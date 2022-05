Es muy importante entender que las bolsas son los mercados donde se financian las empresas para desarrollar sus proyectos de forma más económica. Hay incluso analistas económicos que aseveran que un país es como su sistema financiero, pues de eso depende su credibilidad internacional, su prima de riesgo, así como la capacidad de financiar proyectos ambiciosos y captar inversiones. Seguridad jurídica y financiera son necesarias para que los inversores internacionales no se marchen espantados.

Pero esto no es nada nuevo, sino que proviene de la Edad media. Ya en el siglo XIV, que es considerado como el último de la Edad Media, se construyeron en España las Lonjas de Contratación, donde se realizaban los mercados del grano, de la lana y de la seda, y que pueden ser considerados como los precursores mercado bursátil español. Ese mismo siglo también se crearon los Juros Reales que son considerados los primeros títulos de valores. Este siglo en Europa fue una etapa caracterizada por una gran retracción económica, demográfica y social, con periodos de hambrunas y enfermedades como la peste, que diezmaron a la población. Los historiadores hablan de la gran crisis del XIV.

Por tanto, cabe concluir que los mercados bursátiles están íntimamente ligados a nuestra tradición internacional de país de comercio mediterráneo, y aunque no es consuelo, las crisis han existido desde siempre, en mayor o menor medida, y es necesario aprender a surfearlas.

Los mercados bursátiles españoles

Pero el artículo de hoy no habla de historia, sino que presenta cuáles son los principales mercados bursátiles españoles. Cuando una persona enciende la radio siempre hay una sección referente a las noticias bursátiles. También en los periódicos suele haber esta sección en la parte dedicada a la economía. Casi todo el mundo habrá oído hablar del Ibex35, que es el índice bursátil que reúne a las 35 empresas más importantes de nuestro país en sectores: construcción, turismo, farmacéutico, energía, bancario, telecomunicación y textil. Existen otros dos mercados: el IbexC, que incluye a las empresas de capitalización media, y el IbexS, que está formado por las empresas de pequeña capitalización. No obstante, la cotización del IbexC es superior a la del Ibex35, es decir, en bolsa mayor capitalización no significa forzosamente mayor dinamismo. Finalmente también existe el MAB o mercado alternativo bursátil, que es un mercado autorizado por el Gobierno y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que pueden cotizar, entre otras, las pymes, las empresas de capital riesgo y las famosas sicavs.

Predicciones diarias sobre las empresas del Ibex35, IbexC e IbexS

En StockFink proporcionamos predicciones diarias sobre las empresas del Ibex35, IbexC e IbexS, escaneando las mejores oportunidades. También comercializamos predicciones en los principales parqués europeos (EuroStoxx-50, FTSE-100-Reino Unido, DAX40-Alemania, CAC40-Francia), FTSEMIB-Italia), parqués americanos: (Nasdaq100, NYSE-100) y los principales índices bursátiles mundiales. Nuestros algoritmos escanean las mejores oportunidades en estos mercados y las ordenan según un criterio que maximiza el retorno sobre el riesgo.

https://stockfink.com/planes_subscripcion/

Educación financiera

También hacemos hincapié en la educación financiera, a través de nuestro curso online de trading con la plataforma StockFink. Nuestro objetivo es que nuestros subscriptores obtengan el máximo provecho de nuestras predicciones, explicando desde cero, de forma sencilla y en solo dos horas todo lo que necesitáis saber para iniciaros en este interesante mundo de la inversión bursátil:

1. Introducción y conceptos básicos de bolsa. Elección del bróker,

2. ¿Cómo evaluar la viabilidad de una inversión? Análisis técnico y fundamental.

3. La metodología StockFink™

4. Una semana de trading con StockFink™.

Los lectores de la Nueva España pueden beneficiarse de esta oferta y contratar las subscripciones a estos mercados, simplemente haciendo click en el siguiente enlace (código LNE).

https://stockfink.com

La pregunta del millón: ¿Cómo está el Ibex35? ¿Cómo le ha afectado la Covid-19 y la incertidumbre energética provocada por la guerra de Ucrania?

Por ejemplo, la figura 1, que aparece más abajo, muestra la evolución del índice Ibex35 en las últimas 300 sesiones. La cotización del 18 de abril es de 8699 euros. Las líneas rojas son este este caso soportes y resistencias e indicen los precios que soportan la acción y que impiden su mejora. En este caso 8329 euros es el primer soporte y 8913 euros la última resistencia. El 28 de abril el Ibex35 cotiza, cuando se escribe este artículo, en 8527 euros, es decir, por encima de tres soportes y por debajo de tres resistencias, siendo la más próxima 8630 euros.

En cuanto a la situación de los diferentes sectores, la figura 2 muestra que los que poseen mayor valoración son el de la energía, seguido por la banca, el turismo y la construcción. El menos valorado es el de consumo/textil. Este gráfico sirve para analizar las tendencias de los diferentes sectores y establecer cuáles son las mejores oportunidades de compra y de venta.

Obviamente en el mercado bursátil no existen certidumbres, pero también es verdad que cualquier inversión que no sea analizada tiene altas probabilidades de ser errónea. Aunque, como bien explica Warren Buffet, un inversor a largo es más bien un analista empresarial y no un analista bursátil, también no es menos cierto que cuando un inversor particular quiere “atecharse” de una tormenta financiera, es necesario permanecer el menos tiempo posible al descubierto y si se puede recoger beneficios. El análisis fundamental trata precisamente de eso: analizar las empresas como si no cotizaran en bolsa. Además, no es menos cierto que los sistemas de inteligencia artificial pueden tener en cuenta esos indicadores, como aquellos otros (técnicos) que provienen de su evolución temporal.

En cualquier caso, las técnicas denominadas de “QuantFinance” han llegado para quedarse, y nuestro objetivo como empresa tecnológica dedicada a las finanzas es equilibrar esta batalla proporcionando a los pequeños inversores métodos predictivos y agnósticos de ayuda a la toma de decisiones financieras. Nuestro objetivo es poder detectar cotizaciones irracionalmente bajas de empresas sólidas, lo que denominamos mejores oportunidades de mercado y ofrecérselas a nuestros clientes, con una temporalidad de maduración (una o dos semanas) que minimice los riesgos