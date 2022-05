La Fundación Oso Pardo (FOP) ha puesto en circulación un vídeo donde se informa a los viajeros que acuden a zonas oseras, bien para avistamientos o para hacer alguna ruta, sobre cómo hay que comportarse para disfrutar del entorno y de los animales, con respeto y seguridad tanto para el hombre como para los plantígrados. Dado el notable incremento de turismo que vive la Asturias osera en los últimos años, el vídeo resulta muy útil para todo el mundo al estar explicado a través de una animación sencilla y didáctica. Se muestra a un padre con su hija, que actúan de forma responsable y disfrutan de la excursión, y a una pareja con conductas inapropiadas que ponen en riesgo a los osos y a sí mismos.

Así, entre lo que hay que hacer, se señala, por ejemplo, que hay que observar a los osos a suficiente distancia sin molestar; caminar por las rutas señalizadas sin meterse por matorrales; llevar el perro con correa; no seguir las huellas de los osos; no dejar alimentos ni basuras que puedan captar la atención del animal, llevando una bolsa donde recoger los restos; no acercarse a animales muertos ni seguir con el coche a un oso si se encuentra en la carretera pues, además de peligroso, es un delito; ni tampoco acercarse a acariciar un osezno. Se entiende por comportamiento erróneo o incívico todo lo contrario: por ejemplo, intentar hacerse un “selfi” cerca de los osos o acercarse demasiado para fotografiarles; tratar de acariciar un osezno, tras lo que puede aparecer su madre furiosa; seguir las huellas del oso, perseguirle con el coche agobiándolo o tirar restos del picnic en el monte.

Una cuestión importante es cómo actuar en caso de encontronazo. Si se ve un oso a corta distancia, a priori hay que retirarse sin alertarles; pero si el animal se da cuenta de la presencia humana, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. No hay que correr, gritar ni intimidar al plantígrado, pues puede sentirse amenazado. Normalmente, el oso se marchará. “Con sensibilidad y sentido común, tu visita a las montañas del oso será una experiencia segura y fascinante”, finaliza el vídeo, incluido en el proyecto LIFE Osos con Futuro y que se puede consultar en la web de este periódico.

El vídeo elaborado por el proyecto LIFE Osos con Futuro