La Universidad presume de culete: cientos de estudiantes y profesores participan en un escanciado simultáneo

Manos arriba y vasos abajo. La inclinación de la botella es, más o menos, buena en la mayoría de los casos, pero una vez que el líquido sale hay un poco de descontrol. La mayoría acaba dentro del vaso, pero una buena parte se va fuera. Aunque hay remangu, como dirían los sidreros. Los protagonistas del gesto son cientos de estudiantes y profesores de la Universidad de Oviedo que ayer presumieron de culete. Como unos profesionales. Pero el gesto tenía otro fin, el de dar apoyo a la candidatura de la Cultura Sidrera Asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Este ejercicio de escanciado simultáneo tuvo lugar en todos los campus de la región, Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. “Esta es una forma no solo de reivindicar, también de transmitir el apoyo a algo que forma parte de nuestra identidad. Esta no deja de ser la Universidad de Asturias y esa cultura sidrera forma parte de esa identidad asturiana de la que no podemos ser ajenos”, señaló el rector, Ignacio Villaverde, en el campus de Humanidades del Milán, en Oviedo, donde tuvo lugar el escanciado más multitudinario, con más de 200 estudiantes para 70 botellas de sidra.

Luis Benito es director de la Cátedra de la Sidra de Asturias. Mostraba buen estilo en el escanciado. “Queremos demostrar que desde el ámbito académico y científico la cultura sidrera también tiene apoyo, el futuro de esta cultura pasa por los estudiantes”, apuntó Benito. En un mes se conocerá si la Unesco evalúa la candidatura sidrera. Guillermo Guisasola, presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias, destacó el amplio respaldo de la iniciativa. En Gijón, la plaza Antonio Gutiérrez del campus universitario fue el escenario elegido para el escanciado colectivo. “Hay bastantes posibilidades de conseguirlo, ya que no hay tantas culturas relacionadas con una bebida”, aseguró Lorena Alonso, integrante de Sidraturismo Asturias. Varios grupos de estudiantes se sumaron ayer a la causa en el campus gijonés. Gonzalo Rodríguez, Manuel García, Álvaro Hevia y Alberto Abejón lo tienen claro. “Es la bebida que más solemos tomar cuando salimos. No está mal de precio, está muy rica, es refrescante y además es un producto local... no se puede pedir más”, decía Alberto Abejón, como portavoz del grupo. De hecho, uno de los integrantes, el gallego Gonzalo Rodríguez, reconoce: “Una de las razones por las que vine a estudiar a Gijón es la sidra”.