Los coches familiares tienen mayor versatilidad que una berlina, de los que derivan, e incluso en muchos casos una estética más sport y juvenil. Buena cuenta de ello es que algún fabricante ya ha anunciado que dejará de fabricar berlinas, pero mantendrán las versiones familiares.

Pero lo cierto es que, además de su estética, un coche familiar o ranchera, tiene ciertas características a su favor. La principal es el maletero, no solo por su capacidad, que en ocasiones puede ser la misma que una berlina de mayor tamaño, sino por su versatilidad, ya que con el portón trasero se saca mucho más provecho a su capacidad de carga.

Con respecto a los SUV, las carrocerías familiares mantienen la dinámica del coche y apenas varían su centro de gravedad por lo que su seguridad activa y respuesta en situaciones imprevistas es generalmente más segura que la de un SUV equivalente. Además, suelen tener consumos inferiores a los SUV.

El único inconveniente, a juicio de Tomás Rubiera, jefe de ventas de Artime Autominesa, es “la necesidad de espacio en la plaza de garaje, porque el coche familiar es obviamente más largo. La diferencia con el mismo modelo berlina no es muy grande, según el modelo puede andar entre los 20 y 30 cm de más, pero en algunos casos esos centímetros pueden suponer que no quepa en el garaje”

Los familiares, que ofrecen un buen maletero y además portaequipajes, son perfectos para realizar cómodamente largos viajes, manteniendo un consumo contenido, sea en familia, con amigos o en pareja. También son ideales si se practican determinados deportes que implican transportar mucho equipamiento.

“En Europa se venden muchos más familiares que berlinas y por eso su valor se deprecia menos con el paso de lo años, porque siempre hay compradores dispuestos a llevárselos. Y esa tendencia también está llegando a España, más lentamente, pero está ahí” afirma Rubiera.

¿Algo más que añadir? “Está claro que elegimos coche más por gusto que por necesidad real. Desde el punto de vista práctico, un vehículo tipo ranchera puede ser igual de versátil y práctico que un SUV pero con un menor consumo y generalmente mantenimiento más económico y eso en estos momentos también conviene que tenerlo muy en cuenta” nos explican desde Artime Autominesa.

Artime Autominesa ofrece una variedad de vehículos familiares seminuevos y de ocasión que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades, además con facilidades de financiación. Todos con garantía y revisados por su servicio técnico propio. Y como muestra de ello nos presentan estos 6 vehículos:

BMW 318D Touring 2.0 150 cv Automático

89.000 kms, año 2017, con faros full led, sensores de parking, de luces y lluvia, portón trasero eléctrico, climatizador automático bizona, control y limitador de velocidad, espejos eléctricos plegables eléctricamente, modos de conducción (eco pro, comfort, Sport), bluetooth, usb, etc, etc.

Precio: 21.900€, +info aquí

Mercedes C220d 9G Tronic Estate 2.2d 177cv Sportive

Automático con levas, 67.000 kms, año 2017, con faros full LED, navegador, climatizador automático bizona, sensores de luces y lluvia, de parking delanteros y traseros, arranque por botón, asistente de frenada de emergencia, espejos eléctricos plegables eléctricamente, bluetooth, usb, etc, etc

Precio: 26.800€, +info aquí

Audi A4 Avant 2.0 tdi 150cv Automático

Año 2017, 84800 kms, faros bixenón, Llantas 19 S-line,cambio automático con levas en el volante, portón trasero eléctrico, navegador, sensores de aparcamiento traseros, autoencendido de luces, sensor de lluvia, espejo interior antideslumbrante, climatizador semiautomático, arranque con botón, control por voz y bluetooth manos libres, freno de mano eléctrico, raíles de techo, puertos usb, etc.

Precio: 24.800€, + info aquí

SEAT Leon ST Xcellence TGI 150 CV Automático

Gasolina o GNC (Gas natural), 38.900 kms, año 2020, faros full Led, techo panorámico practicable, navegador, asientos tela-cuero, control de crucero adaptativo, apertura y arranque sin llave, freno de mano eléctrico con autohold, sensores de luces y lluvia, climatizador automático bizona, sensores de parking delanteros y traseros con información en pantalla, cámara de visión trasera, SEAT full Link (car play y android auto), bluetooth, usb, etc, etc

Precio: 21.800€, +info aquí

Audi A6 Avant S-line 2.0TDI 150 cv Automático

84.000 kms, navegador, llantas 19" S-Line, faros bixenon plus con luz diurna led, asientos de cuero, asistente de cambio involuntario de carril, sensor de ángulo muerto, apertura y arranque sin llave, sensores de luces y lluvia, sensores de parking delanteros y traseros, cámara de visión trasera, espejos eléctricos plegables eléctricamente, portón trasero eléctrico, climatizador automático bizona, control de velocidad, freno de mano eléctrico con autohold, espejo interior fotosensible, bluetooth, usb, etc, etc

Precio: 25.900€, +info aquí

Mercedes E350d 258 cv Estate AMG Automático

78.800 kms, año 2017, paquete deportivo AMG, faros full led, navegador, asientos deportivos AMG cuero-alcantara, eléctricos con calefacción, cámara 360 grados, arranque por botón, espejos eléctricos plegables eléctricamente, freno de mano eléctrico, control y limitador de velocidad, modos de conducción Mercedes dynamic, sensor de luces y lluvia, sensores de parking, bluetooth, usb, etc, etc.

Precio: 36.800€, +info aquí

Recuerda que puedes encontrar un concesionario de Autominesa Artime en: Mieres: Polígono Industrial Vega de Arriba, 34.

Langreo: Escobio, s/n . Tfno.: 985462411

Si deseas mantenerte al día de las novedades en Autominesa Artime puedes seguir su perfil en Facebook, consultar su sección dentro del portal coches.net o, por supuesto, visitar las exposiciones de sus concesionarios.

Si necesitas más información, deja tus datos y AUTOMINESA se pondrá en contacto contigo: