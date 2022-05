El gluten es su enemigo y los cereales que portan esta proteína (trigo, cebada, centeno, escanda, algunos tipos de avena...), un veneno en su cuerpo, que reacciona siempre mal (la virulencia depende de muchos factores) si se ingieren.

Son los enfermos celiacos, de los que de unos años para acá se escucha hablar y cada vez más. Ello gracias a la labor que asociaciones de afectados y expertos nutrición realizan, al apoyo creciente de las empresas alimentarias que se vuelcan en ampliar y mejorar los productos a su disposición, y a la implicación de la administración pública en facilitar los recursos y colaborar en las campañas de prevención y concienciación.

Con todo, queda mucho por andar y mucha tarea para mejorar las condiciones de los celiacos, cuya vida tiene un doble coste económico, por el precio más elevado de su alimentación (tanto hacerla como comprarla en el súper), y social (conciliación familiar, cierta estigmatización, complicaciones para viajar o alternar, etc).

Así lo exponen, en líneas generales, las participantes en el acto “La vida sin gluten” organizado por LA NUEVA ESPAÑA con la colaboración de Mercadona con motivo, este próximo viernes 27 de mayo, del Día nacional de la enfermedad celiaca, una jornada destinada a dar visibilidad y apoyo a las personas afectadas, con la intención de normalizar la vida del colectivo. “La concienciación ha mejorado mucho y también la percepción social de la enfermedad, que no hay que olvidar que es crónica, para toda la vida”, dice Elena Díaz, presidenta de la Asociación Celiaca Principado de Asturias (ACEPA). Junto a esta participaron también en la mesa Beatriz Criado, especialista en platos preparados de Mercadona; Lourdes García, concejala de Salud Pública y Consumo de Oviedo; y Paula Barros, nutricionista y experta en inmunonutrición de Clínica Barros.

Remarca Elena Díaz que la celiaquía “no es una intolerancia, sino una enfermedad con base autoinmune”, un dato que debe estar claro, porque del reconocimiento y buen diagnóstico dependerá en gran parte la calidad de vida y atención futura del paciente. Se sabe que un 2% de la población es celiaca y que un 30% está predispuesta genéticamente a ello. Pero si se quiere hablar de datos concretos en Asturias es imposible: “No hay registros, a nivel sanitario no hay codificación. Es nuestra pelea con el ministerio, la consejería, para que los haya, porque es fundamental”. Así las cosas, se calcula que son un 70% los enfermos sin diagnosticar. Un hecho que repercute negativamente en el paciente: “Sin un diagnóstico precoz en la enfermedad celiaca, de lo que debería ocuparse el médico de cabecera, la gente llega muy mal a las consultas. Es algo que se tendría que controlar ya desde la infancia, en el colegio se va ahora poniendo atención en los comedores escolares, y hay empresas de alimentación que se van implicando”, explica Díaz.

Su colectivo facilita herramientas (listas y aplicaciones móviles) para encontrar productos sin gluten, forma y asesora a los establecimientos para lucir el distintivo “sin gluten”, subvenciona proyectos de investigación y vigila el mercado con controles periódicos para denunciar incumplimientos en la composición y el etiquetado.

Porque un aspecto importante en la mejora de la calidad y condiciones de vida de los celiacos es la implicación de las empresas alimentarias. “Tienes que ir de la mano con ellos, pasamos mucho tiempo con el cliente, con el ‘jefe’ que nosotros llamamos. Porque si no vas con ellos, puedes acabar dando de alta productos que se quedarán estancados y que luego tendrás que retirar”, advierte Beatriz Criado, quien asume que en muchos casos la industria complica en parte la cesta de la compra, con el etiquetado “sin gluten” a productos naturales que no lo llevan. “Nuestro objetivo es ofrecer un producto de diez, que lo coma todo el mundo para que sea menos complicado hacer la cesta de la compra”, señala.

Habla también Criado de uno de los problemas más habituales de los celiacos: el mayor coste de sus alimentos. “Nuestra responsabilidad es buscar un punto de inflexión, tratar de no elevar el precio al cliente, más ahora con la que está cayendo”, señala. “Al final se trata de facilitar la cesta de la compra, que no se tenga que hacer dos veces ni diferenciando productos. Esto lo hace más sencillo y también más económico para todos”.

No hay que olvidar, no obstante, que si un producto sin gluten es caro en el súper es porque, en su origen, ha sido más difícil elaborarlo, porque implica mayor esfuerzo para los elaboradores con el fin de evitar la temida “contaminación” de ingredientes con gluten. Porque una pequeña cantidad de la proteína, por mínima que sea, puede hacer mucho daño al enfermo celiaco.

Es este, además, una persona que no siempre sabe de su intolerancia al gluten y así puede llegar a edad adulta. “Se suele diagnosticar entre 40 y 50 años, porque puede estar silente desde pequeño. Después de años, por cambios en la dieta, estrés prolongado, llega a declararse”, explica Paula Barros. Señala la especialista que los síntomas de la llamada “enfermedad de las mil caras” por las distintas formas en las que se manifiesta son más obvios en los niños que en los adultos. “Hablo por lo que veo mayoritariamente en mi consulta. La gente mayor llega porque tiene problemas digestivos, nadie sospecha ser celiaco por unas manchas en la piel”.

Un consejo básico y muy importante: “No eliminar el gluten por nuestra cuenta”. Advierte Barros de que el consumo de alimentos para celiacos por parte de los que no lo son solo hace perjudicar a los primeros. “Lo importante es ir al especialista, al médico de cabecera, para conseguir un diagnóstico correcto, que pasa por una buena historia clínica con todo tipo de datos, una serología de anticuerpos, prueba genética y, finalmente, una biopsia intestinal. Sin esta, no hay diagnóstico válido. Mucha gente dice que es intolerante al gluten, pero la celiaquía es más compleja, no es una simple intolerancia”.

En la labor de concienciación y de ayudar a la ciudadanía en cuestiones de salud la administración pública tiene un importante papel como transmisora y también como facilitadora de recursos. Así lo expone la concejala Lourdes García, quien pone de ejemplo la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo con Mercadona, que se ocupa de la logística. “Proponemos y organizamos actividades sobre alimentación, cocina. Y junto a la asociación de celiacos tratamos de dar visibilidad al problema”, concluye.

“La sanidad pública debería estar más puesta en la materia”

“Nos gustaría no existir como asociación, pero tenemos que estar ahí porque lo que hacemos no lo que la sanidad pública, que debería estar más puesta en la materia”. Así lo expresa Elena Díaz, presidenta de la Asociación Celiaca Principado de Asturias, con unos 450 socios en toda la región. Un colectivo muy necesario si se tiene en cuenta que, como señala Díaz, es un recurso indispensable más. “Los médicos de cabecera desvían a los pacientes a nosotros, que asesoramos y ayudamos en labores informativas, de apoyo”. Porque el problema de los celiacos no se reduce solo a la salud, sino que también estos también soportan una importante carga económica. Además de la citada cesta de la compra, más cara en su caso, no hay en la sanidad pública nutricionistas. “Quien quiera contar con el asesoramiento y ayuda de un profesional debe acudir a consultas privadas”, explica Díaz.

“El alimento que llega al consumidor siempre debe ser de diez”

El foco siempre se pone en la industria alimentaria a la hora de exigir calidad, variedad, también buenos precios... Pero el trabajo del sector no es sencillo, todo lo contrario, es complicado cuando se habla de comida para enfermos como los celiacos. Lo explica Beatriz Criado, especialista en platos preparados de Mercadona, quien habla de la “contaminación cruzada” como un importante caballo de batalla. “El problema de las trazas complica la producción. Hay que pensar que un productor de sin gluten tiene que tener las líneas de producción perfectamente aisladas y separadas de las producciones con gluten que realice para evitar así la contaminación cruzada”, explica. “Vamos a sacar ahora las croquetas de pollo, saldrán con alguna traza, pero el objetivo es eliminarlas todas. El producto que llega siempre debe ser de diez”.

“La ayuda del nutricionista tras el diagnóstico es fundamental”

“Cuando una persona es diagnosticada como celiaca hay que hablar de su dieta, que será un hábito para siempre, un estilo de vida. De ahí que la labor de los nutricionistas es fundamental para acompañarle en ese proceso , enseñarle a leer las etiquetas de los alimentos, a cocinar saludable...”, señala la especialista Paula Barros. “Los nutricionista apostamos por una alimentación basada en frutas, verduras, frescos, que de manera natural no contienen gluten. Siempre será más saludable. Pero esto no quita para reconocer y valorar el apoyo de la industria alimentaria, con platos preparados cada vez de más calidad y muy necesarios para afrontar el ritmo frenético que muchos llevamos y que no siempre permite cocinar e ir a lo fresco”.

“La administración debe estar a la altura y facilitar los recursos”

La concejala de Salud Pública y Consumo de Oviedo, Lourdes García, destaca la importancia de la administración pública para ayudar a los enfermos celiacos y las asociaciones a desarrollar sus actividades y campañas de promoción. “Debemos estar a la altura y facilitar los recursos”, opina García. Los ayuntamientos carecen de competencias sanitarias, pero pueden colaborar, como es el caso de Oviedo, a través de su escuela de salud pública, que imparte todo tipo de talleres en colaboración con el Colegio de Médicos. “En ese programa tenemos especialistas de digestivo que han impartido charlas en los 52 centros sociales sobre celiaquía, además de la colaboración con Mercadona y la asociación”.