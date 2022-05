El Occidente se mira en la "España Vaciada" y su movimiento social saltará a la política con una plataforma

El Occidente de Asturias salta al escenario político de forma independiente. Un grupo de vecinos de este amplia zona de Asturias ha decidido crear una plataforma de electores con la que concurrir por la circunscripción occidental a las próximas elecciones regionales, previstas en mayo de 2023.

El movimiento, que aglutina a agrupaciones vecinales y expolíticos de la región, se presentará el próximo viernes en el monasterio San Salvador de Cornellana, puerta de entrada del Occidente y uno de los bienes que, según algunas voces, refleja “el abandono” que sufre el Occidente con las políticas de los últimos gobiernos.

Según pudo saber este diario, todavía está por dirimir quién compondrá y liderará la lista electoral. Sí se sabe que se harán cargo del movimiento político algunas personas conocidas en la comarca por sus actuales tareas públicas en favor del territorio.

Esta iniciativa no tiene precedente en la historia reciente del Occidente asturiano y bebe de la “España Vaciada”. Por el territorio que representa se basa en dos premisas, según las fuentes consultadas. Primero, que las decisiones políticas de los últimos tiempos en lo que atañe a todas las materias no han sido estratégicas para cambiar las cosas en el Occidente y así revertir su decadencia y su pérdida de población. Segundo, que el Principado no tiene en cuenta los sectores clave en las diferentes comarcas para mantener y crear empresas; y que tampoco hay un debate político sobre los recursos propios de la comarca y su optimización.

El “hartazgo” social en el Occidente es visible en las redes sociales desde hace meses. También es más palpable tras los vaivenes de planteamientos políticos relacionados, por ejemplo, con la mejora de la carretera que comunica la cuenca del Navia. La muerte de una vecina de Allande a consecuencia de un argayo originado en el corredor del Narcea y la falta de compromiso económico con la Autovía de la Espina, solo por mencionar algunas cuestiones relacionadas con las infraestructuras, también han sido el germen de la movilización social que acaba en política.

Los actuales alcaldes del PSOE de una comarca históricamente socialista por los resultados electorales no han sido capaces de contener el descontento. Tampoco los últimos anuncios de inversiones del Principado han aplacado los ánimos.