Apoyo autonómico y "unidad": lo que reclaman los empresarios agroalimentarios asturianos para dar el salto internacional

No hay mayor secreto: una empresa va bien si vende lo que hace. Y los empresarios del sector agroalimentario asturiano, grandes y pequeños, es lo que quieren hacer, vender su producto. Tienen una marca que, en parte, se vende sola: decir Asturias otorga de por si un plus porque sugiere calidad, naturaleza, sabor... Pero ojo, el grueso hay que trabajárselo, desde la materia prima hasta que llega el producto al consumidor.

El sector es un 20% del PIB regional, tal y como destacó el consejero Alejandro Calvo en la inauguración del Salón Gourmets en Madrid, uno de los más importantes escaparates para promocionar lo asturiano fuera de las fronteras no solo regionales, sino también españolas. Esto supone un costoso proceso, de largo recorrido, en el que tanto las grandes firmas como las artesanas creen fundamental el apoyo de la administración. Tanto para salir fuera y promocionarse como para crecer dentro del Principado, donde todavía hay mucho recorrido, opinan los empresarios. También apuntan a la necesidad de ir unidos, apoyarse unos a otros y, algo fundamental, creérselo.

“Muchas veces tienes que salir fuera para ver lo que la gente valora lo nuestro”, apunta Sergio Suárez, presidente del consejo regulador de Faba de Asturias IGP, con 141 productores. “Para ir a más tenemos que creérnoslo nosotros mismos. Cuando salimos fuera nos damos cuenta también de lo pequeños que somos y lo que nos queda por crecer”. Para la faba con sello de calidad, “el paraguas de Alimentos del Paraíso es fundamental para promocionarse y ahí se debe apoyar”.

Todos aplauden la marca Alimentos del Paraíso, si bien Pascual Cabaño, con una pequeña pero exitosa quesería artesana en Pravia (Rey Silo), donde están volcados en promocionar su queso a nivel internacional, cree que se debería introducir un cambio: añadir el nombre de Asturias a la misma. Y también “que se transforme de instrumento de la administración a instrumento de los productores y elaboradores”. Aboga Cabaño por apostar todos juntos por el desarrollo empresarial, “respetando la artesanía, la tradición, la innovación y la internacionalización”. Y un consejo: “Los productos asturianos deben dirigirse al consumidor gourmet de España y del mundo; mientras no abandonemos la comodidad de vender principalmente entre Pajares y el Cantábrico como si fuésemos una ínsula, no avanzaremos en ser una potencia alimentaria”.

En Sidra de Asturias DOP, avisa su presidente, Guillermo Guisasola, aspiran a que la promoción refuerce un mensaje que no es otro que “consumir sidra con etiqueta del consejo regulador, porque solo así la gente puede estar segura de que está consumiendo bebida hecha con manzana de aquí”. En el sector sidrero, clave en la agroalimentación asturiana, echan en falta apoyo: “Hay excedente en la oferta, y la sidra de escanciar, por sus características, no es fácil venderla fuera”.

Ya lo avisa María Cardín, gerente de El Gaitero: “Tenemos buena empresa, buena materia prima, pero quizás nos falla la comercialización, tanto la nuestra como la institucional”. Su sidra, “famosa en el mundo entero”, sabe lo que es hacerse hueco en mercados lejanos, pero advierte Cardín de que “no solo nosotros salimos fuera y queremos vender, también otros vienen a Asturias con lo suyo, y ahí debemos saber estar unidos, trabajar unos con otros, escuchar, ver y saber adaptarnos para cuidar lo nuestro. Hacer la promoción conjunta, como aquí en el salón con los maridajes, donde participamos varias marcas en una sola exhibición, es importante”, sostiene.

Pide la empresaria apoyo al sector primario, ganaderos y agricultores, básicos en la cadena alimentaria y que no pasan por su mejor momento: “El Principado debe apoyarlo; es algo fundamental, sin olvidar luego a los que lo transformamos”.

Lo ejemplifica bien esta frase: “La vaca si no come, no da leche”. Es la reflexión de Rubén Fernández, ganadero y presidente de Ternera Asturiana IGP, con más de 6.000 socios. “Si no hay ganadería, no hay nada. El Consejero puede presumir del sector agroalimentario, pero lo que necesitamos son hechos, apoyos, ayudas directas. Y, por supuesto, ayudarnos a promocionar la marca”.

En la misma línea se pronuncia el gerente de la cárnica Trasacar, Javier Trabadelo, con puesto propio en el Gourmets. “Es una etapa convulsa en la que tenemos la amenaza de diferentes frentes abiertos. Entendemos que la administración nos debe facilitar las herramientas adecuadas para poder superarlas con garantías y poder alcanzar la sostenibilidad económica en nuestras empresas”, razona.

Seis empresas pesqueras, en la feria Seefood de Barcelona

Intensa es esta semana la promoción desplegada por media España de los productos de Asturias. Al expositor de Asturex en el Salón de Gourmets, donde este mismo miércoles se celebra el día de Alimentos del Paraíso –hay un amplio programa de charlas, catas, maridajes, presentaciones–, se suma en Barcelona un grupo de firmas del Principado relacionadas con la pesca en la Feria internacional Seafood. Son seis las empresas especializadas (Vivapesca, Cetárea Tazones, Asturpesca, Fresgea, Congelados Basilio y Sellavarim). El certamen reúne a 2.000 expositores de más de 150 países. Hasta Barcelona se acercó el director de Pesca, Francisco González, para apoyar al sector. La feria Sefood se prolonga hasta este jueves.