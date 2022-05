La oposición censura “la ineficacia en la gestión” de las listas de espera sanitarias

Los partidos de la oposición en la Junta General del Principado sostienen que la “ineficacia en la gestión” por parte del Gobierno regional es la causa de que los asturianos hayan de esperar un promedio de 95 días para operarse. Esta cifra es 28 días inferior a la media nacional (123 días), pero superior a la que registran cinco comunidades autónomas, entre ellas Madrid (73 días). Se da la circunstancia de que el gasto sanitario por persona de Asturias es el más elevado de España: 1.938 euros anuales, mientras que la Comunidad de Madrid presenta el más bajo: 1.213 euros per cápita. El PSOE e IU destacan que, desde el punto de vista sanitario, la región está “bien posicionada en el marco nacional” y Podemos lamenta “el paulatino avance de las privatizaciones en la sanidad”.

Carmen Eva Pérez (PSOE). “Tras el papel fundamental del sistema sanitario asturiano en la lucha contra la pandemia, el Sespa centra ahora sus esfuerzos en acortar las listas de espera, al tiempo que continúa la lucha contra el covid-19. Asturias se sitúa ya por debajo de la media nacional en el tiempo de espera para las intervenciones, y ha logrado bajar de 90 días la demora media, que también se ha reducido en la mayoría de las especialidades quirúrgicas, fruto del esfuerzo titánico y del compromiso del Gobierno del Principado”.

Beatriz Polledo (PP). “El problema de la sanidad asturiana es la ineficacia en la gestión y la falta de liderazgo por parte de los responsables políticos del Go bierno. Aquí, inversión y buena gestión no van de la mano. Los propios profesionales sanitarios han alertado de esa falta de capacidad por parte del consejero de Salud para afrontar los importantes retos de la sanidad asturiana. Tres comunidades gobernadas por el PP arrojan mejores cifras en las listas de espera sanitarias que Asturias. La realidad es tozuda por más que los socialistas asturianos intenten tergiversar y manipular los datos. En definitiva, inversión y buena gestión han de ir de la mano, esas son las claves del éxito para ofrecer una asistencia sanitaria de calidad en nuestro sistema público sanitario”.

Luis Fanjul (Ciudadanos). “Estamos ante un problema que nuestro sistema sanitario tiene que afrontar de manera decidida y valiente, si no queremos que se enquiste aún más, dado el envejecimiento y la dependencia de buena parte de la población asturiana, que va a necesitar cada vez más recursos sanitarios. Desde Ciudadanos, consideramos que hay que aplicar con valentía nuevos modelos organizativos más flexibles y ágiles, porque los actuales están bastante desfasados. No podemos seguir concatenando planes de choque para rebajar las listas de espera, sino que hay que repensar nuestro modelo sanitario para dar un servicio sanitario más eficiente. Se necesita incorporar al sistema nuevos perfiles profesionales y atraer talento sanitario del exterior y retener el local”.

Rafael Palacios (Podemos). “Aunque Asturias ha experimentado una leve mejoría en la lista de espera quirúrgica respecto a los peores datos de la pandemia, no debemos perder de vista que nuestro sistema sanitario sigue saturado. La tasa de personas en lista de espera sigue siendo una de las más altas del país, y Asturias es una de las comunidades en la que más gente espera por una primera consulta. Las listas de espera siguen siendo un problema estructural y observamos con especial preocupación el paulatino avance de las privatizaciones en la sanidad. Reforzar la Atención Primaria, las plantillas sanitarias y revertir toda privatización debe ser una prioridad para cualquier fuerza política progresista”.

Sara Álvarez Rouco (Vox). “Los datos de lista de espera en Asturias para operarse son pésimos. No es de recibo que el sistema sanitario más caro de España no consiga rebajar los retrasos a su mínima expresión. Y si se quiere hacer la comparación con Madrid, que tanto le gusta a Barbón, queda claro el nivel de inconsistencia de sus argumentos. Es lo que tiene de peligroso reducirlo todo al ámbito ideológico. Madrid, con 1.213 euros de gasto sanitario anual por persona, atiende a sus enfermos pendientes de operaciones 22 días antes que Asturias, con 1.913 euros per cápita. Por mucho que las condiciones poblacionales de Asturias sean peculiares, la gestión que hacen los socialistas genera un agujero millonario que pagan los asturianos al tiempo que sufren sus consecuencias”.

Adrián Pumares (Foro). “El Gobierno de Barbón debería dejar de centrarse en buscar únicamente fotografías y titulares, y analizar seriamente los motivos que empujan a cada vez más asturianos a recurrir a seguros privados de salud. La pandemia no puede servir permanentemente de excusa para evitar afrontar las demoras y los problemas de nuestro sistema sanitario. Además de escuchar más a los profesionales sanitarios para abordar los problemas del sistema de salud, hay que pedir al Gobierno que no retuerza las estadísticas para aprovecharlas en su beneficio. Y que sea consciente de que hay personas con nombres y apellidos a las que se está tardando demasiado en operar. Hay casos que deberían ruborizar al Gobierno de Barbón”.

Ovidio Zapico (IU). “Asturias está bien posicionada en el marco nacional aunque, desde IU, siempre hemos defendido una apuesta clara por la sanidad, por lo que las demoras creemos que deben reducirse. Respecto a los costes de la sanidad, la comparación con la madrileña nos parece que no tienen ningún sentido. En primer lugar, por el envejecimiento de la población en Asturias. En segundo lugar, por la dispersión de nuestra población. Ambas cuestiones obligan a nuestro sistema sanitario a una mayor inversión. En Madrid hay más índice de personas con seguros privados: eso sucede porque los ciudadanos confían menos en su propio sistema y, después de lo que sucedió durante la pandemia, con las personas mayores en residencias públicas que no tenían seguro privado, que se les dejó morir, se entiende perfectamente”.