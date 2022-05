El topónimo “ría del Eo” vuelve estar en duda. La Subsecretaría de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, dependiente del Ministerio del mismo nombre, ha informado a la Diputación de Lugo de que se atiende el recurso emitido desde la comunidad gallega que defendía que solo se puede utilizar oficialmente el topónimo “ría de Ribadeo” y no “ría del Eo”. Al parecer, solo un defecto de forma ordena al Instituto Geográfico Nacional anular su última resolución al necesitar votos fundamentados, y no los votos por sí mismos, de todos los componentes de la comisión encargada de los nombres geográficos. El pasado octubre el Instituto Geográfico Nacional acordó aceptar ambos vocablos, una resolución que ahora tumba el Ministerio y que aplaude tanto la diputación de Lugo como el Ayuntamiento de Ribadeo, fieles defensores de una sola posibilidad: “Ría de Ribadeo”. Ambas instituciones salieron al paso este viernes para defender el único topónimo que creen aceptable, el gallego. En Asturias, el director general de Política Lingüística, Antón García, advierte de que el proceso no ha terminado. La defensa del topónimo “ría del Eo” está liderada por el gobierno del Principado, pero también por la oposición, por colectivos de la comarca Oscos-Eo y por especialistas en la materia asturianos que señalan que el topónimo “ría del Eo” se utiliza desde tiempos remotos en la frontera de ambas comunidades. Además, es fácilmente comprobable que así se hace en la vertiente asturiana, informa A. M. S.