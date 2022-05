“Sobra quien no quiera estar en Cs para lanzar el último penalti”

Sergio García, diputado y secretario de organización de Cs, recibe muchos de los dardos del diputado naranja Armando F. Bartolomé, expulsado de militancia. Pero asegura que “ya basta de poner tantas veces la otra mejilla”.–¿Por qué se denuncia al diputado Bartolomé?

–No es una denuncia. Como secretario de Organización informo a Madrid de lo que acontece, incluidas las declaraciones en prensa de los que eran dos diputados díscolos (Laura Pérez Macho y Armando F. Bartolomé). Del mismo modo, ellos comunicaron una serie de cuestiones a la Comisión de Régimen Disciplinario. Y en Madrid se decide si actuar o no de oficio.

–¿Y qué motiva la expulsión de Bartolomé como militante?

–Sus deslealtades continuas, no solo al grupo, sino al partido.

–¿Y qué pasará ahora?

–Tiene quince días para alegar hasta que llegue a la Comisión de Garantías, que tomará una decisión en última instancia. Si es su expulsión definitiva, conllevará su expulsión también del grupo parlamentario. Y eso lleva derivado que debería revocarse su representación como miembro de Ciudadanos en la Mesa de la Cámara..

–¿Pedirán ante el Pleno que sea cesado en ese cargo? Necesitan mayoría absoluta…

–Una vez que se produzca la expulsión del grupo parlamentario lo haremos. Y esperamos contar con el respaldo necesario. Nosotros lo apoyaríamos si la situación afectase a otro partido.

–En tres años les han dimitido tres diputados y al cuarto le echan…

–Todas esas crisis han tenido el mismo epicentro: un núcleo problemático en el partido, bien detectado. No podemos ser pasivos ante comportamientos desleales. El origen está en la negociación del Presupuesto de 2020, en el que la entonces portavoz, Laura Pérez Macho, mintió al Gobierno, al grupo parlamentario y a la opinión pública. Nosotros sabíamos que en un clima de conformación de un gobierno nacional no podíamos respaldar esas cuentas. Por eso hubo que abortar sus planes.

–Bueno, no sé si está en ese núcleo, pero el portavoz de Avilés, Javier Vidal, ha dimitido.

–Basta mirar el histórico de cada cual. Fue militante de UCD, consejero con el PSOE, concejal con el PP, estuvo en Cs y ahora es no adscrito. Cada uno tiene sus vivencias. Yo mismo insté para que fuese compromisario de Inés Arrimadas y ahora ya ve...

–¿Teme una fuga de militantes?

–Hemos descendido en militancia, no voy a negarlo. Y las expectativas no son las mejores, pero somos un partido de valientes. También le digo: quien no quiera estar en este momento, para lanzar el último penalti, sobra. No me fijo en la cantidad de la militancia, sino en la calidad. Respeto las decisiones, pero no a aquellos cargos que abandonan cuando el viento sopla en contra.

–¿Y cómo se conjuga esto en un grupo parlamentario roto?

–Pues le diré que el resto tenemos buena relación, formamos un buen equipo. Somos la tercera fuerza gracias a un contrato que va de 2019 a 2023 y seguiremos trabajdo así. Conseguiremos que se aprueben leyes en el Parlamento con la impronta de Ciudadanos, aunque no sean los mejores momentos para el partido.

–O sea, respaldarán las leyes que el PSOE lleve a la Cámara.

–Tanto en leyes como en Presupuestos, trataremos de que sean los mejores. Lo conseguimos en los anteriores, incorporando rebajas en el IRPF. Queremos que las futuras leyes que se debatan en la Junta lleven la impronta de Ciudadanos.

–Eso suena a que la relación con el PSOE es buena…

–Siempre la hubo, salvo el paréntesis causado por la “negociación fake” del Presupuesto de la anterior portavoz. Entonces se dijo que no éramos de fiar, pero eso se ha revertido totalmente,

–Pues eso que dice es incompatible con la idea de que querían pasarse al PP.

–Totalmente. Los dos diputados díscolos que sostuvieron esa acusación llegaron incluso a votar diferente en el Pleno. Eso es que ni ellos lo tenían claro.

–¿Dónde estará en 2023?

–Espero que estemos en Ciudadanos los mejores. Yo estaré.

–Hay quien les ve complacientes con el PSOE.

–Miramos el interés de los asturianos. ¿Qué ha conseguido el PP, más allá de ser oposición? Claro que el PSOE no es el mejor gobierno, pero nosotros hemos logrado que no suba impuestos.

–Armando Fernández Bartolomé ha dicho que el partido es una “empresa familiar”.

–Yo no tengo a ningún familiar ni allegado vinculado profesionalmente al partido. Nos hemos dedicado a trabajar, a hacer buenas acciones…

–¿Cree que el partido está vivo?

–Hemos solicitado que en Asturias se realice una convención nacional. En otoño esperamos poder anunciar quién liderará la candidatura autonómica en las próximas elecciones. Eso es la prueba de que tenemos proyecto y estrategia. Esto se hundirá cuando los asturianos lo digan, pero mientras tanto hay una parte silenciosa que trabaja y estamos cansados de poner la mejilla. Seguiremos por los 73.000 asturianos que nos votaron en 2019.