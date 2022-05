Los asesores avisan de la brecha que abre la cita previa: “Se abandona a los mayores”

La apuesta decidida de las Administraciones por priorizar la cita previa que, en el caso de las entidades estatales es la única vía posible de atención al público, tiene damnificados directos y colectivos muy concretos. Los asesores fiscales y las gestorías ya tenían asumida la imposibilidad de realizar trámites presenciales desde mucho antes de que estallase la pandemia, pero ahora han constatado los problemas con los que se encuentran los particulares y, sobre todo, la población de más edad.

“Nos llegan cada vez más quejas y la gente mayor está abandonada porque la prioridad a los trámites telemáticos supone olvidarse del grupo de población más numeroso y también muy vulnerable. Hay muchos jubilados con pensiones mínimas de poco más de 500 euros que no pueden permitirse el lujo de dedicar 30 o 40 euros para que le haga la gestión un profesional”. El foco sobre una de las grietas que presenta la exigencia de cita previa o la tramitación telemática lo pone un asesor fiscal, que lidia a diario con la realización de gestiones ante todas las Administraciones, ya sea la estatal, la autonómica o distintos ayuntamientos de Asturias.

Los asesores fiscales y responsables de gestorías coinciden en que fueron “el conejillo de indias” en el paso de la atención presencial a las tramitaciones telemáticas y on line, hace ya bastantes años. “Mucho antes de la pandemia, la Administración ya ensayó con nosotros el carpetazo a la Atención personalizada en las dependencias de las agencias estatales, sobre todo. Fue un proceso progresivo, primero había que llevar una carpeta de asuntos, luego un máximo de diez y al final ya no podías aparecer por allí ni siquiera para presentar declaraciones negativas de modelos como, por ejemplo el IVA”, detalla un asesor que tiene claro que “ahora son los particulares y, sobre todo, las personas mayores las que nos llegan con más quejas porque empiezan a encontrarse con trabas para la realización de trámites de manera presencial, sobre la marcha. Y es que los ciudadanos comienzan a encontrarse ahora, sobre todo con el paréntesis que ha supuesto la pandemia del coronavirus, con servicios de atención al público totalmente blindados, salvo que se acuda con cita previa.

Las entidades estatales, blindadas: solo cita previa. La mayoría de las entidades de ámbito estatal exigen la solicitud de cita previa para poder recibir atención presencial. Es el caso de la Agencia Tributaria o de la Tesoreria General de la Seguridad Social. En cambio, al registro de la Delegación del Gobierno se puede acudir con o sin cita previo.

El Principado, atención mixta pero aconseja cita previa. La administración autonómica asegura que ofrece la posibilidad de elegir la vía de atención más adecuada, aunque recomienda la cita previa porque si no se pide, "la atención depende de la demanda y la carga de trabajo que tenga el personal". Para ir a los registros civiles, que dependen de Justicia, es obligado pedir cita previa telefónica o digital al Principado.

Los Ayuntamientos: varios formatos. En Gijón se aconseja la cita previa. En Oviedo, depende del serviicio: en tributos si es para pagar no hace falta solicitud previa. El registro despacha en el día, con número, certificados de empadronamiento.

“Ahorro energético”

“Los asesores y gestores ya teníamos prohibido ir, por ejemplo, a Tráfico y los trámites de altas en la Seguridad Social o de presentaciones de impuestos también las tenemos que hacer siempre de forma telemática”, explica un profesional del ramo en Gijón, que también ha tenido despacho en Oviedo y está curtido en el sector. Tiene una explicación, de naturaleza más reciente, para justificar el interés de la práctica totalidad de las Administraciones por dar prioridad a la tramitación telemática y a la exigencia de la cita previa en las oficinas en detrimento de la atención presencial inmediata, relacionada con la planificación de los recursos humanos y del gasto energético. “La Administración estatal ha dado un vuelco con el teletrabajo para reducir la factura de la electricidad y tiene a personal que está tres días desde su casa, con lo cual le conviene realizar los trámites telemáticos y reducir a mínimos la atención presencial. Si vas a la Agencia Tributaria, cada vez hay menos personas en la oficina”, añade este asesor, quien destaca que hay una diferencia significativa entre la atención que prestan las entidades estatales en Asturias y las de la administración autonómica: “El Principado funciona mucho mejor y ofrece la posibilidad de elegir el tipo de atención aunque sea con cita previa”, asegura.

Aunque la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) aseguraba ayer no tener constancia de un incremento de quejas ciudadanas con origen en los servicios de atención al público de la Administración, los asesores sí se hacen eco de cada vez un mayor malestar de los particulares, por la imposibilidad de realizar trámites con la inmediatez con la que podían cumplimentarlos antes de la pandemia. “Nos llegan quejas de muchos particulares pero sobre todo la gente mayor, que está totalmente abandonada, porque las personas con 60 o 70 años aunque tengan teléfono móvil no están habituadas a usarlo para realizar trámites que, además, no tienen un formato sencillo de ejecución”, apunta un asesor fiscal, que comenta las dificultades de naturaleza económica de este colectivo para delegar las gestiones en un profesional.

Problemas con el Java

Además de la dificultad de afrontar un gasto extra, está el muro infranqueable que suponen algunos trámites telemáticos: “Si los profesionales de la gestión, que estamos ya acostumbrados a problemas que nos encontramos, por ejemplo de autentificación relacionados con el programa Java de algunos ayuntamientos, imagine el quebradero de cabeza que supone para un particular”.

Precisamente el Principado asegura disponer de un servicio de ayuda telefónica “para realizar las gestiones”, además de “proporcionar orientación tanto presencial como por correo electrónico”, una propuesta que tiene su origen en la asunción de que Asturias es la autonomía con mayor porcentaje de población por encima de los 65 años.