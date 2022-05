El logo de Alsa, operador líder en el sector español de transporte de viajeros por carretera, acaba siempre por aparecer en cualquier viaje por España, Europa, África o Asia. Y sí, se dice a menudo que los asturianos crearon imperios empresariales fuera acuciados por la necesidad de emigrar, lo cual es cierto, pero no lo es menos que empresarios como José Cosmen Adelaida desplegaron desde esta pequeña región del norte de España sus compañías por el planeta hasta hacer de ellas referentes internacionales. Hoy preside Alsa Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo, uno de los hijos del fundador de Automóviles Luarca, S. A. La sociedad es, además, la principal accionista del grupo National Express, operador de transporte público internacional de autobuses, autocares y ferrocarriles presente en el Reino Unido, Europa continental, Norteamérica, norte de África y Oriente Medio.

Jacobo Cosmen y sus hermanos siguen el ejemplo de su padre, que en 1984 llevó Alsa a China cuando el país era toda una incógnita. Esa pionera labor de internacionalización es en esta ocasión protagonista de “Orgullo se escribe con H”, la campaña impulsada por la empresa tecnológica HONOR para desmontar tópicos, en este caso del mundo de la empresa, y promocionar Asturias en España a través de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este periódico.

–¿Desde Asturias se puede crecer hacia el exterior?

–Yo estoy convencido de que sí se puede triunfar fuera. Si hablamos del pequeño tamaño de las empresas, es un problema no solo de Asturias, sino de toda España. Pero también es importante que no olvidemos que en Asturias tenemos compañías globales, multinacionales muy importantes, y que empresas asturianas pequeñas y medianas están dándoles un servicio fantástico, añadiendo valor a esas compañías, que igual que lo hacen en Asturias podrían hacerlo en cualquier otra geografía de Europa o de otro continente. Con ambición podemos ir superando ese problema de tamaño.

–Alsa se ha internacionalizado paso a paso. ¿Cómo fueron esos pasos, ese proceso, y qué fue lo más difícil?

–Lo que hizo Alsa fue unir un origen con un destino, primero de ámbito regional y después nacional e internacional. Seguimos creciendo y desarrollando ese modelo. Identificamos dónde hay crecimiento, si es posible con dos dígitos. Buscamos lugares con poca penetración del vehículo privado o incluso con un concepto más de sostenibilidad de entornos urbanos, donde se supone que para el 2050 vivirá el 70% de la población. La nueva visión de negocio basada en la sostenibilidad es un marco de oportunidades y optimismo porque hay mucho que hacer.

–Da la impresión de que fue una internacionalización muy natural. ¿No hubo ninguna dificultad, ninguna traba?

–Hubo esfuerzo, disciplina y trabajo por parte de un equipo humano sensacional que lo difícil lo hacía fácil. Imagínese un conductor del occidente asturiano que tiene que llegar a una estación en el centro de Ginebra sin GPS y digamos que sin esa cultura de viajar por el mundo. Hoy vemos muy fácil coger el Google Maps.

–¿Qué les falta a las pequeñas y medianas empresas, un cambio de cultura, mayores incentivos...?

–Toda buena menestra tiene muchos pequeños guisantes. Son muchas cosas que tenemos todos que mejorar. Tenemos que hacernos más ambiciosos, reeducarnos y aprender cosas. Desde los equipos profesionales a las nuevas tecnologías o esa red que necesitamos para apoyarnos unos a otros. Es importante que nuestros clientes sepan que estamos con interés en salir y abordar nuevos proyectos porque al final nos conocemos y nos ayudamos.

–¿Existe fuera un lobby empresarial asturiano fuera de apoyo mutuo y de ayuda?

–Los asturianos contamos con buena capacidad para adaptarnos a los sitios. Somos sociables y personas normales. En el momento que pasamos Pajares, con el hecho de decir “soy asturiano”, tenemos enseguida amigos. Tenemos mucho talento, pero no de esta generación, de muchas que están fuera de Asturias trabajando, haciendo proyectos fantásticos, tanto nacionales como internacionales. Los asturianos, cuando estamos fuera, siempre nos echamos una mano para colaborar y abrirnos puertas.

–¿Cómo se hace para internacionalizarse y no perder la identidad, las señas y la esencia?

–Se hace con sentido común y con personas normales alrededor. Tenemos la suerte de contar con mucho talento asturiano que desarrolla la empresa fuera. No queremos perder la esencia. Nosotros como familia somos la decimotercera generación y no nos gustaría ni perder la vinculación con Asturias, ni dejar de estar relacionados con el mundo de la movilidad. Es difícil, sí, pero es importante no perder nunca las raíces. Creo que vamos a seguir siendo muy asturianos y a la vez con una ambición global y de seguir creciendo todos los días.

–¿Cómo se nos percibe fuera a Asturias y a los asturianos?

–Estamos muy bien posicionados. Somos puerto receptor de grandes inversiones internacionales y somos la cuarta comunidad con inversión empresarial fuera de España. También tenemos capacidad de mandar proyectos fuera. Se nos percibe como un sitio interesante y tenemos suficientes argumentos para poder atraer población. Por cierto, para atraer población, o traemos empresas o no habrá forma de generar mayor calidad de vida.

–¿Deberíamos creernos un poco más que somos capaces de hacer eso?

–Creo que lo somos, sin ningún tipo de complejo, y lo que tenemos que hacer seguramente es trabajar más unidos y trabajar con la visión un poquito más a largo plazo. El hecho de que uno abra aquí una empresa tiene que ser motivo de reconocimiento y apoyo. Entre todos debemos ayudarnos para que esas compañías nos permitan atraer cada vez más población aquí.

–Estamos asediados por crisis diversas, no solo las económicas... ¿Es un buen momento para crecer hacia fuera?

–Yo siempre veo la oportunidad. Si los tiempos son difíciles, que ahora lo son, sales mejor preparado que si fuesen fáciles. Para emprender siempre es buen momento y creo que nunca va a llegar un tiempo en el que todo sea fácil. El camino nunca va a ser plano. Las dificultades tienen que motivarnos y debemos superarlas con ingenio, con trabajo y con equipo. Esperar a tiempos mejores siempre es la justificación para retrasar y no comenzar las cosas.