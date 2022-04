¿Se unificarán los juzgados en Llamaquique? "Es la opción de los profesionales" pero no acaba de concretarse y "no se cierra ninguna posibilidad"

El Principado de Asturias y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han mantenido ese martes una "reunión ordinaria" en la que de nuevo se puso sobre la mesa la pendiente cuestión de la unificación de las sedes judiciales en Oviedo. Desde el poder judicial -con Jesús María Chamorro, presidente del TSJA, a la cabeza- tienen claro que Llamaquique es la mejor opción. Y desde el Principado -con Rita Camblor, consejera de Presidencia, a la cabeza- asumen que Llamaquique "es la opción que nos dan los profesionales" (en mención al informe sobre sedes judiciales encargado al Colegio de Arquitectos), pero no acaban de señalarla públicamente como la solución elegida y simplemente se limitan a acotar su compromiso más inmediato. "No cerramos ninguna opción a esa unificación pero hay que valorar y mirar la situación, no va a ser a corto plazo, intentaremos que sea a medio o largo. Pero debemos tener algo sobre la mesa sobre con qué contamos y en qué periodo de tiempo podemos actuar", señaló Camblor, incidiendo en que "el compromiso de este gobierno es buscar solución a la unificación de los Juzgados, y me gustaría poder tenerla antes de que finalice la legislatura".

Aclaró Camblor que se refiere a tener clara una ubicación, puesto que la ejecución de la solución elegida quedaría para más adelante. "Me gustaría, antes de que finalice esta legislatura, tener una solución de ubicación. Y de cara a la siguiente legislatura, hablaríamos ya de un presupuesto, un plan de unificación en el menor tiempo posible. Es un tema que económicamente va a llevar un coste importante", advirtió. Respecto a la posibilidad de Llamaquique, la preferida por los profesional de la justicia y de la que se habla para unificar las sedes judiciales, Camblor evitó decir que sea ya la elegida, aunque sí la valoró positivamente. "Es la opción que los profesionales nos dan. Entiendo que es una buena zona, hay juzgados allí, tiene opciones porque hay edificios de la Universidad, y si hace movimientos podríamos contar con alguno de ellos. Hablamos de 4.900 metros cuadrados para esa unificación. Nos gustaría que fuese un poco más por si fuese necesario ampliar juzgados en un futuro. Hay una comisión de trabajo con el presidente del TSJA, la Universidad, la Fiscalía, representantes del Ayuntamiento de Oviedo... Entre todos debemos consensuar una zona que sea factible para los propios profesionales y facilite el acceso a servicios de la justicia a todos los ciudadanos", opinó la representante del Principado. Sobre la mesa está puesta también la opción de adquirir espacios del Centro Cívico, pero Camblor tampoco quiso dejar claro que sea una de las preferidas. "Es una posibilidad comprar el Centro Cívico. Estamos teniendo reuniones con el Rector. No descartamos seguir indagando en otros edificios por esta zona", se limitó a señalar. Lo cierto es que la legislatura autonómica ha entrado en recta final, en su último año. Y desde el TSJA echan de menos algún avance. "Es necesario tomar decisiones, y no nos corresponde a nosotros sino al Principado. Hay que buscar alternativas, fechas, calendarios. Soy consciente de que las necesidades no se pueden solucionar de un día para otro pero hay que poner cimientos para que sean una realidad a medio y largo plazo. A más corto plazo podríamos buscar una solución puente. También soy consciente de que la solución que más nos agrada a nosotros, a los colegios de abogados, al colegio de procuradores, es la de Llamaquique y eso supone la implicación de otras administraciones como la Universidad o incluso la posibilidad de adquirir algún inmueble a propietarios privados. Somos conscientes de la dificultades para que, en este clima de colaboración que tenemos, los problemas se solucionen", advirtió Jesús María Chamorro, presidente del TSJA, que añadió: "Esa colaboración no debe ser una razón para que se posponga la Justicia sobre otros servicios públicos, porque hay otros servicios públicos que demandan espacios, que ocupan espacios en Llamaquique y esperan ocupar espacios en otras zonas de expansión de la ciudad, pero no deben ser más prioritarios que los nuestros. Nosotros como servicio esencial, tanto o más que la enseñanza, satisfacemos un derecho fundamental, a la tutela judicial efectiva; y sería mucho más eficaz si se hace con los medios personales y, sobre todo, materiales que necesita la justicia asturiana". No quiso Chamorro dar muchos detalles del estudio del Colegio de Arquitectos, al ser un encargo del Principado. "Con independencia lo que diga ese plan, es cierto que la situación de las infraestructuras judiciales no es la más optima para los usuarios; y especialmente grave es la situación de Oviedo, donde es necesario reunificar esas sedes y encontrar esos 5.000 metros cuadrados que, con carácter urgente, necesitamos para unificar esas ocho sedes que tiene el partido judicial de Oviedo", expresó. Digitalización y más personal En la reunión entre Principado y TSJA también se abordó la digitalización de la justicia y el refuerzo en medios personales y materiales. Camblor habló del compromiso regional de "agilizar" el proceso para cubrir plazas vacantes y, sobre todo, de la renovación de equipos. "Estamos impulsando esa digitalización y lo más pertinente era proceder a esa renovación de equipos. Primero fueron los de los jueces y magistrados, y ahora al resto de funcionarios, escáneres, impresoras, pantallas en salas de vistas...", explicó la Consejera, que se mostró "fuertemente comprometida en esa digitalización tan necesaria, para la que estamos trabajando con cuatro proyectos piloto del Ministerio". Tanto Camblor como Chamorro quisieron dejar discrepancias y debates aparte para mostrar "un clima positivo" entre ambas instituciones. Igualmente, se mostraron de acuerdo en que el proceso de digitalización en nada debe ralentizar o influir en la unificación de sedes de Oviedo, puesto que numerosos servicios judiciales, especialmente las vistas en casos penales y de otras secciones, seguirán exigiendo presencialidad de las partes por mucho que se avance en la digitalización de la justicia. Renovación del CGPJ Jesús María Chamorro no quiso entrar a profundizar en la bloqueada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más allá de señalar que toca hacerla. "La renovación del CGPJ le compete al Congreso y al Senado. Nosotros, los jueces y asociaciones, hemos cumplido con nuestra función, propusimos nuestros 51 nombres, aunque dos se han caído por razones legales. Hay 49 nombres de los cuales las Cortes Generales tienen que elegir a 20", explicó. Asimismo, aclaró que en Asturias solo hay una vacante judicial cuyo nombramiento dependa de que el CGPJ esté constituido. Se trata del magistrado de la sala de lo civil y penal, pero, matizó, ese nombramiento también está pendiente de un "paso previo" que depende de la clase política asturiana. "El CGPJ solo puede nombrarlo si hay una terna. La Junta del Principado tiene que tomar la iniciativa de presentar esos tres nombres de candidatos para hacer la designación", explicó el presidente del TSJA.