El vial de Jove y la autopista del mar, los deberes para El Musel

La mejora de los accesos es uno de esos proyectos. Y dentro de ese paquete hay interés especial por el vial de Jove, un recorrido de 2,5 kilómetros que, además de dar servicio al Puerto, eliminaría el paso de camiones por el corazón del vecindario de La Calzada para reducir sus niveles de contaminación e impulsaría la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias, “un proyecto del Principado que cuenta con nuestra total colaboración. El proyecto de construcción del vial de Jove se aprobó en julio del año pasado por 227 millones. No hay más fechas fijas en su cronograma. Un “en los próximos meses habrá buenas noticias” fue el único avance que la ministra quiso confirmar sobre esta obra. “Estamos comprometidos con ella y desarrollando el trabajo. No podemos hablar ni de bloqueo ni de parálisis, podemos hablar de compromisos. Por eso estoy yo aquí, para comprometerme”, remató.

En lo que tiene que ver con el Puerto de Gijón, la ministra socialista puso sobre la mesa otras actuaciones en marcha. Como el reciente inicio, el pasado 25 de abril, de la redacción del proyecto de terminación de la duplicación del tramo Lloreda-Veriña de la red de accesos o “la futura y muy posible puesta en marcha”, ante la reorganización de los suministros en Europa por la guerra en Ucrania de la regasificadora de El Musel, una instalación que acabó de construirse a finales de 2012 en la ampliación portuaria, con una inversión de 382 millones y nunca llego a abrirse. Este espacio diseñado para almacenar 300.000 metros cúbicos de gas natural licuado –que una vez regasificados se convierten en 174 millones de metros cúbicos de gas– pueda servir de almacén para Europa.

A ese conflicto bélico se refirió también la ministra al decir que esperaba que “la situación se estabilice pronto para retomar con garantías el proceso de recuperación de la autopista del mar, entre Gijón y Nantes. Volver a tener esa conexión sería una noticia fantástica y trabajamos de manera ardua para hacerla realidad”. Esta conexión marítima con Francia se perdió hace ocho años tras solo cuatro de funcionamiento. Del puerto gijonés destacó la ministra que era “un nodo logístico de la máxima importancia como motor económico de Gijón, y de toda Asturias, y clave en el Arco Atlántico”.

“El plan del Muro es el ejemplo de agenda urbana valiente”





No solo el Cantábrico desde El Musel atrapó a la ministra de Transportes. Raquel Sánchez, que es también ministra de Agenda Urbana, hizo un guiño a la Alcaldesa de Gijón, Ana González, y su gobierno, mostrando su entusiasmo por el proyecto municipal para reformar todo el paseo marítimo que da la playa de San Lorenzo, el popular Muro de Gijón. “Esta ciudad es fantástica, y no es casualidad. Lo es porque se ha pensado y planificado como ahora se planifica una reforma del Muro que es un ejemplo de agenda urbana valiente, que recupera espacios y los humaniza”, dijo quien fuera alcaldesa de la localidad catalana de Gavá de un plan que busca reducir el tráfico rodado a un solo carril para potenciar un gran corredor verde con varias zonas estanciales paralelas al paseo tradicional desde Cimadevilla al Rinconín. Sánchez comentó a su paso por Gijón que su ministerio trabaja en la mejora de las condiciones de trabajo de los transportistas, y que entregó su móvil, como otros ministros, para que se comprobará que no estaba “hackeado”.