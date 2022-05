Las comuniones vuelven con fuerza y algo más caras

Todo sube y el coste de las conocidas como BBC (bodas, bautizos y comuniones) no va a ser menos, más cuando empieza la temporada de celebrar tales eventos. Además, este 2022 es especial, después de dos años con restricciones que hicieron caer en picado el número de celebraciones. En 2020 la gran mayoría se suspendieron o muchas comuniones se retrasaron a 2021, si bien hubo que hacerlas con mascarilla mediante, limitación de asistentes –muchos familiares de fuera del Principado no pudieron asistir al estar cerrada la comunidad– y estrictos controles en los restaurantes, como mesas a distancia o vetos a la música.

Pero eso es ya historia visto el alto número de reservas que tienen los establecimientos dedicados a banquetes de este tipo, así como la venta al alza de trajes, complementos, además de flores y reportajes fotográficos.

La celebración de las comuniones en Asturias está ahora en pleno apogeo. Lleva ya unas cuantas semanas y, en general, el sector calcula que se han encarecido respecto a hace un año debido al alza en general de los precios, desde la alimentación hasta la energía. Si el niño o la niña va a hacer la comunión el coste medio ronda los 1.600 euros, aunque como en todo hay donde elegir: quienes gastan lo mínimo o quienes triplican sin problema tal cantidad. El precio del cubierto por persona ha llegado a encarecerse hasta un tercio en algunos casos, con una horquilla entre los 80 y los 120 euros.

Lo que es un hecho es que después del “boom” de los ochenta y los noventa, cuando hacer la primera comunión llevaba aparejados una fiesta y banquete dignos de una boda –asistencia, música, juegos, menús a lo grande–, ahora han vuelto a contenerse. “Suelen rondar las 20 personas”, explica Juan Luis Lobato, de Casa Lobato, en Oviedo. En su caso han optado por mantener los precios y ajustar, por tanto, sus ingresos, pese a que muchos de sus proveedores han subido el producto porque no les queda otra. “No está el asunto para subir más los precios y hemos optado por dejarlos igual que hace un año”, explica Lobato, quien da por hecho que este tipo de eventos ya se ha normalizado. “Hace un año ya celebramos muchos, aunque con restricciones, y ahora ya se hacen como siempre”.

Con todo, la venta de vestidos de comunión fue un oasis durante el azote de la pandemia sanitaria. “No se suspendieron nunca, solo que se alargaron y en lugar de mayo y junio llegaron hasta final de año. Además, nosotros empezamos a vender en octubre y noviembre, así que cuando llegó la pandemia lo teníamos ya todo vendido”, explica Loli Suárez Ballesteros, que regenta una tienda especializada en la calle de la Merced, en Gijón. Sí notaron, en cambio, “muchas devoluciones y cambios porque la mayoría de los eventos se suspendieron”, pero ahora están recogiendo precisamente los beneficios de aquella situación. “Está habiendo muchísimas más peticiones para estas fechas”, reconoce la comerciante gijonesa.

En Avilés, las bodas, bautizos, comuniones y, en general, el movimiento asociativo, cogen ritmo, y la hostelería y la restauración se ven beneficiadas con un número de reservas que hacen ver el presente y el futuro con optimismo. La vuelta a la normalidad y la retirada de las mascarillas están ayudando, dicen en el sector, aunque sea todavía con precauciones. Y el buen tiempo, un factor que los profesionales consideran “clave”. En el horizonte próximo ya aparecen las comuniones. “Esto ya se mueve”, afirman.

“La gente tiene ganas de salir, de recuperar la vida que teníamos antes de la pandemia. Y se nota. La Semana Santa y El Bollo fueron fantásticos, y desde entonces y todo lo que queda de mayo está completo de eventos”, afirma María José Arias, directora de un establecimiento hotelero y de restauración en la ciudad. El movimiento asociativo en Avilés está retornando a la organización de actividades, acto públicos y encuentros que no se producían desde hace más de dos años. Y lo mismo ocurre con las reuniones familiares, bien para el reencuentro o por acontecimientos como bautizos, bodas y comuniones.

Arias añade que las previsiones son optimistas ya de cara al verano. “Los clientes nos cuentan lo mucho que les sorprende Avilés, lo bonita y acogedora que es. Y muchos ya nos han dicho que volverán”. Eso sí, también asegura que “las reservas cada vez son más de última hora”.

En la cuenca del Nalón la actividad no es menor. Javier Fernández, responsable de varios negocios de hostelería en Laviana, entre ellos el hotel restaurante Canzana, ya vislumbra la luz al final del túnel. “Este año está siendo muy distinto a los dos anteriores, se está recuperando la normalidad, aunque aún no llegamos a niveles de antes de la pandemia”, asegura el empresario. De todos modos, en las celebraciones en su restaurante siguen manteniendo ciertas precauciones. “No hemos relajado los protocolos”, afirma. Así, siguen desinfectando todas las mesas, mantienen el gel hidroalcohólico para la limpieza de manos y las mesas siguen estando a una distancia que evite el contagio del virus. Además, apunta Fernández, “cuando hay mucha aglomeración de personas en una zona determinada, recomendamos, que no imponemos, el uso de la mascarilla”.

El empresario reconoce que el negocio de las comuniones “va bien, nada que ver con años anteriores”, aunque “falta recuperar un poco”. También han notado que en estos encuentros familiares “se ha reducido el número de asistentes”. Fernández ha comprobado como “las personas mayores, o los que están más delicados de salud, suelen fallar”.