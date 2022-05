Los asturianos van a cara descubierta

Cuarenta días han transcurrido desde que decayera la obligación de usar mascarilla en espacios interiores. Y los asturianos van ya a cara descubierta. Fany Álvarez regenta una peluquería de Sama (Langreo) y ha notado como, a lo largo del último mes, cada vez son más los clientes que prescinden del cubrebocas cuando acceden a su local. “Hay gente que todavía la trae puesta, pero son muchos más los que ya vienen sin ella, diría que nueve de cada diez. Según iban mejorando los datos de contagios, la gente la iba quitando más a menudo”.

Una de las clientas del establecimiento, Marta Rodríguez, vecina de Sama, ya no la lleva. “En el supermercado, por ejemplo, sí que ves a más gente con ella, pero cada vez menos. Incluso las dependientas ya la van quitando. Creo que la gente va teniendo más confianza a medida que va pasando el tiempo y que se lo toma como algo más natural”,

La florista avilesina Guiomar Álvarez la mantiene puesta, aunque cuando está sola, no. “La mayoría de los clientes que entran en la floristería lo hacen con la mascarilla puesta y me dicen que es por seguridad, en ese caso yo también me la pongo”, señala. Hace un mes no pensaba en quitársela y a veces atiende sin ella.

En el ámbito de la hostelería, la mascarilla aún se resiste detrás de la barra, mientras que los clientes ya la han abandonado definitivamente. “La pongo casi por inercia. Seguiré un poco más todavía trabajando con ella, pero enseguida la dejaré”, relata Jairo Capellán, camarero de la Sidrería Canteli de Gijón. “Por la calle, la quito, y en locales cerrados cada vez quedamos menos”, añade, mientras atiende a José Ramón del Prado. “Al principio, aunque ya no era obligatoria, la seguía poniendo, pero ahora ya apenas, salvo que haya un sitio con mucha afluencia de gente”, indica.

Pablo Menéndez, instructor del gimnasio ovetense Quo Fitness, destaca el alivio que ha supuesto para monitores y usuarios el poder abandonar la incómoda mascarilla para afrontar la práctica deportiva: “Ha sido una liberación. Es verdad que tras dos años de pandemia ya estábamos más o menos habituados, pero no dejaba de ser incómodo y ahora podemos hacer lo que más nos gusta, que es el deporte, con total libertad, aunque siempre manteniendo el sentido común y guardando ciertas medidas de seguridad, como mantener la distancia y tratar de evitar aglomeraciones”. Mientras Menéndez se explica, los alumnos de su próxima clase están tomando posiciones en los espacios habilitados: todos van sin mascarilla, pero una vez que se han posicionado, se aprecia con nitidez una distancia de entre metro y medio y dos metros entre unos y otros. “Alrededor del 90% viene ya al gimnasio sin mascarilla, algunos aún la traen, por motivos médicos, pero son los menos. La gente ya no tiene miedo, aunque sí que tomamos precauciones”, señala.