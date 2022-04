Ayuso añora épocas pasadas, practica el dumping fiscal, abandonó a las personas mayores durante la pandemia, y protagoniza una política tóxica, basada en el individualismo y “sálvase quien pueda”. Frente a ese “modelo Ayuso”, el “modelo Barbón”, que tiene como ejes “la moderación, el consenso, el diálogo, el acuerdo y, sobre todo, el respeto institucional”. Es el resumen de la réplica del presidente del Principado, Adrián Barbón, y la portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez, a las declaraciones realizadas esta mañana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en las que ha abogado por rebajar impuestos.

A Barbón pareció dolerle especialmente la afirmación de Ayuso de que “del socialismo también se sale”. De ahí su contundente respuesta: “De lo que salió este país hará 44 años en diciembre es de la dictadura. Construimos un modelo democrático y son los ciudadanos los que deciden libremente en cada momento quién gobierna”, ha resaltado.

También se salió en 1978, ha dicho el presidente asturiano, “del centralismo, que no es un tema menor. Es decir, ya no nos gobierna Madrid”, ha subrayado. “Los asturianos somos dueños de nuestro destino y de nuestro futuro, y reivindicamos nuestro orgullo, nuestra cultura, nuestra historia. Por mal que le pese a la señora Ayuso, ella no nombra gobernadores civiles en Asturias para tutelar el futuro de la comunidad autónoma. Asturias no se deja tutelar por nadie, ni por ningún otro gobierno autonómico, ni por el gobierno de España. Asturias es autónoma dentro del marco de la Constitución y va a seguir siéndolo”, ha subrayado Barbón.

“A lo mejor es que ella echa de menos otros tiempos pasados”, ha indicado el jefe del Ejecutivo asturiano, quien contrapuso las críticas de Ayuso con el modelo de política que se aplica en Asturias, basado en “la moderación, el consenso, el diálogo, el acuerdo y, sobre todo, el respeto institucional”. Y ha añadido Barbón: “Es una lástima que haya gobernantes que estén compadreando con aquellos que quieren un proceso de involución democrática.

Barbón ha criticado el “dumping fiscal”, que a su juicio practica Ayuso, y al que se oponen tanto el gobierno de España como los de “la mayoría de las comunidades”. Según el presidente asturiano, resulta “ importante defender la autonomía de las comunidades desde un punto de vista común”, algo que a su juicio se logrará con una “armonización fiscal”, que compense aspectos como el “efecto capitalidad, muy importante”.

“En Asturias tenemos servicios públicos de primera calidad y no los recortamos como en otras comunidades. Al contrario, los ampliamos cada vez más”, ha destacado Barbón, quien se refirió también al peaje del Huerna, tras saber que Ayuso había abogado por su supresión. “Desde 17 de octubre de 2021 los asturianos pagamos el peaje del Huerna porque un gobierno del partido de la señora Ayuso lo prorrogó hasta 2050. Lástima que entonces no alzara la voz y se lo dijera a sus compañeros de partido. Otros sí la alzamos”, ha concluido.

Pero no ha sido Barbón el único que ha arremetido contra Ayuso. También lo ha hecho Melania Álvarez durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno. “No estamos acostumbrados a que presidentas de otras comunidades vengan a criticar a Asturias; no es apropiado desde el punto de vista institucional”, ha señalado.

Álvarez ha incidido en que el “modelo Ayuso” y el “modelo barbón” son “muy diferentes”, y están “muy alejados”. También ha relacionado a la presidenta madrileña con el “modelo centralista, superado hace muchos años”. Y ha resaltado el supuesto “tufillo de añoranza” de Ayuso hacia “aquella tutela de Madrid, que forma parte de la historia y de un capítulo que damos por zanjado”.

“Las faltas de respeto no son nunca aconsejables, menos aún cuando alguien tiene responsabilidad política”, ha expresado Álvarez, quien ha lamentado esa “política tóxica, a la que desgraciadamente nos tienen acostumbrados”. Frente a ella, “en Asturias preferimos la moderación, el diálogo y el entendimiento, que caracterizan al gobierno de Barbón” y que es “nuestro ADN”.

La portavoz del Gobierno venía preparada. Así, ha indicado en la “diferencia clara y contundente” entre las políticas sanitarias de Asturias y Madrid. El gasto sanitario por habitante es en Asturias de 1.932 euros, y en Madrid de 1.300. Puede que eso explique la diferencia de trato a las personas mayores durante la pandemia. Aquí no se abandonó a ninguna persona mayor a su suerte en las residencias,”, ha expresado Álvarez.

Comparó asimismo los índices de calidad de los gobiernos (Asturias cuarta y Madrid decimocuarta), y corrupción (Madrid primera y Asturias tercera por la cola), o las tasas universitarias “congeladas y reducidas en Asturias, mientras que en Madrid fue donde más se elevaron”. Melania Álvarez ha añadido también los diferentes modelos de sociedad que defienden Barbón y Ayuso. El primero, basado en “la solidaridad y la protección”, y el segundo, en “el individualismo y el sálvese quien pueda”.