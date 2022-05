Las grabaciones de Villarejo: “Cascos se ha puesto morado” con la trama Gürtel

“El hijoputa del Agag y del Cascos, que se han puesto morados y tú te has comido tres años y medio de prisión provisional ”. La afirmación la realiza Ignacio Peláez, abogado de Francisco Correa, uno de los principales implicados en el “caso Gürtel”, y se recoge en una de las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo sobre la gran trama de corrupción en la que acabó condenado el PP como partícipe a título lucrativo y que provocó una moción de censura que relevó a Mariano Rajoy al frente del Gobierno por Pedro Sánchez. Las grabaciones en las que aparecen mencionados Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, y Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento y expresidente del Principado, fueron desveladas ayer por el diario “El País”.

Villarejo realizó la grabación a mediados de 2015, cuando intentaba acordar con Ignacio Peláez, uno de los abogados de algunos de los principales implicados, fallecido en 2017, algunas iniciativas para reducir las penas de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama Gürtel, a cambio de información que incriminase a Cascos, a Agag e incluso al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Según el relato del citado diario nacional, en aquella comida, celebrada seis meses antes de la fecha fijada para el inicio del juicio, Peláez estudió con Villarejo cómo convencer al fiscal jefe Anticorrupción, por entonces Antonio Salinas, que aceptase un acuerdo con Correa para intentar reducir su condena a cambio de facilitar información comprometedora sobre dirigentes nacionales del PP.

La propuesta ya habría sido trasladada a José Luis Olivera, ex jefe policial de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) con el fin de que se la hiciera llegar a Antonio Salinas, fiscal jefe Anticorrupción, en aquel momento.

La conversación grabada por Villarejo y el abogado de Francisco Correa, y en la que aparece citado Álvarez-Cascos, revelada por el diario madrileño, discurrió así:

–Ignacio Peláez (abogado): Y claro, yo se lo cuento a Olivera, y le digo: “Mira este tío…” y me dice José Luis: “Tiene que dar alguna cosita. Queremos al Agag, a Cascos y a Bárcenas”. Y se lo dije (a Correa), y se me pone en plan digno, que yo no voy a traicionar a nadie, que yo hago mi persona, lo que afecta a mi persona, y el tío me dice que no (...). Entonces, le digo: “Mira, Paco (Correa), déjate de pollas de que vas de digno, de que tú no vas a traicionar a nadie, tío. Piensa en tu hija y en tu hermano, tío. Y déjate de pollas. Y si te piden que des mierda del hijoputa de Agag, de Cascos…”.

–Villarejo: A mí, Paco (Correa) me dijo que estaba dispuesto a hablar de todo, hasta del Barbas (en referencia a Mariano Rajoy). Y le dije: “Paco, no me comprometas”.

–Pelaéz: No te metas con el Barbas. No conviene, no conviene, no conviene...

–Villarejo: Fíjate si yo eso lo tengo claro que le dije: “Paco, no vayas por ahí, porque me estás comprometiendo, le estás contando a un comisario de policía en activo una serie de cosas y tal…”.

–Peláez: El hijoputa del Agag y del Cascos, que se han puesto morados, y tú te has comido tres años y medio de prisión provisional. No me jodas, tío. Vamos, que para que veas cómo es Correa, que yo eso sí se lo conté a la Cospedal, y me dijo la tía que hizo lo que pudo. Me dijo: “Mira, Ignacio, yo no puedo llegar a más, macho. No me hacen ni puto caso”.

Los intentos del excomisario Villarejo para propiciar un trato beneficioso con la Fiscalía para Francisco Correa, principal cabecilla de la trama Gürtel, a cambio de confesar los delitos, implicando a numerosos dirigentes políticos nacionales del PP, fueron baldíos. Correa acabó condenado a 51 años de prisión; y el extesorero Luis Bárcenas, a 33 años.

Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar, y Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento, no fueron imputados en el “caso Gürtel”. En el caso de Álvarez-Cascos, la investigación descubrió amaño de contratos en AENA, departamento dependiente del Ministerio de Fomento que dirigía por entonces el político asturiano, y fueron imputados y condenados varios directivos.