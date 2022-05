Utilizando un viejo aforismo de Alfonso Guerra, “cuando alguien diga que es apolítico, es de derechas”, la vicesecretaria general del PSOE se ha apresurado a etiquetar a la nueva asociación de electores SOS Occidente como “la marca blanca de la derecha”. En esta región, ha recordado Adriana Lastra, “estamos muy acostumbrados a la irrupción de nuevos partidos políticos, éste es uno más” cuya aparición inscribió en los movimientos de “los últimos 25 años cómo la derecha ha ido mudando de piel. Primero fue URAS, después Foro, luego apareció Vox… El nacimiento de este partido político responde precisamente a eso, a la marca blanca de la derecha, en este caso en el occidente”, remarcó sin asomo de duda y reaccionando de inmediato a la eclosión de la plataforma, presentada este viernes ante el monasterio de Cornellana (Salas).

Convencida de que “el PSOE es el partido que mejor representa los intereses del occidente de Asturias”, Lastra vino a descartar repercusiones sobre el rendimiento electoral de los socialistas en el ala oeste de la región. A su juicio, la pregunta sobre los efectos de la llegada de la nueva agrupación de electores habría que trasladársela “al PP y a Teresa Mallada, para saber “qué repercusión va a tener en el resultado de los populares”. La dirigente socialista reconoce que no ha hecho “un seguimiento para saber de dónde vienen” los promotores de la nueva formación, que públicamente se presenta como un movimiento “absolutamente independiente” que sólo pretende luchar por “unos servicios públicos y unas comunicaciones dignos del siglo XXI” en su comarca. “Personalmente, no tengo nada contra nadie”, resalta, “pero cuando se presenta un partido político acusando de dejación al PSOE y al presidente del Principado, Adrián Barbón, y además pretende concurrir contra él en las elecciones, evidentemente del PSOE y de la izquierda no son”. Lleva “grabado a fuego”, concluye, la frase de Alfonso Guerra sobre lo que se esconde siempre detrás de un “apolítico”.

La reacción de la Vicesecretaria contrasta en algún sentido con la prudente evaluación que Barbón hizo el mismo día de la presentación de SOS Occidente. El presidente del Gobierno regional y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) se limitó a expresar su “profundo respeto a los ciudadanos que quieran participar”, aunque también reenvió el mensaje a la derecha asturiana y por extensión a toda su oposición parlamentaria. “Los que se tienen que preocupar”, dijo, “son los que estando en la oposición son incapaces de construirse como alternativa y por eso surgen fenómenos como este”.