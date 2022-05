“El lobo es un problema social que no debe reducirse solo a indemnizaciones”

Rocío Huerta (Coya, Piloña, 1971) aterrizó en septiembre de 2021 en la Dirección general de Ganadería y Sanidad Animal del Principado de Asturias de una forma, se podría decir, poco amable. Tuvo que sustituir a Nino Rodríguez, quien dimitió de forma irrevocable en desacuerdo con la decisión del Gobierno central de incluir en el listado de especies protegidas –y, por tanto, libre de ser cazado en toda España– al lobo, “bestia negra” de los ganaderos asturianos por los continuos y crecientes ataques a sus reses. La también gerente del Banco de Tierras entiende el malestar del sector –procede de familia ganadera del Oriente–, pero es optimista y cree que más pronto que tarde se logrará una solución que contente a todos. Pero no es el lobo el único problema de los ganaderos, pues Huerta llegó al cargo cuando se preparaba la “tormenta perfecta” en el campo.

–No pinta fácil lo del lobo.

–Fue un mazazo para todos la protección, aunque se veía venir, esperábamos que no se produjera. Lo positivo de todo esto es que se demostró que todo el gobierno salió en defensa de nuestro sector con la presentación del recurso contencioso. También es fundamental el diálogo con el resto de comunidades de la Cornisa para lograr revertir la situación, al margen del contencioso.

–¿Cómo revertir la situación?

–Necesitamos poner de manifiesto que nuestra posición no es ir contra el lobo porque sí, sino que esto es cuestión de convivencia, de apoyar al ganadero, a su ganado. El sistema anterior, con controles de la población de lobos puntuales, funcionaba. Pero mientras se logra cambiar las cosas, el Principado debe intentar minimizar los daños, agilizar las indemnizaciones y habilitar otras ayudas. En breve saldrán las destinadas a prevención, que cubrirán el cien por cien de los costes. Yo sé que explicas esto a la gente y no le gusta...

–Es que lo que quieren es a su ganado, que no les mate a esa oveja que han criado meses.

–Lo entiendo, son sus animales, a los que tienen apego. Y de la noche a la mañana llega el lobo, los ataca y se quedan sin ellos. Admito que nada de lo que hagamos sirve para evitar esto; no puede reducirse a un problema de indemnizaciones sin más.

–¿Volverán las batidas?

–Mientras no se resuelva el contencioso, no. En Asturias el TSJA ha suspendido el plan de control anterior a modo preventivo.

–Parece que la nueva directora general de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica, María Jesús Rodríguez de Sancho, es proclive a negociar y ha reconocido la importancia de los planes de control.

–Ha habido reuniones, ella es conocedora de nuestra realidad y lo que manifiesta es su voluntad de apoyar a los ganaderos. Tenemos que buscar un marco para garantizar la convivencia.

–El tiempo apremia. El ganado sube a los pastos de verano en la montaña y hay miedo.

–Nosotros insistimos en contar nuestra realidad que no es otra que lo que hay aquí son explotaciones pequeñas, familiares, ubicadas en zonas de alta montaña con animales que solo se pueden criar allí. No se debe obviar esto. El lobo es un problema social. ¿El tiempo para arreglarlo? Pues es cierto que nunca va a ser corto para el que lo sufre; los plazos se alargan y desesperan al ganadero.

–La tormenta perfecta, lobo aparte, parece que se ha desencadenado en el medio rural con la crisis de materias primas, encarecimiento de costes de producción, protestas en la calle...

–Son increíbles las cosas que han pasado en estos tres últimos años, impensable todo. Tras la pandemia ya hubo cierto encarecimiento de costes de producción y ahora con la guerra todo ha empeorado, pero a nivel mundial. Partiendo de condición de sector estratégico nos hemos puesto a trabajar. Ahí están los reales decretos del Gobierno de España en distintas cuestiones, mientras que el Principado tiene su proyecto ya en la Junta. Todo encaminado a facilitar las cosas a los productores. También es importante haber insistido a las instituciones financieras para que apoyen con medidas de créditos. Ahí está la PAC: sacar 96 millones de euros después del incremento del año pasado es otro revulsivo. De ese dinero, hay 32 millones para explotaciones familiares de montaña, esto significa más liquidez. No hay que olvidar, además, el apoyo decidido del gobierno al sector lácteo, con 12,3 millones para 1.545 profesionales en Asturias. Y esperamos que también lleguen a los de carne.

–El ganadero se queja de que no se aplica la ley de cadena alimentaria, no se cubren los costes del producto en origen.

–Estamos pendientes de fijar los índices de precios. En Asturias hemos empezado convocando las mesas sectoriales de la leche y de la carne, en las que están todos representados, porque son las más importantes. Tenemos promedios calculados, pero el mercado cambia y la foto hecha hoy no vale para mañana. No queremos que lo que se fije hoy condicione el futuro para que luego no suban los precios, porque estamos viendo que quizás disminuya la producción en verano y no se cubra toda la demanda que habrá. Con esta revisión se está viendo que hay ganaderías que se dan cuenta de que quizás tienen que reducir tamaño para ser más rentables. Es una tendencia general, yo ya lo vi en Holanda en 2019. Lo bueno es que tenemos ya una metodología para que el que quiera, con sus datos, calcule sus ingresos, sus costes...

–Y la ley de cadena se aplicará en...

–Es que ya se aplica, pero es que hablamos de un espectro muy amplio. Hay 1.545 ganaderos de leche con realidades muy distintas entre unas y otras explotaciones. Los índices serán orientativos, es un trabajo laborioso con el que trabajamos con 129 explotaciones de toda Asturias. Lo que está claro es que la ley de la cadena alimentaria no puede cubrir a explotaciones deficitarias. Obligará a los titulares a fijarse en su rentabilidad. Esto indica que vamos a un cambio de modelo ganadero y es orientativo para las nuevas incorporaciones.

–¿Cómo?

–Habrá que basarse en planes de explotación que miren la rentabilidad, no como ahora que se centra en ampliar vacas o hectáreas para mejorar. Si tienes una ganadería con un problema, habrá que analizar por qué y si hay animales que no son rentables, pero suponen un coste, quizás convenga deshacerse de ellos para adaptarse y ser más rentable. Hay que unificar criterios y dar las herramientas al ganadero para que negocie con la industria y acuerde el precio que más le conviene. En Asturias la suerte que tenemos es que en leche, de 1.545 ganaderos, algo más de 1.000 está en Clas, y el resto en Campoastur y en la cooperativa de Corvera y en Gijón. Están muy aglutinados y ellos negocian los precios.

–¿Tiene el campo asturiano el relevo generacional asegurado?

–Admito que es un momento difícil para animarse. Pero cuando salgo por ahí veo gente joven, preparada, incluso que vienen de otro sector y sabe muy bien lo que hay en este ahora. Me niego a pensar que no hay relevo.

–Hay quejas por la tributación de las ayudas a la incorporación: se paga por un montante total que no se ha cobrado todavía entero.

–Trasladamos al Ministerio lo que pasaba, producto de las condiciones anteriores del plan de desarrollo rural. En 2020 se dictó la ley que permitirá tributar como más interese, pero la agencia tributaria asturiana interpretó que si la anterior norma no estaba prescrita, se podía seguir aplicando. Sé que hay casos sangrantes, que les piden mucho dinero, cuando ya están ahogados para cumplir con los planes de producción necesarios para recibir las ayudas. Pero las próximas ya no será así.

–¿Y cuándo convocan las nuevas ayudas a la incorporación? Hay retraso.

–Sí, es cierto. Me gustaría estar aquí y decir que ya se han convocado, pero no ha sido posible. Espero que la próxima semana se convoquen las ayudas a la incorporación, de mejora y prevención de daños. Están a punto.

–Decisiones como la de Danone, que quiere cerrar su planta en Salas, no animan a apostar por el sector primario.

–Para nada. Danone es más que una empresa en Salas, es un mazazo. Es algo incomprensible, más cuando tras la pandemia la alimentación salió reforzado como sector estratégico. Y ahora esto..

–Alguna noticia buena habrá podido disfrutar y celebrar en su puesto en todo este tiempo...

–Pues sí, por ejemplo, volver a ser en Asturias zona libre de tuberculosis bovina. Algo que, aunque pase desapercibido, es muy importante y ha sido fruto del trabajo conjunto de administración y ganaderos durante años.