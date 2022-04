Es una persecución, la de la oposición al PSOE para que desbloquee el Consejo de Transparencia, que vuelve cada cierto tiempo a la Junta. Este martes ha sido el portavoz de Podemos, Rafael Palacios, el que ha reanudado la presión al Grupo Socialista, con la intermediación del Gobierno, para la designación de un candidato a presidir el organismo, que sigue sin constituirse más de tres años y medio después de la aprobación de la ley que regula esta materia. En una pregunta parlamentaria planteada para la consejera de Presidencia, Rita Camblor, Palacios se dirigió al grupo socialista, “que no trae más que candidatos fallidos” y recordando la renuncia del aspirante anterior, José Manuel Fernández, a presidir el organismo si trasladaba su sede a Avilés, le emplazó a que “vayan presentando una candidatura. Queremos votalu. Y si el PSOE quiere, lo presentamos desde Podemos. Anime a sus compañeros de partido a que presenten a alguien que se pueda votar…”

Camblor había respondido a la pregunta del diputado volviendo a repetir –“casi me aburro a mi misma”– la letanía de los méritos del Principado en transparencia. “Tenemos uno de los gobiernos más transparentes de Europa, el cuarto de España”, dijo después de reconocer que sí, que en el Ejecutivo “tenemos tantas ganas como usted” de dar carta de naturaleza al Consejo de Transparencia. “El año pasado había un candidato que renunció y se debe buscar uno que reúna los requisitos para el puesto y concite el acuerdo de la mayoría de la cámara”. La inoperatividad del Consejo arrastra muchas otras potencialidades irresueltas de la ley, había resaltado Palacios, como la habilitación de un canal electrónico de lucha contra la corrupción o la constancia de que “no se pueden resolver las reclamaciones de los ciudadanos, o tramitar y resolver los expedientes sancionadores”. No obstante, destacó a vuelta de turno la Consejera, “aunque el canal no esté operativo, se ha habilitado desde la Inspección General de Servicios, una dirección de correo electrónico para resolver posibles incidencias en relación con la gestión de los fondos europeos”.