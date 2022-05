El sol animó ayer a disfrutar de las playas asturianas como si de un fin de semana veraniego se tratase, pero el viento nordeste estropeó el primer día de playa porque igual que barre las nubes del cielo rebaja la sensación térmica.

Sol, cielo limpio y un fuerte nordeste registró Gijón en el último sábado de mayo, con tinte estival, con 20,3 grados de máxima a las dos de la tarde, y con un goteo constante de bañistas y paseantes en San Lorenzo y Poniente. Aunque lo más poblado, para resguardarse del nordeste, fueron las zonas más al este de la playa, el Tostaderu en la zona del Piles en la primera, y la zona pegada al paseo en la segunda de ellas. Incluso algún que otro amante del sol, para refugiarse del viento, eligió el parque de Los Pericones para disfrutar más resguardado de uno de los últimos días tranquilos y alejados de las nubes, antes de la llegada de la lluvia. Como muchos turistas, paseantes y expediciones de amigos en despedido de soltero, que también se hicieron notar por las calles y las terrazas.

El nordeste también se hizo notar en Llanes, donde Ana Fernandez, de Naves, se acercó con su perra “Pepa” hasta la playa de San Antolín, aunque el viento la desanimó a seguir en el arenal y se fue a dar un paseo con su mascota. Sí se dieron un baño sus hijas, pero en la zona del río Bedón, que desemboca en San Antolín, bastante más resguardada del viento.

La luarquesa Rosa García pasó parte del día en la playa. Pese a que el viento frío no acompañaba la jornada soleada, esta mujer de 84 no lo dudó: “Nací en la costa y soy de playa, así veo el sol, ya sé el destino”, confesó. El desagradable viento no pudo con sus ganas de pisar arena y ponerse el bañador. La mujer pasó parte de la mañana en la conocida como playa Primera de Luarca, que ayer no logró el lleno. “Yo me mojo los pies y vuelvo a casa relajada”, destacó la luarquesa, que lleva más de quince días intentando disfrutar de agenda casi estival, “siempre que el sol lo permita”. En el resto de arenales valdesanos se pudo ver a muchas personas paseando y disfrutando del paisaje y de la sensación de verano por el día sin apenas nubes, pero pocos se atrevieron con el bañador debido el viento. “Es una pena que sientan frío”, contó la octogenaria, quien sí pudo pasear en bañador, ajena al frío “nordés”.

En Salinas (Castrillón), brilló el sol pero también sopló el viento. Aun así la agradable temperatura animaba a “aprovechar el día” con una caminata por la playa, como hicieorn los avilesinos María Álvarez y Fran Delgado: “De momento el tiempo no está para tomar el sol, pero sí para un paseo tranquilo”, aseguraban cerca de la orilla del arenal castrillonense. Santiago Rodríguez y Nieves Couto bajaron la toalla a la playa y se sentaron a jugar a hacer castillos de arena con su hijo Breno. “Solemos venir todo el año, pero aún no está para tomar el sol, sopla mucho el viento”, comentó Santiago Rodríguez. Los que sí tomaron el sol fueron los avilesinos Emilio Fernández y María Teresa Sánchez en compañía de su amiga Encarnita García, natural de Salinas. Llevaban sillas de playa y hasta confíaban en ponerse más morenos “cuando el sol lo permita”. Eran dos los de los pocos que en la playa iban ayer en bañador. “Con este viento no hay quien se quede quieto en la toalla”, esgrimía un Manuel Menéndez, que no dudaba en declararse “enamoradísimo” de la playa de Salinas mientras paseaba con su mujer María Jesús López.