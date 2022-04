Las residencias geriátricas privadas de Asturias están en una situación "delicada". No solo es que el Principado les adeude 7,7 millones de euros del concierto de los últimos tres meses, sino que el precio de las plazas concertadas, 43 euros por mes, es "insostenible" y pone en riesgo incluso la continuidad de las empresas. "O renunciamos al concierto y quebramos, o seguimos con estos conciertos y cerramos", ha indicado esta mañana Arsenio Alonso-Collada, presidente de la Asociación de Centros Geriátricos (Ascege), una de las asociaciones de la Mesa Sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). La patronal de las residencias privadas está tratando de salir del atolladero "repercutiendo excesivamente en las plazas privadas, no hay otra forma de hacerlo".

La coordinadora de la Mesa y presidenta de la Asociación Asturiana de Residencias de la Tercera Edad (Aarte), María Teresa Álvarez, explicó que "los precios están sin actualizar desde 2019, no se puede sostener la gestión con esos precios". Según la patronal, deben incrementarse los precios de las 2.110 plazas concertadas, que están muy por debajo de otras regiones, como Madrid, donde cuestan 75 euros por día (el mínimo que reclaman las residencias de Asturias), y no digamos Cataluña o Guipúzcoa, donde cuesta 110 euros. "Estos precios nos colocan a la cola de España, en un momento en que el IPC ha crecido un 11,9 por ciento, después de que la pandemia incrementase los costes un treinta por ciento, es insostenible", añadió Álvarez. A lo que hay que sumar el nuevo modelo de atención residencial, que obliga a determinadas reformas en los centros que incrementarán los costes otro 30 por ciento. La presidenta de Aarte se quejó de la falta de respuesta por parte de la administración. "Nos dicen que es un problema coyuntural por cuestiones de organización", indicó. María Tersa Álvarez advirtió de que "esta situación nos aboca al cierre y a la pérdida de plazas y puestos de trabajo". Al ser requerida para cuantificar el riesgo, lo cifró en "unas 3.000 plazas y 1.500 puestos de trabajo".

Arsenio Alonso-Coalla cifró en 2.000 euros al mes el coste de las plazas concertadas. "Es el mínimo para atender a una persona dependiente. Y no hablamos del nuevo convenio que tenemos sobre la mesa, con subidas del 15 por ciento. La mayoría de los costes, el 60 por ciento, son para personal, que con la crisis de la pandemia ha demostrado que se merece mucho más que el sueldo de un cajero de supermercado. Con los precios actuales no se puede mantener la dignidad de la atención ni el merecido aumento salarial", indicó Alonso-Coalla. Aparte de un precio más acorde, similar al de Madrid, reclamó medidas como las recientemente aprobadas en Cantabria, donde todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para que la comunidad se haga cargo de las subidas salariales y los incrementos de costes.

En Asturias hay 230 residencias, de las que 190 son privadas. Hay 13.000 plazas, de las que 2.110 son concertadas, 3.500 del ERA y más de 8.000 privadas, con un coste de 1.670 euros al mes, cuando la media del país es de 1.870 euros.

La explicación del Gobierno: "Dificultades administrativas"

La portavoz del Gobierno, Melania Álvarez, ha achacado a “dificultades administrativas” el impago de las plazas concertadas en residencias privadas. Pero ha resaltado que el dinero para afrontar esos pagos figura en el Presupuesto del Principado de este año, por lo que los impagos no tienen “nada que ver ni con la voluntad de este gobierno, no se debe a una carencia de recursos”. En este sentido, ha lanzado un “mensaje de tranquilidad”, subrayando que en los próximos días la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el ERA “podrán afrontar la gestión de estas facturas de otra manera”. No aclaró cómo.

Álvarez ha indicado que la situación de las residencias privadas con plazas concertadas es similar a la que viven las entidades que gestionan recursos de discapacidad, con las que el Gobierno se reunió la semana pasada. “El Gobierno da la cara y asume las dificultades que vamos encontrando”, ha señalado la portavoz del Gobierno, quien ha anunciado una revisión inmediata de los precios de las plazas concertadas. “El conjunto de las asociaciones conocen el interés y la disposición de la Consejería en trabajar por la actualización de los precios por plaza”, ha dicho.

“Si alguien conoce bien el trabajo realizado y las dificultades que atravesaron los más de 200 centros en Asturias es precisamente la Consejería, y en este sentido procederemos a la actualización de los precios. También está prevista en las próximas semanas una actualización de las prestaciones vinculadas a servicio, tanto para centros de día como para quienes acceden a centros residenciales privados”, ha añadido, a la vez que ha destacado El “potencial” que tiene “la economía del cuidado en Asturias. No hay más que ver evolución demográfica para ver el peso que adquirirá este sector”, ha concluido.