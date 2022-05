Nieves Roqueñí, viceconsejera de Medio Ambiente del Principado: “No tenemos prisa en asumir la competencia de los ríos, hay que hacerlo con cabeza”

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí (Cantabria, 1964), tiene un perfil marcadamente técnico. Ingeniera de minas de formación, acredita una amplia trayectoria investigadora y de labor docente en la Universidad, que ha llevado al campo de la gestión pública.

–¿En qué se notará la inversión millonaria que se anuncia para las infraestructuras del agua en Asturias en los próximos diez años?

–Se trata de una inversión de 430 millones que garantiza tranquilidad en el futuro del abastecimiento de agua a toda la población de Asturias, incluso en los peores escenarios que podamos tener de sequía. Hemos hecho esta planificación teniendo en cuenta las grandes sequías que hubo en los años ochenta, cuando el sistema tuvo un gran estrés. También hemos tenido en cuenta el cambio climático con el objetivo de tener esa tranquilidad y la necesidad de dar respuesta al potencial desarrollo del hidrógeno, cuya materia prima es el agua, para nuevos usos ligados a la industria.

–Durante mucho tiempo la apuesta para garantizar el abastecimiento de agua en Asturias era construir un embalse en Caleao, un proyecto ya aparcado. ¿Cuáles serán las infraestructuras estrella de este nuevo plan?

–En Asturias la sensación es que tenemos mucha agua y es verdad, pero contamos con cursos muy cortos que enseguida llegan al mar y no tenemos capacidad de regulación. Esa capacidad nos la dan los embalses, el sistema de Tanes y Rioseco abastece a casi el 80 por ciento de la población asturiana. Pero tenemos esa limitación de un sistema único.

–¿Cuál es la solución?

–Haber hecho un embalse en Caleao nos hubiera diversificado el recurso y nos habría dado más capacidad de regulación, con un almacenamiento grande. Caleao está descartado. En el momento actual, ni por impacto ambiental ni por impacto social podíamos afrontar el futuro con un nuevo embalse que, además, estaría en la misma cuenca que Tanes y Rioseco. Por eso nos vamos a buscar un recurso regulado, que ya lo tenemos, y está en el Narcea, una cuenca diferente a la del Nalón, con la ventaja de que los períodos de sequías en ambas no han coincidido históricamente.

–¿Cómo se ejecutará este nuevo aprovechamiento del Narcea?

–Conectaremos el embalse del Narcea en Ablaneda con el sistema que baja de Tanes y Rioseco y de esa manera tendremos una interconexión de dos sistemas de embalses que, si en un momento determinado tenemos que dar refuerzo al sistema central, metemos el Narcea. La ventaja es que tenemos todo el recurso conectado y podemos llevar el agua a donde lo hacemos ahora y a otros sitios.

–¿A dónde?

–Pues al oriente costero de Asturias, que tiene un déficit importante de recurso, sobre todo con un consumo estacional en verano muy alto, debido a que hay mucha población flotante. Sacaremos una arteria de ese sistema central reforzado, que bajará por el Sella hasta Ribadesella, y desde ahí saldrá una T, con otra arteria a Llanes y otra que vuelve hasta Colunga y conecta nuevamente para cerrar el circuito por Villaviciosa. Por otra parte, desde el sistema central tendremos otra extensión al Bajo Nalón para atender Las Regueras, Candamo, Grado, Pravia y hasta Cudillero. También tenemos que reforzar la zona Caudal-Aller, con otra arteria que cogería el alto de San Emiliano y engancharía con un pequeño bombeo para caer por gravedad hacia el Aller.

–¿Y el occidente de Asturias?

–Arbón está infrautilizado y podrá atender a zonas costeras del Occidente que están ganado también población estacional. En este caso, haremos una arteria de Arbón hasta Luarca. Luego en otras zonas, como Cangas del Narcea, Tineo o también en los concejos de los Picos de Europa, habrá que reforzar los sistemas principales de los ayuntamientos. En resumen, contaremos con un gran sistema supramunicipal para dar cobertura a la mayor parte de la población, y con el refuerzo a los sistemas municipales.

–¿Todas esas infraestructuras estarán listas para 2030?

–Queremos que muchos proyectos estén lanzados en ese año, aunque probablemente la ejecución va a tardar más.

–¿Por dónde irá la estrategia en la red de saneamiento?

–Tendremos otros 470 millones para insistir en las políticas de mejora de los vertidos y de depuración de masas de agua residuales en un territorio que es muy disperso.

–¿Cuántos núcleos de población quedan en Asturias sin conexión a la red de saneamiento?

–Si concluimos el plan director, daremos una cobertura adecuada a más del 95 por ciento de la población, lo que significa que sería una parte muy pequeña la que no estará conectada a un sistema colectivo. Esto no quiere decir que vayan a tener problemas porque la directiva europea contempla la depuración individual, la fosa séptica, en los núcleos donde no sea viable un tratamiento colectivo. El plan reducirá el 80 por ciento de los vertidos que actualmente son inadecuados, lo que supone intervenir en 400 puntos donde ahora no se hace.

–¿Esta planificación tiene en cuenta la potencial demanda industrial para el hidrógeno?

–-Sí. El proyecto de reutilización del agua de la estación de Villaperi tiene como objetivo la conexión con el valle del hidrógeno en Gijón. Otra opción podría ser coger el agua del mar, pero es más difícil de tratar y coger agua de Cadasa sería competir con agua potable cuyo destino prioritario es atender la demanda de la población.

–¿Asumir las competencias hidráulicas, ahora del Estado, supone una hipoteca para el Principado?

–No renunciamos y, de hecho, el Principado ya ha dado pasos, como reclamar al Estado que constituya la comisión mixta para el traspaso de competencias, pero hay que hacer números. La cuestión es que no podemos dar un peor servicio del que presta ahora la Confederación. Esta transferencia tiene que venir con recursos, no solo económicos sino también humanos y técnicos. Lo contrario sería endeudar al Principado sin una contraprestación.

–No será una negociación rápida, llevará su tiempo.

–Hay que hacerlo con tranquilidad y con mucha cabeza. Ahora mismo con el Ministerio hay una muy buena relación. Acabamos de aprobar el plan hidrológico del nuevo ciclo 2021-2027. Están siempre abiertos y colaboradores y son muy sensibles a las peticiones del Gobierno de Asturias para, por ejemplo, apoyar el plan que comentábamos antes de abastecimiento. Con este marco de buena relación tiene que ser fácil, pero no tenemos prisa porque ahora estamos bien atendidos por la Confederación, con la que hay buena sintonía a nivel técnico. Sé que algunos ayuntamientos están muy interesados en que asumamos esta competencia por las limpiezas de ríos, pero tampoco podemos hacerlo si no vamos a poder dar un buen servicio. Y para eso hacen falta recursos.

–Precisamente algunos alcaldes se quejan de que no tienen dinero para sufragar la limpieza de los cauces de su competencia. Mieres afirma que le costaría dos millones al año limpiar 120 kilómetros.

–La competencia de los ríos es del Estado, que tiene un convenio con la consejería de Medio Rural, pero los cauces urbanos corresponden a los ayuntamientos. Aunque se haga la transferencia de cuencas, los tramos urbanos seguirán siendo responsabilidad municipal; lo único que cambiaría es que la Comisaría de aguas sería autonómica.

–¿Harían falta más recursos?

–Siempre hacen falta más recursos, pero hay que tratar de hacer lo máximo que podamos. En la toma de decisiones hay que tener en cuenta el riesgo de inundaciones o los impactos de no contar con una buena conservación de las riberas, pero no podemos esperar que los recursos vayan a crecer.

–¿Se nota el cambio climático con mayores avenidas e inundaciones en Asturias?

–Es indudable. En el cómputo anual no hay una reducción del volumen de lluvia, pero hay un cambio claro en la estacionalidad. Tenemos menos días de lluvia pero con mucha más intensidad en las precipitaciones, lo que supone una tormenta perfecta: venimos de periodos con sequía, en los que el suelo no tiene tanta capacidad de infiltración porque está seco y mucha escorrentía va directamente al río. Y esto se combina con aguaceros de intensidad tan fuerte que desbordan la capacidad hidráulica de los ríos. Es indudable que los fenómenos meteorológicos serán más intensos y más espaciados en el tiempo, lo que implicará más riesgo de inundaciones. Por eso, todos los proyectos que hay de defensa de avenidas, como el de Arriondas. La Confederación va a hacer otro en Vegadeo y otro en la zona de defensa de Ribadesella y el propio ayuntamiento de Gijón tiene un proyecto de defensa del río Piles ante el mayor riesgo de inundaciones.

–¿Por dónde irá el futuro de Cadasa?

–Le damos un gran protagonismo en el plan director de abastecimiento. Queremos que crezca. Ahora tiene 36 ayuntamientos y la vocación en este plan es que alcance los 78 ayuntamientos de Asturias. Si los concejos de las alas, que tienen sus propios sistemas, ceden el recurso a Cadasa tendrán una profesionalización del servicio del agua en inversiones, calidad y mantenimiento. Será un desahogo para los ayuntamientos. Queremos que toda Asturias tenga el mismo precio del recurso en alta, es una cuestión de justicia social y de equilibrio territorial. Es la forma de que el agua no sea más cara en ayuntamientos de las alas, que además son más pequeños, lo que propicia costes mayores. Luego, otra cosa es cómo el ayuntamiento repercute ese coste en el recibo, pero queremos que el agua tenga el mismo precio en toda Asturias. Cadasa tiene que ser ese elemento reequilibrador del abastecimiento en Asturias.

–¿Cadasa fue un buen invento?

–Los consorcios en Asturias, como Cogersa o Cadasa, son ejemplos de éxito. La idea es que Cadasa dé servicio a todos los municipios, como hace Cogersa. Luego cada ayuntamiento tendrá su autonomía, para decidir si coge o no el agua, pero el poder tener ese servicio supondrá una ventaja.

–Comentaba días atrás un pescador de Teverga que los ríos están más limpios pero que, sin embargo, llevan menos trucha. ¿A qué puede obedecer?

–Hemos invertido mucho dinero, y seguimos haciéndolo, para que las masas de agua tengan la mejor calidad. No soy bióloga, pero habrá factores muy diferentes que influyan: habrá recursos que dependen de cómo entra el mar y también hay otros componentes como, sin duda, el cambio climático, que influye en la variación de la temperatura.

–¿Cómo va la estrategia asturiana frente al cambio climático?

–Tenemos una dieta variada para esa estrategia. Con los deberes que está haciendo la industria y con la evolución de la energía, Asturias probablemente conseguirá más reducciones de emisiones que otras regiones. Queda el papel de los ciudadanos, que deben asumir su rol en la descarbonización.

–¿Queda mucho trecho por andar en el plano individual?

–Nos queda, nos queda. La tecnología nos irá dando la pauta de cómo podemos descarbonizar nuestros desplazamientos. El transporte colectivo no se usa tanto como se debería y en reciclaje, nos queda un reto importantísimo en la recogida separada de materia orgánica, la bolsa marrón, que si se separa puede generar un biogás de cero emisiones.