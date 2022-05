¡Buenos días! Soy Ángeles, enfermera del HUCA, concretamente de la planta 9.ª A, planta covid. Mis compañeras me conocen como Ge.

Llevo desempeñando mi función de enfermera en esta planta 18 meses. Salvo la primera ola de covid, que estuve en la 9.ª B, el resto del tiempo he estado en la 9.ª A.

Con este escrito quisiera mandarles mis disculpas a todos aquellos pacientes que he tenido que cuidar en todos estos meses tan duros y no lo he podido hacerlo como me hubiera gustado. Me dirijo especialmente a todas aquellas personas mayores, “a nuestros mayores”, que lucharon en su tiempo por mejorar la sociedad, por que sus hijos vivieran mejor que ellos, que consiguieron, incluso, desempeñando profesiones humildes, mandarnos a la Universidad y con ello tener acceso a un sistema de bienestar que ellos no tuvieron.

Al final de sus días han tenido que cruzarse con este virus letal, que continúa entre nosotros y que sigue produciendo estragos, principalmente entre ellos.

Me gustaría poder disponer de más personal en mi planta para poder atenderlos dignamente, para poder cubrir sus necesidades como se merecen... pero esto no depende de mí.

La mayoría de nuestros pacientes son dependientes, y muchos de ellos institucionalizados.

Espero que alguien comprenda las razones de este escrito.

Atentamente, Ge.