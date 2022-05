Echan a una divorciada de la casa familiar por meter en ella a su nueva pareja

La sección primera de la Audiencia Provincial de Asturias acordó desalojar a una mujer divorciada de la vivienda familiar en la que estaba residiendo con sus hijos en virtud de la sentencia de divorcio. El motivo no es otro que se logró demostrar que estaba viviendo en ella con su pareja actual. Su exmarido, un empresario de Tapia de Casariego, estaba pagando la hipoteca de la vivienda e instó la modificación de las condiciones. La mujer dispone de una vivienda en propiedad, que tiene alquilada, mientras que el exmarido no tenía donde vivir. Se estableció un plazo de seis meses para el desalojo, que se incumplió, por lo que hubo que instar la ejecución de la sentencia. El fallo no se queda ahí. También acordó reducir la pensión alimenticia que el hombre pagaba a su hijo mayor, de 19 años. Y es que el joven, estudiante universitario, estaba cobrando una beca de 4.700 euros, circunstancia que se ocultó al progenitor. La mujer presentó un recurso ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que acaba de dictar un auto rechazando admitirlo a trámite por considerarlo improcedente.

La mujer adujo que su pareja residía con su madre en Castropol, y no en Tapia de Casariego. Pero la letrada del exmarido, María del Carmen Carbajales Suárez, con despacho en Castropol, pudo demostrar, incluso con grabaciones, que el hombre residía con la mujer en la casa familiar, privativa del exmarido. “La situación era sangrante”, indicó la letrada Carbajales. Tras divorciarse en 2013, la mujer planteó en 2017 un recurso de modificación de lo fijado en la sentencia de divorcio para “reducir el régimen de visitas, los domingos alternos, de 13.00 a 19.00 horas, sin pernocta, y suspendiendo dicho régimen de visitas durante un mes, en el verano, para disfrute vacacional de la progenitora”. En 2020, el Juzgado de primera instancia número 1 de la Castropol le dio la razón a la mujer, pero el exmarido decidió recurrir ante la Audiencia, donde planteó que su exmujer estaba residiendo en la vivienda con su nueva pareja. La sección primera de la Audiencia estimó que “no cabe dudar sobre la procedencia de la extinción de la atribución del uso de la vivienda que fue familiar acordada (...) Es un hecho probado que la demandada mantiene una relación afectiva estable con una nueva pareja, que reside en el domicilio que se asignó a la hija menor y a su madre”. Y añade que “la introducción en la vivienda familiar de un tercero, en una relación afectiva estable, desnaturaliza el carácter de la vivienda, dado que deja de ser familiar, en el sentido de que manteniéndose la menor en la misma, se forma una nueva pareja sentimental entre su madre y un tercero que disfruta de una vivienda que también es propiedad del demandante, que además abona el préstamo hipotecario”. Y establece que “la vivienda que fue familiar ha dejado de serlo, por lo que dejamos sin efecto la atribución de la misma a la menor y a la madre que la custodia, las cuales podrán permanecer en la misma por un tiempo prudencial de medio años, tras el cual deberán desalojarla”. Pensiones suficientes El fallo añade que la relación de convivencia ya quedó acreditada con anterioridad, cuando se revocó la pensión compensatoria a la mujer. Y resalta que la mujer dispone de una vivienda en propiedad –eso sí alquilada– y que con las pensiones alimenticias que el hombre paga a sus hijos “podrá acceder al alquiler de una vivienda adecuada en la localidad en que viven”. Para la Audiencia, es un supuesto claro que cumple con los requisitos que exige la doctrina jurisprudencia para que se extinga la atribución del uso de la vivienda. “Es una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico y a la par justa con la situación real”, sostiene la abogada María del Carmen Carbajales. La sentencia mantiene una pensión alimenticia de 500 euros para la hija menor de edad de ambos y la reduce de 500 a 300 en el caso del mayor de edad, que percibe una beca de 4.700 euros, y que según la letrada del exmarido se “ocultó al padre”.