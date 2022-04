Alfredo Menéndez Antolín, candidato a presidir el Colegio de Farmacéuticos: “Somos sistema sanitario y debemos estar en su toma de decisiones”

Orgulloso de su origen pixueto, Alfredo Menéndez Antolín (Cudillero, 1963) lleva desde 1988 regentando, junto a su hermana Teresa, una farmacia en Gijón, en la céntrica calle Los Moros. Se licenció en la Universidad de Santiago y, aunque la vena farmacéutica le venía de familia, no heredó el establecimiento familiar, sino que se estableció por su cuenta con su hermana. Tras su etapa como vicepresidente del equipo saliente encabezado por Belén González-Villamil, aspira ahora a presidir el Colegio de Farmacéuticos de Asturias en las elecciones del 29 de mayo, en las que se enfrentará a Juan Roces Díaz. Se presenta con una lista continuista: once integrantes repiten. Entre sus componentes, Leticia Gómez de Segura, quien fuera vocal de hospitales en la anterior junta, como vicepresidenta; Ignacio Migoya López, como tesorero; Ricardo Blasco García, como secretario; y en las vocalías: Mar Menéndez (alimentación), Daniel Al Kassan (analistas), Cristina Braña (dermofarmacia), Laura Alonso (adjuntos), Ángela Moreno (plantas medicinales), Teresa Méndez (oficina de farmacia), Cristina Fierro (hospitales) e Ignacio Merino (ortopedia).

–Exponga y explique los tres epígrafes más destacados de su programa.

–El motivo de presentarnos es que queremos continuar construyendo un colegio profesional integrador, con sentido de pertenencia de todos los colegiados independientemente de su ámbito de trabajo, y colaborar con sociedades científicas, autoridades autonómica y municipales, asociaciones y sociedad en general. Ese sería un primer punto.

–¿Y segundo?

–Nuestro perfil sanitario debe estar centrado en atender al paciente y defender el modelo farmacéutico español como modelo de éxito en atención a pacientes y frenar iniciativas que quieran ponerlo en peligro, como pueden ser ciertos intentos de distribución de medicamentos por agentes externos, algo que puede afectar a la profesión y al paciente en su seguridad.

–¿Un tercer punto a destacar?

–Desde el colegio queremos ilusionar y fomentar la implantación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales pero sin descartar otro tipo de colaboración con las autoridades sanitarias que fomente el papel del farmacéutico como agente sanitario de valor para el sistema.

–¿Cómo valora la gestión de la junta directiva saliente?

–Como vicepresidente estuve participando del trabajo que realizó Belén (González- Villamil) durante estos años. A pesar de que con el covid se nos paró todo prácticamente, supimos reaccionar bastante bien y colaboramos activamente en que los pacientes no tuvieran grandes problemas. Y, más o menos, hemos hecho lo que se ha podido en una situación casi de guerra. También hemos tenido fallos, lógicamente. Pero tenemos la experiencia y gente muy capaz para ir solucionándolos.

–¿Considera adecuadas las pautas actuales en las relaciones con la Administración sanitaria o estima necesario modificarlas?

–Creo que siempre se puede mejorar cosas. Nuestra relación con la Administración ha sido buena o muy buena, sobre todo durante la pandemia. Es necesario mejorarla porque queremos mayor participación en la vertebración del modelo sanitario. Estamos dispuestos a colaborar siempre en una mejor atención al paciente y deben contar con nosotros en más acciones que se realicen, como cribados, monitorizaciones… A veces no nos tienen en cuenta.

–¿Debe haber una relación más abierta entre las farmacias y la sociedad?

–Más abierta en relación a las farmacias comunitarias es casi imposible porque estamos a pie de calle y muy accesibles. Con el covid las consultas telefónicas que recibimos fueron tremendas. En otros puntos, como hospitales, especialistas en análisis o atención primaria, tendría que ser más visualizado por el paciente porque hay muchos profesionales detrás de esas labores, y eso se ve poco. Es una labor farmacéutica menos visible, a pesar de que la hay y mucha.

–¿Cómo ve la evolución de la situación global de la farmacia asturiana?

–Los avances en nuestros campos son muy difusos y a los pocos días ya no nos damos cuentas de lo que sucedió. Por ejemplo, en receta electrónica, en el servicio de dispensación de medicamentos en cuanto a falsificaciones que se pudieran dar en la cadena… Eso se olvida muy rápido pero está ahí y para la farmacia tiene un componente tecnológico muy importante. También hay cosas mejorables, por supuesto, como la farmacia rural.

–¿Qué impacto ha tenido la pandemia de covid-19 sobre el sector?

–Cuando hay una crisis muy grande dicen que es cuando se mejora. Hemos ido corriendo, haciendo cosas que prácticamente nadie pensaba que íbamos a ver, como la receta electrónica privada, avanzar sobre los problemas de suministro… Nos ha hecho trabajar muchísimo. Y no hay que olvidar a los farmacéuticos de hospitales, que han tenido un trabajo tremendo; los especialistas de laboratorio, que hicieron un trabajo tremendo con las pruebas diagnósticas; y en Primaria fue bastante estresente. Pero salimos bastante beneficiados de lo rápido que se hizo todo; en farmacias comunitarias se atendió con protocolos, se colaboró con la Cruz Roja... En general, se hizo mucho y no se debe olvidar.

–¿Está de acuerdo con el modelo de planificación de la prestación farmacéutica vigente en el Principado?

–La planificación sanitaria siempre esta regida por el número de habitantes y no sé si ese modelo debería cambiar, pero es el que hay. Y en cuanto a farmacias yo creo que funciona bastante bien. Habría que ver algún tipo de modificación en alguna norma que ya está un poco obsoleta en cuanto a sanciones o guardias.

–¿Estima que la farmacia rural esta injustamente castigada por el régimen de guardias o por otras circunstancias?

–La expresión “injustamente castigada” no me parece adecuada. Tiene una presión muy alta por una labor que sabemos que tenemos que hacer. Pero a partir de ahí estamos hablando continuamente sobre la modificación del decreto de guardias, cambiar algunas cosas como vincular la guardia a un punto de atención continuada, establecer la guardia localizada con más farmacias. Ahora, a partir de dos farmacias hay que hacer guardia presencial en un pueblo, y eso conlleva un trabajo tremendo y, además, no prestas ningún servicio porque estás allí pero no estás haciendo nada. Estamos de acuerdo con ciertas alegaciones que hizo el Consejo General (de farmacéuticos) en cuanto a que las farmacias rurales deben tener algún incentivo o retribución para que sean sostenibles, porque no se puede estar los 365 días del año las 24 horas funcionando.

–¿Hacen falta más farmacias en Asturias? ¿Cómo piensa gestionar esta situación?

–Depende de módulos de población, y la población en Asturias está disminuyendo. Quizás habría que estudiar alguna zona; en las ciudades, áreas de nueva creación. A lo mejor ahí puede ser necesaria. No sé de qué forma se puede organizar. Habría que estudiarlo punto por punto, no en cuanto a población sino a aislamiento o zonas nuevas.

"Las farmacias rurales deben tener algún incentivo o retribución para que sean sostenibles"

–¿Piensa que las farmacias, con sus estanterías llenas de cremas y productos dietéticos, están perdiendo su marchamo de establecimiento sanitario?

–Aquí tenemos un pequeño problema. En las farmacias no podemos exponer medicamentos porque estaríamos incitando a su consumo, entonces tenemos que mostrar productos sanitarios que a veces son complementos de tratamientos o pueden sustituir incluso a un medicamento en algunos procesos. Puede ser necesario que estén en la farmacia al igual que productos de ortopedia, óptica...

–¿Considera necesario incidir en la faceta de agente sanitario del farmacéutico?

–Por supuesto, somos profesionales sanitarios que formamos parte del sistema de salud, tanto los de hospital, análisis y Primaria como los comunitarios. Somos sistema sanitario y debemos formar parte de la toma de decisiones de este.

–¿Qué espera que suceda el 29 de mayo?

–Espero, por mi equipo, que son muy buenos y aunamos juventud, experiencia y mucha ilusión, ganar las elecciones para trabajar a favor de los farmacéuticos de todos los ámbitos, de toda la profesión en general.