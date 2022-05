Al presidente del Senado, Ander Gil, le sale el concejal que fue en el pequeño Ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos) y con él en la memoria afronta el desafío demográfico queriendo hacer ver que sabe de lo que habla cuando afirma que “no creo en los milagros” y sí “en el esfuerzo diario, la constancia y el principio de realidad para dar respuesta a los problemas”. Traducido, eso equivale a ver la respuesta a los desvelos de la “España vaciada” en la necesidad de que las administraciones “den apoyo al fortalecimiento de los servicios públicos en el medio rural, de la sanidad, la educación o las infraestructuras…” No sabía que la suya era la primera visita de un presidente de la Cámara Alta a la Junta General del Principado, insertada en una gira por los parlamentos autonómicos para la difusión del valor del “modelo descentralizado” y de la obligación de “establecer cauces de entendimiento, coordinación y unión” entre instituciones. En el asunto espinoso de la hemorragia de la población, del vaciado del campo y el envejecimiento, sigue, “se ha hecho mucho y ha habido avances. No soy partidario de los discursos negativos, pero tenemos que seguir apostando por reforzar los servicios, no por debilitarlos”.

Por razón de su cargo, asiste a debates que confrontan diferentes modos de aproximarse a la realidad del Estado, a su fiscalidad y sus “prioridades de gasto”, y eso dice que le reafirma en sus posiciones frente a las de quienes optan por el recorte. Se moja poco al evaluar la incidencia que en esta cuestión debe tener la reforma sobre el modelo de financiación autonómica. Se limita a ofrecer el Senado como “lugar idóneo” para un debate en el que “corresponde al conjunto de las fuerzas políticas llegar a acuerdos para favorecer el avance hacia un nuevo sistema que dé respuesta a las diferentes sensibilidades que existen en nuestro país. Como presidente, siempre favoreceré que se produzca ese debate…” Vuelve el concejal, y el “pragmatismo de la política local”, cuando Gil debe responder a la eterna pregunta sin respuesta sobre la transformación del Senado en una auténtica cámara de representación territorial. Se dice “partidario de una reforma de la Constitución” entre otras cuestiones para dotar a la Cámara Alta de “competencia legislativa en aquellas materias que han sido descentralizadas a las comunidades autónomas”, pero asume que “el ambiente general de la política no está para cambios constitucionales”, así que opta por exprimir al máximo las “capacidades territoriales que ya tiene el Senado”. Quiere que se valore que se haya vuelto a reunir la Comisión General de las Comunidades Autónomas, “el único órgano parlamentario de nuestra arquitectura institucional que permite que se sienten a una misma mesa el Gobierno central, los autonómicos y los representantes de los territorios”. “Soy pragmático en política”, concluye, “quiero que se use más y mejor lo que ya tiene el Senado para ser una cámara más conocida y más útil para resolver los problemas de los ciudadanos”. Ander Gil visitó esta mañana al presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, y se reunió también con los componentes de la Mesa de la cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios. El senador socialista quiso valorar que Asturias, “según la Airef, sea una de las comunidades que lidera el crecimiento de a economía”, celebró los últimos datos del desempleo e hizo votos por que cunda la interiorización del concepto de “cogobernanza” que, as su juicio, se ha expandido en la gestión de la pandemia. Marcos Líndez confirmó que asistirá en nombre de la Junta el lunes a los actos que organizará el Senado con motivo de la conmemoración del Día de Europa y a los que asistirán, entre otros, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el jefe de la diplomacia de la Unión, Josep Borrell.