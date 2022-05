Un centenar de mesas con huchas para colaborar en la lucha contra el cáncer se desplegaron ayer por las principales localidades de Asturias. La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) confía en que esta cuestación en toda España contribuya decisivamente al objetivo de destinar este año noventa millones de euros a la investigación para combatir los tumores. De ellos, veinte millones se destinarán a tratar de poner coto a los tipos de cáncer con menores tasas de supervivencia. “La colaboración es clave”, declara la presidenta de AECC en Asturias, Yolanda Calero.

La plaza del Ayuntamiento de Oviedo fue escenario, con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, y otros concejales del gobierno local, del simbólico izado de bandera de la AECC con el que se dio el pistoletazo de salida a la jornada de recaudación de fondos. “Están metiendo muchos billetes en las huchas”, explicaba al final de la mañana Calero, muy satisfecha con la respuesta de los ovetenses a la cuestación.

Desde la junta de Avilés de la Asociación Española Contra el Cáncer quisieron aprovechar el día de su cuestación anual para lanzar un mensaje a la ciudadanía, a los avilesinos y asturianos: “Que no se asusten. Es inevitable que cuando la palabra cáncer entra en tu casa sientas mucho miedo e incertidumbre, pero que no se aíslen, que no se arrinconen, que no se queden solos, que busquen ayuda y que vengan a la asociación. Lo que nosotros hacemos es que ese camino que empieza sea lo más llevadero posible”, proclamó Desiré García, psicóloga y voluntaria de la delegación avilesina de la asociación.