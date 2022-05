Cuca Gamarra: "Asturias no tiene que resignarse a un presidente autonómico clon de Pedro Sánchez"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asistido esta tarde al comité ejecutivo regional tras inaugurar la nueva sede en Asturias, donde ha hecho un llamamiento "a no resignarse ante una noticia triste como el cierre de Danone" . La "número dos" del PP nacional calificó de "simbólica" la inauguración de la nueva sede regional del partido, en la calle Azcárraga de Oviedo. "Esta es una comunidad autónoma habitada por hombres y mujeres capaces de sacar a Asturias adelante y el PP quiere darles esa oportunidad. Todos los ciudadanos tienen las puertas abiertas para poder encontrar respuestas lo que son sus problemas", ha afirmado Cuca Gamarra, quien puso el cierre de la factoría de la multinacional francesa en Salas como ejemplo de "los momentos difíciles que estamos viviendo".

La dirigente popular ha aprovechado su fugaz presencia en Asturias para lanzar ya un primer mensaje en clave preelectoral. "Asturias no tiene que resignarse a tener un presidente del Principado que no sea otra cosa que un clon de Pedro Sánchez". Cuca Gamarra señaló que el objetivo del presidente del Principado, Adrián Barbón, "es no enfadar a Pedro Sánchez, lo que le lleva a asumir todos sus planteamientos". La secretaria general del PP reivindicó una política fiscal distinta a la que impulsa el actual gobierno autonómico: "Asturias Puede aspirar a otras cosas. Puede aspirar a tener el frente de su gobierno a un equipo liderado por el PP que piense en políticas económicas distintas y sea capaz de bajar impuestos para lograr la reactivación económica". En esa misma línea argumental, la secretaria general de los populares proclamó que "Asturias no tiene que resignarse a tener impuestos que otras comunidades gobernadas por el PP no tienen, ni resignarse a renunciar a las herencias porque no pueden pagarse esos impuestos. Sjn duda, hay otro modelo económico y social y nosotros queremos hacerlo plenamente posible en Asturias". Gamarra lamentó que "los independentistas condicionen un día sí y otro también la gobernabilidad de España" y criticó a Pedro Sánchez, "un presidente del Gobierno decidido a convertir a los independentistas en una prioridad y contentarlos, mientras aumenta la desigualdad en el país". Tras descubrir una placa conmemorativa de la inauguración de la sede, Cuca Gamarra ha participado en el comité ejecutivo autonómico, junto a la presidenta regional del partido, Teresa Mallada.