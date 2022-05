El HUCA detecta una variante del covid que podría ser específica de Asturias

El laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha detectado varios casos de covid-19 originados por dos nuevas variantes, la BA.4 y la BA.5, de las que apenas se han identificado precedentes hasta la fecha: solo una en España (en Madrid), y algunas más en Sudáfrica. Según los expertos, se trata de cepas aún más transmisibles que la ómicron originaria y que la ómicron silenciosa. Los virólogos del HUCA no descartan que se trate de “una evolución específica del virus en Asturias, una variante autóctona, dado que no existe constancia de que los pacientes portadores tengan relación alguna con los de Sudáfrica”.

Catorce casos de origen “distinto”

Por el momento, les resulta llamativa la “acumulación de casos” de una versión casi inédita. Hasta la fecha se han contabilizado 5 casos claros, 6 probables y 3 dudosos. No saben con precisión si son BA.4 o BA.5: esa información prevén tenerla más perfilada al final de la semana y será definitivo cuando haya más casos y se envíen a la base de datos internacional. Los especialistas sí dan por sentado que son variantes “distintas a las que está circulando”. En concreto, un poco distintas a la BA.2 (ómicron silenciosa): presentan algunos cambios y recuperan algunas mutaciones de las versiones antiguas del coronavirus que se habían perdido, como resulta habitual en las evoluciones de un virus que está continuamente mutando.

Importantes para el diseño de vacunas

Gracias a las técnicas desarrolladas por el laboratorio de Microbiología del HUCA, estas mutaciones pueden detectarse antes que en otros dispositivos semejantes.

En un principio, no parece que estas variantes nuevas vayan a cambiar el curso de la pandemia, pero así y todo conviene tenerlas en cuenta de cara al futuro, sobre todo en el diseño de vacunas. A priori, los cuadros infecciosos que desarrollan no resultan preocupantes. Corresponden a personas que acudieron a realizarse una prueba PCR a los autocovid y que no consta que hayan requerido hospitalización. En el momento actual, los casos de covid en el Principado los origina en un 95 por ciento la variante BA.2 (ómicron silenciosa) y perviven algunos casos de BA.1 (ómicron originaria).

Más de 500 casos diarios

Según los datos oficiales facilitados ayer, Asturias registró 2.129 casos nuevos de covid en los cuatro días que median entre el viernes 29 de abril y el lunes 2 de mayo: un promedio diario superior a 500. De ellos, 1.165 corresponden a personas mayores de 60 años. En esta franja de población, el Principado registra una incidencia de 1.369 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, casi el doble que el conjunto de España. Cuatro comunidades autónomas presentan una incidencia más elevada.

Presión hospitalaria alta pero estabilizada

La ocupación de los hospitales por enfermos de covid es en Asturias más elevada que en cualquier otro territorio. En este epígrafe, el Principado también duplica la media nacional. Este dato hace que la región esté situada en nivel “alto” de riesgo por covid. Sin embargo, la cifra de hospitalizados era de 413 el pasado miércoles (10 de ellos en la UCI), y descendió a 388 (11 en la UCI) este pasado domingo. En los cuatro días que median entre el 28 de abril y el 1 de mayo fallecieron un total de 20 personas por coronavirus, con edades comprendidas entre 72 y 97 años.

Deterioro cognitivo

El deterioro cognitivo derivado del covid-19 grave es similar al que se produce entre los 50 y los 70 años de edad y equivale a la pérdida de 10 puntos de cociente intelectual, según un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge y el Imperial College de Londres (Reino Unido). Los hallazgos, publicados en la revista científica “eClinicalMedicine”, sugieren que los efectos siguen siendo detectables más de seis meses después de la enfermedad aguda, y que cualquier recuperación es, en el mejor de los casos, gradual.

Las dietas basadas en plantas protegen frente al covid

Las dietas basadas en plantas favorecen la inmunidad, lo que puede disminuir el riesgo de infección grave por covid-19, según un artículo elaborado por investigadores del Comité de Médicos por una Medicina Responsable y publicado por la revista científica “American Journal of Lifestyle Medicine”. El trabajo explora las lecciones aprendidas del brote de gripe H1N1 de 1918, conocido como “gripe española”. “Al buscar soluciones para la pandemia de covid-19, encontramos importantes lecciones en la pandemia de gripe H1N1 de 1918-1919”, explica la doctora Hana Kahleova, directora de investigación clínica del Comité de Médicos y autora del artículo.