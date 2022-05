La asamblea permanente de los trabajadores de la Fundación Metal de Asturias calificó ayer de “rotundamente falsas” las manifestación y argumentación que ofreció el consejero de Industria, Enrique Fernández, en la comisión que tuvo lugar en la Junta General sobre la situación económica de dicha entidad.

“No podemos permanecer impasibles ante las afirmaciones del Consejero que, no solamente no son ciertas sino que son rotundamente falsas. No es cierto que la situación económica de la Fundación tenga un carácter estructural. Lo que es estructural es la mala gestión y dirección de la misma y la dejadez continuada del Patronato en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que ha llevado a esta situación”, comunicó el órgano de representación de la plantilla, que acumula varios meses de impago en sus nóminas.

La comisión permanente de la asamblea de trabajadores pregunta al consejero de Industria por qué no intervino el Protectorado de Fundaciones, “si, como afirma, esta situación económica se arrastra desde hace muchos años”. Dicho patronato, subrayan los trabajadores, dispone de capacidad para intervenir temporalmente la gestión de una fundación con el objeto de evitar llegar a su extinción. “No se han rendido cuentas como exige la ley durante varios ejercicios consecutivos y el protectorado no ha intervenido. Sin embargo, para autorizar la extinción de la Fundación Metal ha actuado con una diligencia sorprendente”, reprochan los trabajadores.

Según la asamblea de la plantilla, “los patronos han dedicado todos sus esfuerzos, en vez de explorar posibilidades de viabilidad de la Fundación Metal que eran perfectamente factibles, a diseñar una estrategia que les permita ocultar su mala gestión y eludir las responsabilidades pertinentes”. Y fundamentan esa apreciación en las muchas contrataciones de asesorías externas mientras siguen sin pagarse las nóminas y hasta el servicio de limpieza.