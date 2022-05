Autecnia, empresa de base tecnológica con un modelo de negocio especializado en tecnologías de operación industrial (OT) y servicios para el tiempo real industrial, dispone de una carga de trabajo contratada pendiente de ejecutar que ya supera la suma de su facturación acumulada de 2020 y 2021. Según comenta su socio director, Emilio Ovies, tienen trabajo asegurado hasta finales del próximo año. “Estamos moderada y prudentemente satisfechos. Aunque son números condicionados por años atípicos, hemos cerrado 2021 con una cifra de negocio que multiplica por seis la de 2020, y con un EBIT cinco veces mejor que en 2020. En 2021 hemos incrementado plantilla con nueve ingenieros, de los cuales seis ya tienen contrato indefinido. Pero esto no se para y no da margen para pensar, no nos podemos dormir, aunque por suerte tenemos cartera de negocio contratada pendiente de ejecutar por valor de un millón de euros, lo que nos da relativa tranquilidad por tener trabajo asegurado hasta finales de 2023”.

En su opinión, la clave para lograr esas cifras está en haber sabido evolucionar sin perder su esencia. “Continuamos haciendo lo mismo que llevábamos haciendo desde hace 20 años, pero ahora con un equipo de ingenieros que tomará el relevo y dará continuidad técnica a esta filosofía. La industria demanda mejoras en las tecnologías de operación, requiere automatizaciones, y la tendencia para los próximos años es de fuerte crecimiento de estas necesidades. Quizás ahora los vocablos han cambiado y existen mas acrónimos y anglicismos cuando se habla de modernizar tecnología y procesos industriales, pero la esencia y las exigencias sobre como afrontar los cambios tecnológicos y modernizaciones en la industria no ha cambiado tanto. El control al milisegundo, el determinismo, la robustez y disponibilidad del hardware, la fiabilidad de las comunicaciones, la seguridad industrial, y que la producción no se puede parar nunca marcan y condicionan los cambios tecnológicos en la industria”. Autecnia ha ampliado sus instalaciones en el Polígono de Mora Garay gracias al apoyo de Gijon Impulsa. “Es un pequeño gran paso para un pyme como AUTECNIA”, señala Ovies. “Estamos muy cómodos en Gijón y nos sentimos apoyados por el Ayuntamiento”, apunta el socio director de la empresa, quien destaca los principales servicios de la empresa, como “aportar un amplio conjunto de servicios y soluciones de transformación digital industrial en el campo de las tecnologías de operación y de automatización industrial. Básicamente, y de forma muy resumida, aportamos soluciones basadas en tecnología para la mejora y control de los procesos industriales, para la captación y tratamiento de datos en sectores y clientes donde los entornos son difíciles, donde la producción manda y no se detiene nunca. Hablamos de fábricas con entornos agresivos y procesos continuos que necesitan servicios de transformación digital”. En la actualidad, las tecnologías OT convergen con las IT, y Ovies quiere dejar claro que no son para nada lo mismo, aunque se vayan acercando poco a poco. “Tecnológicamente existen notables diferencias entre ambos. En el mundo OT la producción va directamente vinculada al tiempo real, y cualquier cambio tecnológico está condicionado por las magnitudes y circunstancias físicas, químicas y ambientales de los procesos productivos que no se pueden detener. En el sector industrial para poder acometer con éxito procesos de transformación digital, es esencial disponer de las mejores tecnologías a pie del proceso productivo, para realizar una primera captación de datos, procesamiento y control en tiempo real, todo ello justo desde el mismo origen de los datos industriales”. Y puntualiza. “Nuestros servicios son una necesidad de las empresas tecnológicas y consultoras IT cuando se acerca a la industria, de hecho, una parte importante de nuestros clientes son empresas IT que cuando se acercan al mundo industrial demandan nuestros servicios para poder obtener y gestionar datos ‘industriales. Son mundos totalmente complementarios, que convergen cada vez mas, pero que bajo nuestro punto de vista tienen necesidades, exigencias, velocidades, y formas de despliegue diferentes.