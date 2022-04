“Más allá de trasvase sí o no, el agua ha perdido importancia en la agenda política”

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós acumula desde 1977 una dilatada experiencia profesional y académica vinculada a la gestión del agua. El actual presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) se pasó por Gijón para participar en una jornada organizada por el Principado de Asturias con la nueva ley autonómica de Aguas en el horizonte. Morcillo reflexionó sobre los retos de la financiación del agua.

–¿Cómo se explica que todo el mundo entienda que el petróleo es caro pero exige que el agua sea barata?

– Es un problema que no hayamos sabido transmitir a la ciudadanía la importancia del agua. Siempre nos parece cara, cosa que encima no es. Esto obedece a que en un momento dado el agua perdió su importancia en la agenda política. Los liderazgos políticos perdieron su interés en el agua y el agua es un elemento que la gente no considera.

–¿De verdad no tiene cabida el agua en las cada vez más verdes agendas políticas?

–Aparte de algunos elementos que tienen que ver con la pelea política, entre comillas y en minúsculas, de trasvase sí o trasvase no, que son absolutamente secundarios, no hay un impulso de las problemáticas relativas al agua.

–¿Qué se necesita impulsar?

–Hay unas necesidades muy gordas de inversión. Por un lado, de obra nueva porque cada día se pide mayor calidad a las cosas y eso requiere nueva infraestructura, pero por otro no hay que olvidar que tenemos un patrimonio muy rico en activos públicos que tenemos que renovar. Y eso se nos olvida continuamente.

–¿Más trabajo de mantenimiento de la red que se tiene?

–De mantenimiento y de renovación. Esto es como un coche, aunque lo mantengas llega un momento en que lo ha que renovar o se convierte en algo antiguo que no tiene más sentido que para un museo. Eso pasa con las infraestructuras. Es verdad que la sucesión de crisis no ayudan pero hay que hacer un esfuerzo con el agua.

–¿Tiene sentido que ante un recurso de esa magnitud las decisiones se tomen a nivel de los municipios?

–Es verdad que tiene que haber unas reglas generales pero el ámbito local es muy importante en el agua, sobre todo urbana. Lo que pasa es que no podemos pensar que todo se resuelve en el ámbito local. No es así. Se resuelve desde la coordinación y la responsabilidad de todas las administraciones y eso es lo que cuesta.

–Los ponentes de esta jornada han descrito miles de reglas, normas, leyes, procedimientos... Todo complicaciones.

–La legislación genera una responsabilidad en cada uno de los niveles que no se ha acomodado a la realidad. Un municipio pequeño no puede asumir el coste de una depuradora y por eso le ayudan la comunidad y el Estado. Como le han ayudado pierde la idea de que tiene que ser responsable de ella. A la hora de aplicar esa responsabilidad al usuario, por ejemplo para poner el precio más adecuado, ya dice eso de que no es mío, es de los otros. Así, lo fácil es quedarse en el populismo del agua barata. Lo otro es lo complicado y para lo que se necesita coraje político. El agua es tan importante que debemos darle su importancia y nos tenemos que sacrificar. Algo que no estamos haciendo.

–A nivel económico, hablamos.

–Un país como España con un gran estrés hídrico y unos activos públicos muy superiores al resto de países no gasta en agua ni la media de lo que gasta Europa. Un informe de 2017 dice que en España pagamos solo en 71% de lo que paga el europeo medio por el agua pero el 125 y el 123 en telefonía y energía.

–¿Cómo debe ser la colaboración público-privada en la gestión del agua?

– Las empresas privadas tienen una capacidad de desarrollo e innovación muy potente y ese tipo de actividad es muy útil para la administración pública porque le estimula a avanzar al tiempo que la tecnología y las ideas de la industria privada. Algo que en España está muy mezclado, hasta en modelos. En Madrid hay una empresa pública de referencia mundial como es el Canal de Isabel II porque hay otra en Barcelona que ha sido privada, ahora es mixta, que ha estimulado esa competencia virtual de prestigio. Lo público debería concentrarse en el control y la planificación y quizás menos en la ejecución.