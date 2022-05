“Repetir el fracaso de los fondos mineros”: el temor político con los fondos de la UE

El destino de las nuevas ayudas de la Unión Europea para que el Estado concluya viejos proyectos de infraestructuras en la región despierta recelos en los partidos políticos y un gran temor: “Que se repitan errores del pasado como el fracaso de los fondos mineros”. Hasta los partidos que forman parte del Gobierno central, como Podemos e IU, no entienden que el dinero de Europa para transformar la economía regional vaya a sufragar obras que deberían ejecutarse con cargo a la financiación ordinaria del Estado. Otras formaciones hablan de “insulto” a la región, al tiempo que denuncian la nula empatía de las administraciones con la pequeña y mediana empresa en estos recursos extraordinarios. Mientras tanto, la patronal de la construcción también reclama explicaciones porque “el dinero no está llegando a las empresas”. El PSOE asturiano esgrime que aún se está “en un momento inicial” del despliegue de las ayudas de la UE.

Hasta ahora, más de 85 millones de los 110 licitados por las administraciones en Asturias son para saldar las deudas del Gobierno central con infraestructuras ferroviarias y de carreteras, según avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Y estos dineros van a parar a grandes empresas y no al tejido de las pymes, que era uno de los grandes objetivos iniciales del Plan de Transformación y Resiliencia para responder a la crisis pospandemia.

Joel García (CAC-Asprocon): “Llevamos meses avisando de que los empresarios asturianos no están viendo ni un euro”

El presidente de la patronal de la construcción señala que lleva meses advirtiendo de que los empresarios asturianos no están viendo “ni un euro” de los nuevos fondos europeos. “Con la burocracia actual es imposible que el dinero se ponga a disposición de los ciudadanos” porque, a su juicio, no está calando en el tejido empresarial. Desde la patronal aseguran no entender qué es lo que está ocurriendo con la gestión de los fondos de recuperación y demandan explicaciones tanto el Principado como al Gobierno de España.

Dolores Carcedo (PSOE): “Los fondos están llegando al tejido productivo”

La portavoz socialista en la Junta sostiene que “estamos en un momento inicial del despliegue de los fondos europeos y los datos de gestión que se han conocido recientemente a través de la Delegación del Gobierno en Asturias y del Ministerio de Política Territorial, reflejan que los fondos están llegando al tejido productivo, y que Asturias, tal como ha trasladado la ministra Nadia Calviño, es la segunda comunidad autónoma con mayor grado de ejecución de los fondos. El objetivo con el que se trabaja es conseguir la mayor efectividad para dinamizar la economía asturiana”.

Álvaro Queipo (PP): “El problema no son los fondos, sino quien los gestiona”

El secretario general del PP asturiano afirma que “existe el riesgo de que se reedite el mismo proceder que desgraciadamente vivimos en esta tierra con los fondos mineros, una inyección de financiación extraordinaria que debería haberse utilizado para la reactivación económica y la creación de empleo estable pero, sin embargo, se empleó en obras de carácter ordinario que el Principado había abandonado”. Queipo recuerda que su partido ya denunció en el debate de los Presupuestos del Principado para 2022 que “la administración autonómica está utilizando fondos europeos para cubrir obligaciones de las que debería hacerse cargo el Principado con recursos propios”.

Susana Fernández (Cs): “Es lamentable que el Gobierno no tenga más sensibilidad con las pymes”

La portavoz del partido naranja en la Junta no juzga “necesariamente malo que el 75 por ciento de las inversiones ya licitadas en Asturias se destinen a proyectos de infraestructuras y construcción porque la movilidad sostenible debe ser una de las piezas angulares en el futuro de la región”. Pero sostiene que la prioridad debería ser la transformación económica a una industria sostenible” y lamenta que el Gobierno “no haya tenido una mayor sensibilidad con las pymes”.

Sofía Castañón (Podemos): “Los proyectos anteriores ya deberían tener las partidas adjudicadas”

La coordinadora de Podemos en Asturias recalcó que “cuando se anunció la llegada de estos fondos, ya dijimos que debían ir especialmente a las pymes, que son una parte esencial de nuestro tejido y del PIB. Ni que recaigan exclusivamente en grandes empresas ni tampoco en proyectos anteriores que, si bien una mejora de las infraestructuras siempre favorece el tejido económico, ya deberían tener las partidas adjudicadas. O cómo lo iban a hacer sin esos fondos sobrevenidos a causa de una pandemia”.

Ángela Vallina (IU): “Los proyectos antiguos deberían contar con financiación del Estado”

La portavoz de la coalición en la Junta afirma que “no es una buena noticia que fondos previstos para la transformación se estén dedicando a viejos proyectos, por más que sean obras que nosotros defendemos indispensables para garantizar el futuro de Asturias. Dicho esto, los proyectos antiguos deberían contar con financiación ordinaria del Estado. Vallina reconoció “la preocupación de que esos fondos no estén llegando a la pequeña y mediana empresa” y dejó entrever la posibilidad de que se argumente que no ha habido solicitudes: “Si así fuera, cabría preguntarse por qué. ¿Ha habido información suficiente desde las administraciones?”. Para IU “es imprescindible agilidad para aprovechar al máximo estos fondos y transparencia”.

Adrián Pumares (Foro): “Es un insulto utilizar financiación extraordinaria para proyectos pendientes”

El secretario general y portavoz forista afirma que “se está cayendo en errores del pasado, como destinar estos fondos europeos a obras pendientes, o la falta de transparencia”. Pumares exige “mecanismos que garanticen la transparencia de estos fondos” y calificó de “insulto” que se utilice esta financiación extraordinaria para proyectos y obras pendientes, lo que demuestra “la poca voluntad que hay de aprovechar estos mecanismos para que España y Asturias encaren con éxito los grandes retos que tienen por delante”.

Ignacio Blanco (Vox): “El destino de estos fondos confirma el abandono de Asturias de los gobiernos socialistas”

El portavoz parlamentario de Vox asegura que en su partido “tenemos serias dudas de que estos fondos se lleguen a ejecutar en su integridad”. Para Blanco, “el destino de los fondos europeos confirma el abandono que ha sufrido Asturias de la mano de los gobiernos socialistas, en el ámbito nacional y autonómico. Tenemos a un gobierno nacional entregado a los separatistas, etarras y comunistas y a un gobierno asturiano que no reclamará nada que pueda chocar con los perversos intereses de un Gobierno de Sánchez que está comprometido con mantenerse en el poder, que le garantizan los enemigos de España”.