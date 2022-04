La renuncia al vino del menú (planteada por el Gobierno) naufraga en Asturias: “Son recomendaciones absurdas”

Un debate médico-social reavivado por una polémica política. ¿Es beneficioso un consumo muy moderado de sidra, vino o alcohol al día o ni siquiera eso? La intención del Ministerio de Sanidad de recomendar que los restaurantes promuevan menús sin alcohol -que no prohibirlos, como se llegó a difundir erróneamente- no encuentra muchos aliados en los bares asturianos. Y ni siquiera entre los médicos genera unanimidad. Tal es así que ya se habla de que el Gobierno central retirará esta recomendación de la Estrategia de Salud Cardiovascular donde pretendía incluirla.

Empezando por los facultativos, hay diferentes criterios. “No se ha conseguido demostrar que la ingesta de alcohol de cualquier tipo tenga efectos saludables. Ahora bien, todo depende de la dosis. Tomar una dosis menos que moderada de alcohol al día no tiene mayor problema, y también depende mucho de cada individuo y de sus factores de riesgo cardiovascular. No es lo mismo para un hipertenso o alguien con obesidad que para alguien que no sufra esas condiciones. El debate es sobre la dosis, pero, en cualquier caso, desde un punto de vista estrictamente médico o científico, no es correcto decir que sea bueno ningún consumo de alcohol”, defiende César Morís, director del área del Corazón del HUCA. “Esto que ha generado debate son medidas de salud pública, se trata de ir modificando los comportamientos y hábitos de la sociedad y guiarlos hacia hábitos más saludables, en ese sentido es bueno”, añade.

Visión diferente mantiene Leonardo Mata, médico de familia en Oviedo. “Estoy en completo desacuerdo con la tontería de este gobierno, que no sabe ya que inventar con esta ministra. Es un absoluto despropósito: como todo, el alcohol, o el vino y los taninos, tienen en medida proporcional beneficios sobre la salud. Y, por otro lado, no se pueden inmiscuir de esta manera en el criterio y la libertad ajena”, opina antes de acabar con un contundente resumen de su posición acerca de la recomendación puesta sobre la mesa por Sanidad: “Médicamente es un despropósito, y desde el punto de vista político-social es intolerable”.

“Es absurdo: parece una recomendación más que una obligación, pero, en cualquier caso, pretender vetar el vino o la cerveza con los menús es ilógico”, manifestaron ayer los hosteleros Roberto Díaz Iglesias y María Capellán, al frente del Mesón de Salamanca, un clásico de la calle San Bernardo de Avilés que luce una pizarra a la puerta con el menú del día, que incluye bebida, pero no especifica cuál. “Generalmente la gente pide vino, vino con gaseosa o una cerveza, hay muy pocos clientes que solicitan agua o un refresco, aunque también entran en el menú”, agrega Díaz mientras los primeros comensales hacen acto de presencia en su casa. Alberto Fessia, de Cerdeña y que se encuentra de paso en su camino hacia Santiago, pidió vino. No fue casualidad. “Siempre como con vino”, reiteró. En la mesa de al lado, Ángel Amieva solicitaba un agua: “En mi vida probé el alcohol”.

“Es una recomendación, pero después cada uno tiene que elegir, y porque se tome un vaso de vino no creo que haga daño, más bien al contrario, o al menos eso dicen los médicos”, comentaban Rosa Castañón y Miguel Suárez mientras comían en la sidrería La Manzana, en Oviedo. Sin embargo, lo hacían acompañando las viandas con un vaso de agua: “Estamos con una medicación que no se puede mezclar con alcohol, si no, estaríamos con una copina de vino; y en casa lo mismo”, matizaban.

Alfonso Menéndez, hostelero del citado chigre de la calle Gascona, explica las entresijos comerciales del asunto: “Comercialmente, la tendencia es que los menús disminuyan para potenciar la carta, pero lo que sí que se hace es preparar muchos menús donde un atractivo importante es la bebida que pongas. Por ejemplo, el menú del Antroxu con un buen rioja siempre tiene un mayor poder de atracción que con agua. También en el Desarme o, este mismo fin de semana, con los del Día de la Madre. Con que no se incumpla ninguna ley no veo que haya problemas a la hora de poner vino en los menús, no creo que por eso se incentive más o menos el consumo de alcohol. Como rentabilidad del negocio para mí es mejor un menú con una botella de agua que con una de vino, pero es meterse ya en cosas tan personales como qué quieres beber para comer”. En su caso, con el menú del día le piden, sobre todo, vino con casera. “Esto es buscar problemas donde no los hay”, opina sobre la recomendación ministerial.

“Ya somos todos mayorinos”. Era la frase más repetida en Siero. La recomendación de Sanidad ha causado estupor e indignación a partes iguales, porque “ya solo falta que nos digan lo que tenemos que comer y beber, hasta dónde vamos a llegar”, clamaba ayer Óscar Rubio, a punto de almorzar en El Rinconín de Les Campes de Pola de Siero. “Son recomendaciones absurdas que se meten mucho en la libertad de las personas, recuerda a otras épocas pasadas”, afirma Rubio con una cerveza en la mano, barruntando que “al final los clientes van a pedir lo que quieran”. El camarero Manuel Argüelles considera la recomendación “una tontería, si voy a comer y tomar algo con la comida, tomaré lo que quiera”. Como él, la hostelera polesa Miriam Trigo piensa que “hecha la ley, hecha la trampa. Si pongo agua con el menú, el cliente me va a pedir una copa de vino o una caña para pagarla aparte; todos tenemos ya una edad en la que sabemos lo que nos conviene”, apunta Trigo, antes de poner en duda la seriedad de la medida: “antes decían que no había cosa mejor que un vaso de vino al día con la comida... a ver con qué nos quedamos”.

Emilio Álvarez y Antonio Logares desaprueban el planteamiento del Gobierno central y consideran que debe mantenerse el vino en el menú del día. “Un vasín pequeño te ayuda a hacer la digestión. No hace ningún daño”, subrayó Logares, mientras daba cuenta del menú, con jarra de vino incluida, en el bar Perales de Villanueva de Oscos.

En las Cuencas la recomendación del Gobierno es acogida con escepticismo. “Me parece que lo que se busca es desviar la atención de otras cosas”, explica Héctor Suárez en la sidrería La Pomar, en La Felguera, mientras se dispone a comer con un grupo de amigos. “Por tomar una copa de vino en la comida no va a pasar nada, otra cosa es abusar de ello. En todo caso, aunque lo quitaran del menú, si alguien se quiere tomar un vino o una cerveza lo va a hacer igual”. Mario Dorin Ghergus, encargado del establecimiento, considera que es una medida “algo absurda”, mientras que el propietario de esta sidrería langreana, Javier Fernández, tiene claro que no quitará el alcohol de su menú diario. “Me parece una cosa ridícula que alguien no se pueda tomar una copa de vino con la comida, si se hace con moderación. Cualquier bebida o alimento es malo solo si se toma en exceso”, argumenta Fernández.

En la sidrería Rubiera de Gijón lo tienen claro. “Es solo una ocurrencia más. Primero fueron las vacas, ahora el vino, y a saber qué será lo siguiente”, clama el dueño del establecimiento, Marcelino Orviz. Varios clientes habituales opinan que “por mucho que digan seguiremos bebiendo vino”, como el gijonés Pedro Viñuela. “Dos o tres copas son buenas para la salud. En su medida justa, el vino es un alimento como otro cualquiera”, aporta José Febrel, también vecino de la villa. Para rematar la conversación, José Manuel González –en compañía de José Manuel Vázquez, Víctor Fernández y el resto de comensales– considera que “hay problemas más grandes de los que ocuparse. ¡Que cada uno tome lo que quiera!”.