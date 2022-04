Francisco Valle, portavoz de los defensores de la rampa de Pajares: “Sería un sueño para las ferroviarias contar con ella para pruebas”

Francisco Valle, ingeniero industrial de 55 años, nacido y residente en Gijón, preside la Plataforma para la Preservación del Puerto Ferroviario de Pajares, integrada por vecinos, amantes del ferrocarril, profesionales y asociaciones,. El colectivo se ha marcado como objetivo que la rampa ferroviaria, inaugurada en 1884, no cierre tras la apertura de la Variante, prevista para principios de 2023. Además de su declaración como bien de interés cultural (BIC) y Patrimonio de la Humanidad, Valle capitanea este movimiento ciudadano, que propone estudiar la posibilidad de convertir la rampa en un banco de pruebas para empresas ferroviarias. Empresas que estarían dispuestas a asumir el coste de mantenimiento de la rampa o el pago de una tasa por su utilización. Esta actividad, además, sería compatible con otros usos turísticos y de naturaleza.

–Como recibe el reciente anuncio del Ministerio de Transportes y el Principado que deja la puerta abierta a que la rampa de Pajares siga abierta tras la inauguración de la Variante?

–Con mucha satisfacción. Hay un cambio evidente de criterio: ya no se da por hecho el cierre de la rampa, como se había anunciado oficialmente hace unos meses. Ahora al menos hay dudas. Y en ese cambio de argumentario se recogen algunos de nuestros puntos de vista. Ha calado el mensaje que venimos lanzando de manera persistente: la rampa debe seguir abierta.

–¿Hay suficientes argumentos para mantenerla en funcionamiento en el futuro?

–Sin duda. Aparte de su valor patrimonial, desde el principio vimos mucho potencial turístico, pero sabíamos que solo con eso no íbamos a ningún lado. Hicimos números sobre las empresas y las actividades existentes en el sector ferroviario y todos nos llevaban al optimismo. El número de empresas es elevado. Realizamos tanteos con algunas de ellas muy relevantes, líderes en el sector, y sus respuestas fueron muy ilusionantes. La rampa se puede utilizar para otras actividades relacionadas con el sector ferroviario.

–¿Por ejemplo?

–Sería un sueño para las empresas ferroviarias contar con un trazado como el de la rampa de Pajares para banco de pruebas en el que validar diseños, por ejemplo. La situación actual es para las compañías un auténtico infierno: no disponen de instalaciones para pruebas y ensayos, que además deben hacer de madrugada... Contar con una infraestructura como la rampa, con libertad de horarios para trabajar, es un sueño. Pero eso es solo una parte de lo que podría seguir aportando la rampa.

–¿Qué más podría aportar?

–Podría servir para formación, para ensayos de materiales, de nuevas tecnologías, de vehículos, de procedimientos de trabajo… Las primeras respuestas que nos dieron las empresas nos hicieron ver que ese es el camino. Un camino que, además, es compatible con otras actividades de turismo y naturaleza. Aparte de que sería muy arriesgado prescindir de un “bypass” alternativo a la Variante.

–Explíquese.

–Los túneles de base de la Variante son elementos muy delicados. Tienen ciertas limitaciones en lo que se refiere a circulación de mercancías peligrosas, pulverulentas o combustibles. Podría haber dificultades técnicas, por ejemplo, con algún compuesto del acero verde. Y hay otro intangible: el riesgo de inconexión. Aceralia, que genera gran parte del producto de la región, depende casi absolutamente del paso de trenes por Pajares. Si por cualquier circunstancia la Variante tuviera que cerrar…

–Es improbable que tengan que cerrar los dos túneles de la Variante a la vez…

–Es cierto que la vía está duplicada, pero incluso si solo tuviera que cerrarse uno de los túneles sería muy arriesgado. Con un solo túnel abierto estaríamos hablando de un tramo de vía muy largo, en el que resultaría imposible canalizar la gran cantidad de trenes que tenemos ahora mismo con la Meseta.

–¿Por qué no podrían circular por un túnel los mismos trenes que circulan en la actualidad por la rampa?

–Porque en la rampa hay cruzamientos, se pueden encadenar y cruzar cruces, mientras que si estuviera abierto un solo túnel en la Variante sería un cantón único, y entre Pola de Lena y La Robla no podrían circular dos trenes a la vez. Un solo túnel sería incapaz de absorber el tráfico actual. En los túneles de base suizos se mantiene la estructura original y cuando hay puntos de saturación se desvían trenes por ella. Es una práctica rutinaria y habitual. Ese es un caso de éxito en que deberíamos inspirarnos.

–El Ministerio de Transportes esgrime que mantener la rampa en condiciones operativas implicaría un gasto de 700 millones de euros en 15 años. Lo ve inasumible.

–Todo es relativo. El coste de mantenimiento sería mucho menor para un uso como el que proponemos, porque no sería necesario canalizar tanto tráfico por la rampa como ahora. No es lo mismo mantener una línea para que circulen 14 Alvias y 14.000 toneladas de chapa al día que para un uso esporádico y eventual. El coste estaría muy por debajo de las cifras que se manejan. Incluso una de las empresas nos ha dicho que para pruebas o validaciones sería incluso mejor una vía en condiciones complicadas, como la rampa.

–¿Por qué?

–Porque una vía en malas condiciones aporta mucha más información en los ensayos dinámicos y en las primeras pruebas de validación de un diseño.

–¿Qué significaría para Asturias el cierre de la rampa de Pajares?

–Aparte de la pérdida patrimonial, supondría perder la ocasión de desarrollar un polo industrial de enorme valor. Probar tecnologías, vehículos, materiales, procedimientos de trabajo… Sería lamentable perder esa oportunidad histórica.

–¿Sabe si ha habido ya contactos entre esas empresas interesadas en utilizar la rampa como un banco de pruebas y el Ministerio de Transportes?

–Creo que no ha habido aún contactos formales. Ese sería el primer paso a promover, pero antes hay que conocer las necesidades de las empresas y las posibilidades existentes. Sabemos que nuestro proyecto, blindar la rampa de Pajares y que no cierre cuando abra la Variante, es muy complicado, pero no dejaremos de intentarlo.