Los cinco elegidos para las Medallas de Asturias: así recibe cada uno de ellos el gran "honor" autonómico

El Gobierno de Asturias acordó ayer conceder este año cinco Medallas de Asturias para premiar “la labor solidaria, la excelencia, la iniciativa rural y la defensa de los intereses del Principado”. Tres personas y dos instituciones serán las reconocidas durante el Día de Asturias, el 8 de septiembre. Este año se estrena el nuevo reglamento de los galardones, en el que se ha anulado la división en dos categorías –oro y plata–, por lo que todos los premiados recibirán la misma distinción. Estos son los galardonados:

Fundación Banco de Alimentos de Asturias

La organización sin ánimo de lucro, gestionada por personas voluntarias, celebra este año su 25.º aniversario. Su principal objetivo es la lucha contra el despilfarro de alimentos, la pobreza y la exclusión social. Gracias a la dedicación de las 350 personas que colaboran habitualmente con la entidad, da cobertura a miles de ciudadanos que atraviesan dificultades. “Recibir la Medalla de Asturias supone una alegría y una satisfacción enormes, porque indica que lo estamos haciendo bien. Este premio sin duda nos estimula y estimula a su vez a la gente a seguir confiando en nosotros”, señaló el presidente de la Fundación, Bernardo Sopeña.

Comunidad de Monjas del Monasterio de San Pelayo

El monasterio de monjas benedictinas de Oviedo es la entidad más representativa de la historia monacal asturiana y conserva el archivo medieval más importante de Asturias, con más de 3.500 documentos entre libros y pergaminos. La historia de las Pelayas es milenaria y está estrechamente vinculada a la historia del Principado, como atestigua el archivo histórico que custodian. “Estamos muy contentas con la Medalla, que hace aún más visibles los vínculos que tenemos con toda Asturias. Es cierta la relevancia de nuestro archivo histórico, pero también nos satisface el premio porque reconoce nuestra participación activa en la sociedad asturiana. Los premiados son de ámbitos muy diversos, por eso es también una alegría vernos reconocidas junto a ellos pues, entre todos, hacemos realidad nuestra Asturias de hoy”, declaró la madre abadesa del monasterio ovetense, Rosario del Camino.

Alfredo Martínez Serrano

Embajador de España en Canadá nacido en Oviedo en 1971, es diplomático de carrera y gran aliado de Asturias en las responsabilidades que ha desempeñado, incluida la de jefe de Protocolo de la Casa Real durante 7 años. También ha ejercido en las embajadas de Arabia Saudí, Bulgaria, El Salvador y Egipto. En sus destinos ha destacado por su contribución a la promoción del Principado en todos los niveles: económico, turístico y empresarial. “Me siento muy emocionado, muy feliz y muy agradecido. Es un reconocimiento de mi tierra y de mis paisanos a través de sus instituciones, que acojo con un inmenso honor. Espero estar de regreso en Asturias y poder recibir la Medalla el 8 septiembre, un día enormemente importante para mí. En un día como este, pese a la distancia de todo un océano, uno se siente completamente en Asturias y hay algo muy especial: soy un representante más de la Asturias que se abre y mira al mundo, de una Asturias con firme vocación española y universal. Y pienso en la inmensa cantidad de asturianos que han dejado la impronta de Asturias en el mundo, de los que solo soy un mero y sencillo exponente”, señaló el diplomático desde Canadá.

Raúl Entrerríos

Jugador de balonmano nacido en Gijón en 1981, atesora cuatro medallas de oro, una de plata y cinco de bronce en campeonatos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos. Se formó en las categorías de base del Grupo Astur Balonmano, desde donde pasó al Gijón Balonmano y, posteriormente, al Ademar de León. Debutó con la selección española en 2003, ejerció como capitán y jugó en ella durante 18 años. “Recibo este reconocimiento tan importante con muchísimo agradecimiento y muy honrado. No hay nada mejor que ser reconocido en tu tierra. Siempre he estado muy orgulloso de mis raíces; me siento muy asturiano, a pesar de que llevo muchos años fuera por mi profesión. Siempre que puedo vuelvo. Cada vez le coge uno más aprecio y más añoranza al hecho de estar en casa”, indicó el deportista desde Barcelona.

Isaura Souza Ordiales

Desde 2004 hasta 2021 presidió la Asociación de Queseros Artesanos de Asturias, que aglutina a más de 40 empresas. Nacida en 1964 en Siero, abrió hace 27 años en Nava una pequeña industria artesana, la primera quesería registrada en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Copae). Ha ayudado a consolidar la industria quesera en Asturias. “Estoy muy contenta, pero es una responsabilidad enorme. Es un honor que reconozcan el trabajo de uno, y más aún ser profeta en tu tierra, cosa bastante difícil. Esta distinción no sería posible sin el apoyo en la asociación de Joaquín Sánchez del Álamo e Isabel Fernández Alonso”, destacó la quesera.