allegado es el de la soledad. Por lo general, quien recibe un golpe así suele pasar por una serie de fases, que son muy similares a las del duelo. Con lo que es clave que el profesional sanitario de un apoyo emocional. Hace la digestión de la píldora más fácil. Las dosis El entorno. Las malas noticias tienen que darse en un lugar privado en el que solo estén presentes el paciente. Cuando se comunica una muerte hay que buscar un lugar también cómodo e íntimo, como un despacho. El ambiente. Es igual de importante intentar conocer de antemano qué es lo que sabe el paciente o sus familiares e intentar corregir los posibles malentendidos que puedan surgir. Con lo que tantear el ambiente es esencial. Saber qué se quiere saber. No todos los pacientes quieren conocer con detalle lo que les ocurre. Cada uno tiene su ritmo. En el caso de transmitir una muerte también hay que tantear al allegado. La empatía es la mejor de las armas. La mejor estrategia en cualquiera de los escenarios a la hora de transmitir una mala noticia es la de tirar de empatía, saber ponerse en el lugar del otro. Un plan de trabajo. Tras recibir las malas noticias se siente soledad; para combatirla hay que establecer un plan de trabajo. Acompañar al familiar todo el tiempo que se pueda y resolver todas sus dudas.