La réplica (también con datos) de Barbón a Ayuso: "Espero que haya disfrutado de un paraíso natural sin contaminación”

"Los asturianos no admitimos lecciones, no admitimos que nadie de fuera nos diga lo que tenemos que hacer o lo que votar, porque aquí votamos libremente. Lo que no vamos a admitir son faltas de respeto", ha señalado este sábado el presidente del Principado, Adrián Barbón, en una nueva réplica a su colega madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La "falta de respeto" a la que se refiere Barbón tiene que ver con que desconoce la agenda de Ayuso durante su viaje a Asturias, porque no avisó de su presencia, al contrario de lo que el mandatario asturiano hace "siempre" por "cortesía institucional" cuando visita otras comunidades autónomas. "Espero que al menos haya disfrutado de un ambiente sano y saludable, que vea lo que significa paraíso natural, sin contaminación, de un paisaje de primer nivel y, sobre todo, de la gastronomía". ha indicado Barbón La visita de Ayuso a Gijón: modelo Madrid vs. modelo Asturias y una mención al peaje del Huerna "Se cumplen cuarenta años de las primeras elecciones democráticas, y si desde entonces la derecha solo ha ganado en dos ocasiones las elecciones autonómicas (en Asturias) quizá debería preguntarse por qué, y dejar de criticar. Está claro que una mayoría social ha preferido siempre gobiernos del Partido Socialista", ha subrayado el presidente asturiano. Barbón se ha mostrado molesto con las comparativas realizadas por Ayuso en materia económica y discal entre Madrid y Asturias. "Uno puede hacer comparativas como quiera, pero que nos den a los asturianos los veintidós ministerios y la sede central de todas las empresas públicas durante cinco años, y ya veríamos el impacto económico que generaría. Porque el efecto capitalidad es fundamental en el desarrollo de Madrid. Las grandes empresas están donde está la capital del Estado", ha subrayado Barbón. "En segundo lugar, puestos a comparar, hay que comparar también la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, Asturias es la segunda comunidad que más invierte por habitante en Salud; Madrid, la última. Si Madrid quisiera invertir lo mismo por habitante que Asturias tendría que invertir casi 4.000 millones de euros más", ha destacado el jefe del Ejecutivo asturiano. La comparación con datos que hizo Ayuso en Gijón: “18 años de libertad en Madrid contra 25 años de socialismo en Asturias” Pero Barbón fue aún más allá en su ataque a Ayuso: "En Asturias, durante la pandemia, gracias a trabado y fuerte sistema de salud ninguna persona mayor fue abandonada a su suerte. Aquí se luchó por la vida", ha destacado el de Laviana. También se refirió a las políticas educativas . "En Madrid, en los últimos años, las tasas universitarias se han incrementado un 70 por ciento, mientras que en Asturias han bajado un 33 por ciento. La educación pública de Asturias irradia por todo el territorio; mantenemos escuelas de hasta tres alumnos. Así que puestos a comparar, comparemos también la calidad de vida de las personas. Comparemos los servicios, comparemos el cariño y el respeto a nuestros mayores", ha concluido Barbón.