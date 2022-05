Stockfink es una startup asturiana cuyo objetivo es democratizar la inversión en bolsa a través de la inteligencia artificial. Puede parecer un sueño, pero en realidad no lo es. Muchos de Ustedes no habrán oído hablar de la regla del 70 en los mercados bursátiles. Se preguntarán en qué consiste. Muy sencillo: 70% de las inversiones en los mercados americanos pertenecen a inversores no institucionales. Más del 70% de las inversiones bursátiles las realizan algoritmos. Un 70% de los pequeños inversores pierden dinero. Olvídense de esos mensajes con gancho que muestran coches y mansiones de lujo, de hacerse millonario invirtiendo 200 euros e invirtiendo apalancado. ¿Que qué es el apalancamiento? Se trata de invertir con el dinero que le presta el bróker. La inversión sale mal, los intereses empiezan a comerte el capital, y llega un momento que te cierran la cuenta. FIN!

Entonces, ¿cómo hacer? En StockFink hemos apostado por dos pilares fundamentales: la inteligencia artificial y la educación financiera. Nuestros algoritmos de inteligencia analizan datos fundamentales, técnicos, y de cotización de las empresas para detectar patrones de comportamiento que no son visibles a simple vista por un inversor inadvertido. Además, ¿quién es capaz por ejemplo de analizar más de 500 acciones diarias, o las 6000 empresas del Nasdaq, que es el mercado bursátil tecnológico americano? La respuesta es sencilla: un ordenador pertrechado de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. La palabra avanzada no es gratuita en este contexto, sino que implica métodos que son capaces de predecir el futuro, obviamente con su incertidumbre asociada. Para ello hemos diseñado una metodología que escanea las mejores oportunidades en diferentes mercados bursátiles mundiales (Ibex, EuroStoxx-50, DAX40, CAC40, FTSE-100, FTSEMIB, NASDAQ-100 y NYSE) detectando aquellas acciones que están en su mejor momento de compra o de venta. Básicamente, como si un Google de los mercados bursátiles se tratase, determinamos aquellas acciones que están baratas o están caras y proporcionamos su variación semanal en un simple termómetro con cinco zonas: fuerte compra, compra, mantener, venta y fuerte venta. Así, en el ejemplo de la imagen, que corresponde a la empresa del Ibex35, IAG, el consorcio aeronáutico dueño de Iberia, un cliente lanzaría una orden de compra entre 1.49 y 1.55 y podría lanzar una orden de venta entre 1.58 y 1.71 euros, que sería la primera zona de venta, la de mantenimiento. Podría conseguir así un beneficio máximo de 12 céntimos de euro por acción, que puede parecer muy poco, pero que no lo es. Veamos: -Si ese cliente invierte 10.000 euros, podría comprar 6666 acciones a 1.50 euros. -Si ese mismo cliente vende esas acciones a 1.61 euros, obtendría un beneficio de 0.11 euros por acción, es decir, aproximadamente 733 euros, lo que significa un 7,.3 % de rentabilidad en un intervalo que no superaría una semana. A este beneficio hay que quitarle las comisiones de corretaje que dependen de cada bróker. Esta elección es muy importante para obtener el mayor rendimiento a los ahorros. Además, es muy importante la temporalidad, es decir, saber cuándo hay que entrar y cuándo hay que salir para no dejar pasar la oportunidad. Hay que pensar que el último beneficio es para el mercado. El segundo pilar es el de la educación. Dicen los chinos que es más importante enseñar a pescar, que donar peces. Y como eso lo tenemos muy claro, y sabemos que es base del éxito en las inversiones de nuestros clientes, todo lo anteriormente dicho lo explicamos en nuestro curso de iniciación a la metodología StockFink (https://stockfink.com/academy/) (CREAR LINK), abordando temas tan importantes como la selección del bróker, el tipo de órdenes, o cómo determinar los márgenes de seguridad. Y para que puedan verlo desde una perspectiva de usuario hemos preguntado a dos de nuestros subscriptores: Marco, asturiano, abogado, 29 años 1. ¿Cuánto lleva invirtiendo en acciones? Desde febrero de 2021. 2. ¿Con qué capital inició a aplicar la Inteligencia Artificial de Stockfink? 10.000 € 3. ¿Cuál es su rentabilidad acumulada desde entonces? 16%. 4. ¿Cuántas operaciones realiza a la semana? Entre 3-4. 5. ¿Cuánto tiempo dedica al día? Muy variable. Entre media hora y dos horas. 6. ¿Ha mejorado la rentabilidad de sus operaciones desde que usa Stockfink? Sí. 7. ¿En qué mercado o mercados opera? IBEX 35, Eurostoxx, NYSE y Nasdaq. 8. ¿Rentabiliza el coste de la Inteligencia Artificial de Stockfink? Sí. Isabel, navarra. Secretariado de Dirección, 52 años. ¿Cuánto lleva invirtiendo en acciones? 3 años ¿Con qué capital inició a aplicar la Inteligencia Artificial de Stockfink? 3000 euros ¿Cuál es su rentabilidad acumulada desde entonces? 3,70 % ¿Cuántas operaciones realiza a la semana? 1 ó 2 ¿Cuanto tiempo dedica al día? Pongamos de media 1:30 horas, pero porque voy mirando el mercado cuando está abierto. El objetivo: generar ganancias a los clientes Queremos mostrar estas dos encuestas porque tenemos claro que nosotros ganamos si y solo si ganan nuestros clientes, es decir, ambos sucesos son equivalentes. Ese es el verdadero empoderamiento, el que se hace a través de la educación financiera y de la tecnología. En StockFink no sabemos en qué invierten nuestros clientes, salvo cuando nos hacen partícipes de sus éxitos y también de sus fracasos. En ambos casos nuestro objetivo es la mejora continuada para que nuestros algoritmos sean cada día que pasa más robustos. Los lectores de la Nueva España tienen un 25% de descuento en las predicciones de todos nuestros mercados y a nuestros cursos de introducción al swing trading introduciendo el código promocional LNE. Solo haz click en este enlace y suscríbete. https://stockfink.com/planes_subscripcion/ Los lectores de la Nueva España pueden beneficiarse de esta oferta y contratar las subscripciones a estos mercados, simplemente haciendo click en el siguiente enlace (código LNE). https://stockfink.com O