El Principado ahorrará 15 millones todos los años con la conversión de más de 8.600 interinos en personal fijo

El Principado ahorrará todos los años 15 millones de euros con la conversión de más de 8.600 interinos en personal fijo a través de los procesos, ya en marcha, de estabilización del empleo público, según acaba de cuantificar el vicepresidente del gobierno regional, Juan Cofiño. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la oferta extraordinaria de empleo público para reducir la interinidad en el Principado, por debajo del 8 por ciento, que finalmente incluirá 8.416 plazas alas que hay que sumar,, precisó Cofiño, otras 245 a estabilizar en las empresas del sector autonómico. Es decir, en total el Principado transformará 8.661 plazas que hasta eran temporales y estaban cubiertas por interinos en plazas fijas por su carácter estructural.

"Este proceso va a suponer un ahorro en términos económicos, ya que por el personal temporal hay que abonar unas cotizaciones sociales que no se afrontan con los funcionarios", apunto el vicepresidente y consejero de Administración autonómica, Juan Cofiño. La cuantía de ese ahorro, concretó después, supondrá 15 millones "de forma recurrente, todos los años". Aunque también introdujo un matiz. A ese cantidad habrá que restar el importe de las subvenciones a abonar a los interinos que no superen los procesos a resolver antes de que acabe 2024. "Es algo que no podremos determinar, hasta conocer los interinos que no logren plaza mediante los concursos de méritos o el concurso oposición", afirmó el vicepresidente. De todas formas, esta indemnización, de un máximo de 12 meses de salario según la ley aprobada en 2021 para regular estos procesos, se abonará una sola vez a cada trabajador afectado mientras que el ahorro de 15 millones se producirá todos los años, a partir de que se resuelvan estos procesos.

Cofiño calificó de "histórica" esta oferta de empleo público, la mayor aprobada por el Principado. Las convocatorias para el personal temporal de más de 5 años de antigüedad se producirán mediante concurso de méritos y quienes lleven trabajando entre 3 y 5 años se examinarán por concurso oposición. La publicación de todos los procesos selectivos en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) se efectuará antes del 31 de diciembre y su resolución se producirá antes del mismo mes de 2024. Una vez culminado el proceso, la temporalidad en el Servicio de Salud (Sespa), en el sistema educativo y en la Administración y sus organismos públicos se situará, respectivamente, en torno al 5%, 7% y 5%, según ha confirmado hoy el Gobierno autonómico.

De esas 8.661 plazas, 4.793 corresponden a personal estatutario del SESPA (Servicio de Salud del Principado), de todas las categorías sanitarias y no sanitarias que, en su gran mayoría (4.463), se convocarán por el sistema de concurso. Las 330 restantes se tramitarán por concurso oposición. Respecto a los cuerpos docentes, se convocarán 1.562 plazas de personal funcionario correspondientes al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, maestros, profesores de escuelas de idiomas, músicas y artes escénicas, artes plásticas y diseño. De ellas, 1.328 saldrán a concurso oposición y el resto, 234, a concurso. Otras 786 puestos serán para personal funcionario de los diferentes cuerpos y escalas de la Administración autonómica. En este caso, 672 se convocarán por concurso y 114, por concurso oposición. Para el personal laboral de la Administración y organismos públicos se reservan 1.275 plazas de las distintas categorías, en ámbitos como el organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), el Servicio de Emergencias (Sepa), el Servicio Público de Empleo (Sepepa) y la OSPA. En este grupo, 1.227 se convocarán por concurso y 45, por concurso oposición. Por último en empresas y entidades del sector público autonómico se estabilizarán 245 plazas.

El vicepresidente del Principado ha hecho hincapié en que esta oferta de empleo público ha contado con un amplio respaldo sindical en la Mesa General de Negociación, en la que el Gobierno se ha comprometido a reservar "un mínimo del 50 por ciento" de las plazas de las ofertas de empleo público ordinarias de 2022, 2023 y 2024 para el turno de promoción interna, con el fin de garantizar el derecho a la promoción profesional del personal fijo, un colectivo perjudicado ahora en sus expectativas de mejora debido al impulso que ha tenido que dar el Principado a la reducción de la interinidad, por la exigencia de Bruselas de reducir la interinidad como condición para conceder los fondos de reconstrucción y resiliencia.