Tráfico, la excepción a la regla: atiende a los mayores de 65 años sin cita previa

La Dirección General de Tráfico es la excepción a la exigencia de cita previa en el conjunto de la Administración General del Estado (AGE). Desde hace meses atiende a todos las personas mayores de 65 años que acudan a sus oficinas. La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias atiende cada día a algo más de medio centenar de personas de ese grupo de edad, entre las oficinas de Oviedo y Gijón.

“Es una iniciativa que adoptó la Dirección General de Tráfico hace unos meses y que nos ha obligado a reorganizar el trabajo”, detalló la jefa provincial en Asturias, Raquel Casado. La página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene una comunicación en la que detalla que las personas de más de 65 años son las únicas eximidas de pedir cita previa para requerir atención presencial en cualquiera de sus oficinas, una medida que se aplica en toda España pero que en Asturias tiene un especial impacto por tratarse de la comunidad autónoma con más porcentaje de personas por encima de edad. Según indicó Raquel Casado, las oficinas de Gijón atienden cada día a unas 30 personas de más de 65 años, mientras que las de Oviedo tienen una demanda similar, alrededor de una media diaria de 25. En la web de la DGT se matiza que la atención sin cita previa a las personas mayores se limita a gestiones propias, es decir no pueden beneficiarse de esa exención en el caso de que vayan a realizar algún tipo de consulta o trámite para otra persona.

El otro servicio de la Administración del Estado al que se puede acceder sin cita previa es el registro de la Delegación del Gobierno. En cambio para recibir atención presencial en alguno de los servicios de la Agencia Tributaria o de la Seguridad Social, se exige la cita previa, salvo si se va a registro. Una situación que según asesores y gestores consultados por LA NUEVA ESPAÑA perjudica a la población mayor, que no está acostumbrada a realizar trámites telemáticos ni a solicitar cita previa por vía telefónica. “La gente mayor está abandonada porque a prioridad a los trámites telemáticos supone olvidarse del grupo de población más numeroso en Asturias y también el más vulnerable”, constataba días atrás un profesional de la asesoría de Gijón.

El lastre de la burocracia

La oposición, por otra parte, se mostró crítica con las demoras y retrasos en los trámites del Principado, que no acaba de resolver la ley de Medidas Urgentes aprobada en diciembre en la Junta General. “Pensar que la burocracia creada durante décadas se va a solucionar con una ley de 11 artículos, tramitada de urgencia y con escaso consenso es no entender nada”, afirmó Pablo González (PP). “El ritmo del funcionamiento actual de la administración asturiana es intolerable. No está al servicio de los ciudadanos ni de las empresas y es un freno a nuestra capacidad de desarrollo”, indicó Susana Fernández (Cs). “Sin personal ni recursos, las leyes son papel mojado. Para que surtan efecto tiene que desarrollarse y aplicarse, si no podemos estar ante otra ley de Transparencia”, valoró Rafael Palacios (Podemos). “Estamos ante una ley fallida, la reforma administrativa debe ser pactada y no solo dirigida por grupos de presión”, declaró Ovidio Zapico (IU). “Asturias debe ofrecer condiciones más sencillas para hacer cualquier trámite”, apuntó Adrián Pumares (Foro). “Es lo que ocurre por aprobar una legislación para salir del paso sin pensar en los resultados”, criticó Ignacio Blanco (Vox).