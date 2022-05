Estos son los cambios importantes que tendrán las ayudas al alquiler en Asturias (y el plazo aproximado para pagar los atrasos)

Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, se reunió en la mañana de este jueves con la plataforma de afectados por las demoras en las ayudas de alquiler del Principado de Asturias y se comprometió a cambiar estas aportaciones para facilitar los trámites de solicitud y garantizar que se cobren puntualmente cada semestre. Eso sí, no pudo concretar la fecha en la que se abonarán los retrasos en el subsidio de la renta para mayores de 35 años, cuyas listas de beneficiarios acumulan meses sin publicarse generando un problema a decenas de economías familiares de la región.

"La sensación de la reunión en principio es buena. Las explicaciones que nos dan de la demora tienen su lógica, pero la gente no aguanta tanto esperar y esperar", señala Alfonso Alonso, uno de los tres miembros de la plataforma que se reunió con Melania Álvarez. Alonso deja claro, sin embargo, que los afectados siguen adelante con su intención de manifestarse en Oviedo el 25 de mayo. "La protesta seguirá convocada porque nuestra condición para quitarla era que nos dieran un plazo fijo escrito para pagar los retrasos, y no nos lo han podido dar", lamentó. Aunque sí les dieron un cálculo estimado: a principios de junio se deberían pagar las ayudas adeudadas. "En principio, tenían un crédito aprobado, que sacarán en el Bopa estos días, y luego publicarán las listas. A partir de ahí, empezarán a pagar", explica Alonso, que aclara las razones de mantener la protesta convocada. "En la administración, si no nos dan un plazo concreto con un compromiso... Los plazos estimados siempre hay que cogerlos con pinzas", aclaró.

Melania Álvarez reconoció que no pueden avanzar ese plazo concreto pero "sí les iremos informando de cada paso que se dé para generar esa certeza a unas personas que comprendemos que están atravesando una situación difícil". De hecho, los afectados sí están satisfechos con esta cuestión. "Hemos conseguido, al menos, una interlocución directa con el director de Vivienda, quien nos dará toda la información sin tener que llamar a cincuenta mil teléfonos”, valoró el portavoz de los afectados. En cualquier caso, quiso dejar claro que “esto es una protesta social, no es política; no queremos que ningún partido ni sindicato se apunte al carro porque es una protesta de gente de diferentes ideologías que tenemos una demanda común”.

Novedades en las ayudas: "Un antes y un después"

Desde la Consejería sí hubo compromiso para establecer cambios en las ayudas para que no se repitan los retrasos y mejoren su eficacia. Entre ellos, que sean plurianuales, de tal manera "que no haya que presentar todos los años la solicitud y, si no cambia tu condición económica, la sigues recibiendo sin tramitarla". Además, estarán ligadas al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o salario social básico para que sean concedidas automáticamente a los perceptores de estas prestaciones sociales al darse la circunstancia de que una gran parte de beneficiarios del subsidio a la renta también reciben estas ayudas. La intención de la reforma que se hará es que cada seis meses se pague puntualmente la ayuda al alquiler relativa a los seis meses anteriores, evitando así retrasos como los que ahora han producido el hartazgo entre los beneficiarios.

Melania Álvarez explicó otros de estos cambios. "Las nuevas ayudas al alquiler contemplarán que no se excluyan a personas deudoras, que por dificultades en la vida pueden tener una deuda. Podrán acceder a esa ayuda", señaló. Esta cuestión quedará resuelta en el próxima convocatoria, que supondrá "un antes y un después", en palabras de la Consejera, recordando esa vinculación automática que habrá con el IMV o el salario social básico. "En aplicación de la ley de Garantía, Derechos y Prestaciones vitales, verá la luz el complemento a vivienda previsto para beneficiarios del salario social básico. Eso es un antes y después en gestión y capacidad de respuesta ágil" , expresó.

A ello añadió que "la próxima convocatoria va a ser abierta durante todo el año, y va a ser a través de concesión directa, sin tener que esperar a tener resueltas todas las valoraciones" de las solicitudes. Es decir, un asturiano que, de repente, se vea obligado a solicitar la ayuda, lo podrá hacer en cualquier momento del año y su caso se resolverá cuanto antes, sin tener que esperar a que se valoren todos juntos.