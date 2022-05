“Si Llanes es el único municipio de España en el que aumentaron el año pasado las pernoctaciones con respecto a la prepandemia y está en el ‘top ten’ nacional será que algo estamos haciendo bien todos, las administraciones, las empresas y los vecinos”, señaló ayer el alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, durante su intervención en el Conceyu Abiertu organizado por LA NUEVA ESPAÑA en la Casa de Cultura municipal de la villa, enmarcado en la serie “Asturianos”, un gran retrato colectivo de Asturias que pretende contribuir a la reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la región. Un encuentro en el que, además del regidor, participaron Marisa Cabo, directora de la Oficina de Turismo de Llanes; Iván García, concejal de Turismo local; Javier Garaña, presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares); Alberto Concha, portavoz de Otea en el municipio; y Jorge Martínez, presidente de Llanescor.

Los presentes coincidieron en señalar que “reconquistar” el turismo extranjero, que se hundió a causa de la pandemia, es la “asignatura pendiente” en el concejo, que presenta datos extraordinarios en lo que se refiere a turismo nacional. La vuelta de los visitantes de otros países –habían llegado a ser el 17% del total antes de la pandemia– resulta “fundamental” para lograr la ansiada desestacionalización turística. El Alcalde repasó tanto las fortalezas como las debilidades del turismo llanisco y las controversias que lo rodean.

Tiró de datos para resaltar el aumento notable no solo de las pernoctaciones, sino de la ocupación en meses como junio, septiembre u octubre, que hasta hace solo unos años eran temporada baja. “Llanes tiene un potencial turístico presente”, destacó Riestra, quien reclamó al Principado y al Estado una mayor “implicación” con los municipios que registran muchos visitantes para afrontar esa “carga turística” y dar los servicios adecuados tanto a los turistas como a los vecinos. Resaltó que es “muy difícil” encontrar viviendas en el concejo para alquilar todo el año, lo que dificulta “la contratación de trabajadores y fijar población”. Un debate “pendiente”, dijo. Y a continuación se refirió a la “esencia” de Llanes, en referencia a su belleza paisajística y su naturaleza. Una esencia que el concejo estuvo cerca de perder, según el Alcalde, con los planes urbanísticos de anteriores gobiernos. Frente a ello, abogó por el “urbanismo sostenible” que, según señaló, persigue su gobierno. “El turismo en Llanes es calidad y es futuro”, remató Riestra.

Iván García resaltó que Llanes apenas notó el hundimiento del turismo extranjero durante la pandemia por la espectacular subida del nacional. “Salimos muy reforzados de la pandemia”, destacó. Se refirió a los fondos europeos y al trabajo municipal para acceder a ellos, que desembocó en la consecución de 2 millones de euros para el Plan de Sostenibilidad Turística, que prevé actuaciones en diferentes campos; por ejemplo, la mejora del paseo de San Pedro y de los “Cubos de la Memoria” de Agustín Ibarrola, dos símbolos de la capital del concejo. Otro aspecto destacado por García fue “el alto grado de fidelización” de los visitantes que eligen Llanes. “Estamos trabajando para aprovechar todas las oportunidades que se presentan y mejorar todo lo posible las deficiencias”, concluyó el edil.

Alberto Concha, presidente de la Junta Local de Hostelería y Turismo de Asturias (Otea) en Llanes, comenzó destacando que el potencial turístico de Llanes es “un don, una herencia de nuestros antepasados. Tenemos un paraíso natural y cultural, y debemos verlo con humildad, y preservarlo”, señaló el empresario. Destacó asimismo que en Llanes casi todas las empresas son de carácter familiar, vinculadas al territorio. Y eso es “un punto fuertísimo” que tiene “un valor impresionante”, como también el hecho de que todos los establecimientos del concejo tengan notas en los portales turísticos por encima de ocho, resaltó. Destacó lo mucho que “arrastra” el empresariado llanisco a través de la cadena de valor. Se refirió asimismo a la labor de Otea, que logró que los empresarios dejaran de sentirse solos. Porque, en su opinión, ser empresario es “de un heroísmo brutal. Vivimos un infierno fiscal y en una soledad total, es casi imposible cumplir todos los requisitos que nos piden...”. Indicó que el hecho de jugarse su patrimonio “y el pan de nuestros hijos agudiza el ingenio”. Cree que una de las claves del futuro turístico local es el turismo extranjero. “El turismo de Llanes será internacional o no será”, sentenció. Explicó que es la única manera de desestacionalizar. Por último, incidió en que Llanes no debe impulsar una “estrategia de volumen” sino “de calidad y de margen”. “Llanes no resiste el volumen, nuestras playas son pequeñas, nuestros hoteles también”, argumentó.

El problema de los pisos turísticos fue otro de los asuntos que protagonizaron el debate. Javier Garaña manifestó la dificultad que entraña a causa de esta modalidad de alquiler vacacional, muy extendido en el concejo llanisco, conseguir alquileres para todo el año, y por lo tanto conseguir empleados para el sector. “Es muy complicado, un drama”, clamó. Tras realizar una firme defensa de las segundas residencias, subrayó que Llanes necesita “ya” un plan de urbanismo. Y resaltó que la Escuela de Hostelería de Llanes debería trabajar “hombro con hombro, con una conexión total” con las asociaciones del sector, algo que ahora no sucede. En este sentido recordó que su colectivo, Allares, lleva muchos años reclamando la formación dual. Criticó la situación provocada por la protección del lobo, que a su juicio está acabando con la recicla (ganado menor), y por extensión con productos locales como el queso. También reclamo un plan de explotación del percebe a imagen y semejanza del gallego, porque en Asturias está prohibido recogerlos precisamente durante el verano, cuando más turismo hay. La mejora de la línea de ancho métrico (antigua Feve) fue otra de las reclamaciones de Garaña y los demás ponentes.

Jorge Martínez, en una breve intervención, respaldó las demandas y reflexiones de Concha y Garaña y señaló su firme apuesta por fortalecer el comercio, tanto de la villa como de los pueblos. Destacó la apuesta de Llanescor por el comercio on-line para aumentar las ventas en invierno y destacó la fidelidad de la clientela del comercio llanisco, “que vuelve un año tras otro”.

Marisa Cabo se centró en la necesidad de recuperar a los visitantes extranjeros perdidos por la pandemia. “Nadie tiene la receta mágica para desestacionalizar, pero una de las claves está en el Camino de Santiago porque el 70% de los peregrinos son extranjeros”, afirmó. Señaló que, aunque los peregrinos no realicen tanto gasto como los turistas vacacionales, suponen “el mejor potencial que tenemos, porque ya conocen el destino y muchos vuelven”. Una vuelta, además, “sin necesidad de campañas promocionales”, destacó la directora de la Oficina de Turismo de Llanes, que también abogó por buscar turistas deportivos y de naturaleza, ideales para “alargar la temporada o desestacionalizar”.