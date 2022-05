IU emplaza a Barbón "a no contaminar la política con los lobbies empresariales" y Cofiño pide a la coalición que "se deje de atavismos"

Izquierda Unida ha hecho público esta mañana su malestar con "la geometría variable" que aplica el Gobierno de Adrián Barbón desde finales del año pasado, cuando empezó a alcanzar acuerdos con Ciudadanos en materias como la nueva ley de medidas administrativas del Principado. La coalición sostiene que el partido naranja "en implosión, se está convirtiendo en correa de transmisión de intereses privados", en alusión a la defensa que ha realizado Cs para que las Cámaras de Comercio y los colegios profesionales sean entidades colaboradoras de la administración regional en una cuestión novedosa en Asturias como el desarrollo de la declaración responsable para agilizar la concesión de permisos y la realización de trámites administrativos. IU quiere "dar la vuelta completamente a la ley de Calidad Ambiental", que está en tramitación en la Junta General, para poner límites a la declaración responsable en todas los permisos medioambientales. El Gobierno ha respondido a través del vicepresidente, Juan Cofiño, quien ha afirmado que el proyecto de ley está sujeto a enmiendas pero ha pedido a la coalición que "se deje de atavismos y prejuicios".

El coordinador de IU de Asturias y diputado autonómico, Ovidio Zapico, ha recordado el acuerdo de investidura firmado con Barbón y le ha planteado el interés en hablar de "forma inminente" sobre cuatro asuntos clave: los fondos europeos, la industria, reforma de la administración social y el proyecto de ley de Calidad Ambiental que va a empezar a tramitarse en el parlamento. La coalición tiene el objetivo de "alejar del Gobierno a los lobbies empresariales de la región, que están haciendo política, no se puede contaminar la política con agentes externos". Zapico puso como ejemplo de esa influencia la ley de Medidas Administrativas Urgentes que el Ejecutivo pactó con Ciudadanos y que permite, por primera vez, a colegios profesionales y a las cámaras de comercio supervisar las declaraciones responsables para ciertos permisos y trámites. El coordinador de IU entiende que la el proyecto de ley de Calidad Ambiental llega al parlamento regional con un patrón similar, por lo que teme que la protección del medio ambiente "también quede en manos de declaraciones responsables" y de lobbies , "con lo que se pierde el control de lo público".

IU da este toque de atención al Ejecutivo de Barbón a un año de vista de las próximas elecciones autonómicas, un tiempo que, según Zapico,, "se puede aprovechar para buscar acuerdos". La portavoz parlamentaria Ángela Vallina también ha expresado sus recelos sobre el acercamiento del Ejecutivo regional a Ciudadanos, "evidente en la negociación del Presupuesto regional para 2022". Y ha lamentado la opacidad sobre alguno de esos acuerdos: "¿Qué fue de la oficina en Madrid?, ¿cuánto ha costado?, ¿se a contratado a alguien?. Esas cosas están tras esos pactos a la derecha", planteó Ángela Vallina, quien urge también explicaciones sobre el destino de 30 millones de euros de los fondos de transición para regiones mineras que "el Principado trasladó ayer a Madrid y cuya explicación seguimos esperando".

El vicepresidente y consejero de Administraciones Públicas, Juan Cofiño, respondió sobre la marcha a la coalición, tras el Consejo de Gobierno, y pidió a IU "dejar atrás atavismos, prejuicios y algunos complejos seguramente". Cofiño aseguró que el proyecto de ley de Calidad Ambiental se ha elaborado a partir de un proceso "garantista" que incluyó dos fases de información pública "y no atiende a intereses de ningún grupo en particular, sino a los generales del Principado de Asturias". No obstante, ha precisado la voluntad del Gobierno en alcanzar acuerdos, vía enmiendas con los grupos políticos, "y con IU por supuesto" para mejorar el texto.