La ministra de Transportes al firmar el plan de vías de Gijón: “Se cumple con Asturias”

“Salta a la vista que este gobierno cumple con Asturias, lo avalan los hechos. El Principado cuenta con nuestro compromiso ”. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, remataba este miércoles con esta reflexión una intensa jornada de estancia en el Principado que la llevó a ver los trabajos de soterramiento de las vías en Langreo y visitar en autobús las instalaciones del gijonés puerto de El Musel antes de participar, en el Ayuntamiento de Gijón, en el acto de firma del nuevo protocolo del plan de vías.

Un protocolo compartido con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, a través de la sociedad Gijón al Norte, que compromete el inmediato inicio de la redacción de todos los proyectos constructivos vinculados a la futura estación intermodal que la ciudad tendrán en el barrio de Moreda y cuya conexión con el metrotrén permitirá que Adif pueda seguir adelante con ese espacio para la red de cercanías, con final previsto en Cabueñes.

Sánchez no solo defendió que la firma del protocolo “desatasca y da luz verde” a un proyecto por el que Gijón lleva dos décadas esperando. También lo puso como ejemplo del compromiso de su ministerio por sacar adelante infraestructuras importantes para Asturias. Así, en base a la puesta en servicio de los túneles de Pajares en el primer trimestre del año que viene garantizando la llegada de la Alta Velocidad, reivindicó la mejora para el transporte por ferrocarril tanto de mercancías como de viajeros. “con un recorte de dos horas sobre las cinco horas con veinte minutos del desplazamiento actual.

Sin dar fechas concretas, más allá de un ambiguo en “los próximos meses”, también auguró buenas noticias en cuanto a la construcción del vial de Jove –nuevo acceso al Musel con un coste de más de 200 millones que además resulta básico para eliminar el paso de camiones por los barrios de la zona Oeste de Gijón–y garantizó que se retomarán las negociaciones para recuperar la autopista del mar entre Gijón y Nantes, que lleva suspendida desde 2014 tras solo cuatro años en funcionamiento.

También puso en valor la ministra en su intervención en Gijón la puesta en funcionamiento de la regasificadora de El Musel y aseguró que “en pocos días” se podrán conocer los detalles de la anunciación ampliación de bonificaciones a los usuarios del peaje del Huerna, que se había solicitado desde el gobierno de Asturias. A ese listado de la ministra sumaba minutos después el presidente del Principado, el también socialista Adrián Barbón, la reivindicación de “afrontar actuaciones en la A-63 (Oviedo-La Espina) por la necesidad que poner fin a los problemas que tiene este vial, que es fundamental para suroccidente y estudiar su continuidad hasta Ponferrada, conectando dos comunidades que necesitan de esa conexión”.

“Vengo a dar certezas. Asturias lleva esperando mucho tiempo el impulso a sus infraestructuras”, concretó la ministra antes de asegurar que algunas de esas infraestructuras, y en concreto la estación intermodal de Gijón “están más cerca que nunca de ser una realidad”. Tanto Sánchez, como Barbón y González, coincidieron en que este protocolo del plan de vías es el impulso definitivo para que Gijón tenga una estación intermodal, una vez que el estudio informativo aprobado a principios de años con su declaración de impacto ambiental decidió que la ubicación más idónea era Moreda frente a la ubicación del Museo del Ferrocarril consensuada en 2019 y fijada en un convenio que ahora toca rehacer.

“Esto es más que una declaración de intenciones, quiero dejarlo claro. Esto es el encargo para que empiecen a redactarse ya los proyectos de la estación”, sentenció la ministra. El nuevo protocolo fija que Gijón al Norte encargará a Adif la redacción del proyecto global de la estación y de los proyectos constructivos concretos de sus piezas: estación de autobuses, estación de tren de largo recorrido, estación de cercanías y conexión al metrotrén. Al tiempo la sociedad del plan de vías encargará un estudio económico de toda la operación y Ayuntamiento y Principado trabajarán de manera coordinada en el diseño urbanístico y la incorporación de la estación de autobuses. Estos datos técnicos y económicos serán la base de la redacción del nuevo convenio que fije plazos, financiación y obligaciones de cada uno de los tres socios: Estado, Principado y Ayuntamiento.

“Además de hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Ahora firmamos el protocolo y en su momento firmaremos el convenio. La redacción del proyecto nos va a permitir conocer la inversión total que debemos plasmar en el convenio y, técnicamente donde conectar las vías con la red del metrotrén para desarrollarlo. Este protocolo nos permite acortar plazos y trabajar con solidez en el proyecto. No nos vamos a quedar parados. Vamos a hacerlo de una vez por todas”, sentenció Raquel Sánchez.

El Principado llama a anteponer “la política útil a la tóxica”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la Alcaldesa de Gijón, Ana González, secundaron el mensaje de la ministra sobre el desbloqueo que la firma del protocolo supone para el desarrollo de la estación intermodal de Gijón. Y lo hicieron incorporando como matiz un llamamiento a la unidad política alrededor del plan de vías gijonés. Una unidad que no tiene muchos visos de prosperar cuando en el salón de recepciones solo siguieron la firma representantes de PSOE e IU, socios en el gobierno local, y Ciudadanos y PP desde la oposición. Son también los cuatro únicos grupos con representación en el consejo de Gijón al Norte. No estuvieron Foro, Vox, ni Podemos-Equo.

“Esto no es solo un documento, creanme. Esto vuelve a ponernos en la senda de que la estación sea real. ¿Mañana? No, porque hay que hacer proyectos. No hay obra sin proyecto, y quien lo diga miente, y habría que denunciarlo. Esto desbloquea muchas cosas y nos permite dejar de hablar en futuro para hablar en presente”, explicó la regidora socialista, Ana González, antes de decir a los grupos políticos “los necesito, no es una demanda personal, es una demanda de ciudad. Gijón necesita a todos los partidos para que nadie, nadie, vuelva a torcer el camino de la estación intermodal. No nos engarremos en batallas de partido que son demasiado cortas, unámonos entorno a intereses comunes. Esta estación no llevará el nombre y apellido de ninguno de nosotros; llevará el nombre de la ciudad”.

La petición de Adrián Barbón al resto de los partidos fue anteponer “la política útil a la política tóxica. Sobra esa política tóxica, no se puede trasladar a Asturias esa política de Madrid. Por eso pido a los grupos políticos que abandonen cualquier duda para dar pasos adelante en las cosas que son útiles”. El presidente del Principado puso como ejemplos de esa política útil “una reforma laboral que permite que cuatro de cada diez contratos que se hacen en Asturias sean indefinidos” o las medidas para mitigar el impacto económico por la guerra en Ucrania “con esa rebaja de 20 céntimos en el gasóleo o la limitación del 2% en el precio de los alquileres... y que también salió por los pelos”.

Raquel Sánchez es la séptima ministra que ha estado involucrada en el desarrollo del plan de vías de Gijón, que inició su historia en el año 2000, y el convenio que saldrá del protocolo recien firmdado, el tercero tras uno fechada en 2002 que fijaba la estación intermodal en El Humedal y otro en 2019 que la colocaba frente al Museo del Ferrocarril. La redacción de los proyectos constructivos cuya licitación ahora se anuncia tienen una duración estimada de dos años.