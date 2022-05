Cuando los “ministrinos” se estrenaron: “Rafael Fernández era un gran conciliador”

Tal día como hoy de hace cuarenta años –en 1982– tomaba posesión el primer gobierno autonómico asturiano, el de la llamada Legislatura Provisional, heredero del Gobierno preautonómico que aprobó el Estatuto, y presidido, como el anterior, por el socialista Rafael Fernández. Se trató del primer gobierno de coalición de la etapa democrática, merced a la entrada de un consejero comunista, el ya fallecido Víctor Zapico, en medio de una decena de socialistas, de los que terminaría con el tiempo siendo compañero de partido.

Bernardo Fernández, consejero de Presidencia de aquel Gobierno –y luego en los que siguieron de Pedro de Silva–, evoca “lo laborioso que fue formar aquel Gobierno, porque en la práctica había un empate entre UCD y el PSOE que podía dirimir el PCE, pero no lo hacía, porque votaba en contra de cada candidato”. Fue aquella experiencia lo que le impulsó, dos años después, a proponer la fórmula que aún rige en Asturias para elegir presidente –solo se puede votar afirmativamente–, con el fin de facilitar la formación de Gobierno.

Antonio Masip, que sería consejero de Cultura y Deportes de aquel Gobierno, participó en las negociaciones para convencer a los comunistas, con Zapico y Gerardo Iglesias enfrente. En Ferraz no gustaba la idea. La resistencia comunista solo pudo allanarse “después de que Rafael Fernández y el líder del PCA, Horacio Fernández Inguanzo, ‘El Paisano’, se tomasen un café en casa de la socialista piloñesa Veneranda Manzano”, dice Masip.

“Vuelve el Frente Popular”

Jesús Arango, que fue consejero de Agricultura y Pesca en aquel primer Gobierno autonómico, se acuerda con un poco de sorna de que el “ABC” publicó que “en Asturias vuelve el Frente Popular”. “Éramos jóvenes y no nos preocupaba mucho. Lo volvería a hacer. Fue importante a nivel personal. Dejamos las carreras profesionales por aquella aventura”, dice Arango.

Aquel Gobierno fue “el comienzo de la institucionalización del proceso autonómico asturiano”, indica Bernardo Fernández, que había participado en la redacción del Estatuto. Aunque fueron los gobiernos de Pedro de Silva los que profundizaron en la arquitectura autonómica, el de Rafael Fernández “puso las bases para el desarrollo posterior”. Ya entonces, Fernández era consciente de la importante evolución que tendría el sistema autonómico. En Asturias se demostró que “era compatible un sentimiento regional con la defensa de un Estado fuerte”. Otra cosa, añade, es que hubo problemas, como la reconversión que exigió la transición económica –“de las más intensas de Europa”–, que desbordaba la capacidad de un Gobierno regional.

“Como toda transformación muy novedosa, requirió una asimilación muy progresiva. Construimos un Gobierno muy austero, con un rigor en el diseño de la estructura administrativa ejemplar, que marca un modo de concebir la política desde el punto de vista asturiano”, rememora. Hubo, añade, que “ir poco a poco”, aunque a los pocos años, los asturianos aceptaron sin complejos “la paradoja de que hubiese un presidente del Principado”, una idea que a Fernández le recuerda al “baciyelmo” que Cervantes puso en boca de Sancho Panza en “El Quijote”.

Aquel Gobierno estaba encabezado por Rafael Fernández, un puente entre la República y la entonces recién estrenada democracia. “Fue un gran conciliador, que hacía compatible lo que parecía incompatible. Yo hablo de conciliación, Pedro de Silva de concordia. Supo conciliar, acordar una convivencia entre contrarios y ganarse el respeto, porque era el primero que respetaba a los discrepantes”, cree Fernández. Aquel viejo republicano “que había perdido la guerra civil, regresó del exilio y mediante obras, no solo palabras, se hizo respetar por todos, sabiendo modular sus ideas conforme a los tiempos y las ideas de los demás”. Y eso que “recibió críticas severas desde la izquierda por gestos como el de acudir a una misa en Covadonga y, encima, arrodillarse”.

Bernardo Fernández quiso acordarse de los funcionarios públicos que respaldaron a los políticos en aquellos primeros gobiernos autonómicos. “Sin ellos no podríamos haberlo conseguido”, dijo, acordándose especialmente de quien fuera su secretario general técnico durante más de diez años, Fernando Gutiérrez.

Orígenes austeros

Funcionarios había más bien pocos, evoca Jesús Arango. “Cuando entré en la consejería, que estaba en la plaza del Real Cinema, había cuatro personas. Teníamos un presupuesto de diez millones de pesetas. Se integraron los servicios agropecuarios de la Diputación y el servicio de extensión agraria”, explica. “Lo que hicimos al principio fue darnos a conocer”, añade. Arango se muestra un poco más comedido al describir cómo recibieron los asturianos la autonomía. “Lo recibieron con cierta ironía. Nos llamaban ‘los ministrinos’, con esa sorna tan asturiana. La Diputación se resistía a desaparecer”, recuerda. Arango no era “consciente de que se fuesen a terminar transfiriéndose la Sanidad y la Educación, que son elementos que pueden dar lugar a diferencias importantes entre territorios”.

Antonio Masip estuvo once meses en aquel Gobierno que duró trece. Se fue para participar en las primarias de los socialistas ovetenses que le llevarían a encabezar la lista en las municipales y a ser elegido alcalde de Oviedo en 1983. El día que la Vuelta Ciclista a España finalizó en los lagos de Covadonga, tuvo que subir para entregar el maillot a Marino Lejarreta, en calidad de consejero de Cultura y Deportes. “Pero yo ya había dimitido horas antes. Nadie lo sabía. Me puse de acuerdo con Emilio Tamargo para que esperase a dar la noticia en el telediario de la noche. Incluso la Guardia Civil se me cuadró”, comenta divertido. También le tocó presidir uno de los partidos del Mundial del 82, el Alemania-Austria que se jugó en Gijón.

A Masip, que acabó en Cultura cuando iban a nombrarle consejero de urbanismo, aquella experiencia le vino bien para “conocer la administración por dentro”. La reacción de los asturianos fue “entusiasta, se produjo una compenetración, pese a la carencia de presupuesto”. Hoy, aquel niño autonómico encarnado en un gobierno de once miembros cumple cuarenta años de madurez, aunque aún le quedan asignaturas por resolver.